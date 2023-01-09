«Зенит» — в Катаре, «Спартак» — в ОАЭ, «Торпедо» — в Тамбове. И никакой Европы
Турция — самая популярная
По всем известным причинам летняя предсезонная подготовка оказалась скомканной для всех российских клубов. За рубежом сборы проводил лишь «Оренбург», а остальные 15 команд РПЛ готовились к старту чемпионата в России. Тогда крупных проблем не возникло: разве что нашим клубам пришлось играть друг с другом да и австрийского высокогорья кому-то не хватало. Но летом хотя бы погода позволяла не выезжать за границу, а зимой подходящих вариантов в России у клубов РПЛ почти нет. Поэтому нынешняя карта сборов во многом похожа на привычную.
Почти всегда все команды элитной лиги зимой выезжают за рубеж. Этот сезон не исключение: каждый клуб проведет хотя бы один зимний сбор за границей. Однако если раньше наши регулярно ездили в Европу (например, в Испанию или Португалию), то сейчас — никто. Почти все будут тренироваться либо в Турции, либо в ОАЭ, и только «Зенит» разнообразит карту Катаром — там лидер лиги проведет первый сбор.
Турцию выбирают большинство: сразу 11 клубов пробудут там хотя бы пару недель, а почти половина из них собираются просидеть в этой стране целых полтора месяца.
У ЦСКА прервалась серия
В Турции проживание дешевле, поэтому середняки и аутсайдеры РПЛ в основном предпочитают ее. Топ-клубы собираются провести минимум один сбор в Эмиратах: в Абу-Даби или Дубай отправятся «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Многие там уже были — к примеру, год назад в ОАЭ зимовали сразу четыре команды.
Но в другой реальности некоторые клубы выбрали бы другие места. В частности, ЦСКА: красно-синие 13 лет подряд проводили зимние сборы исключительно в испанском Кампоаморе, но сейчас в их календаре — Абу-Даби и турецкая Анталья. Похожая ситуация у «Локомотива», который постоянно готовился к возобновлению сезона в испанской Марбелье, а сейчас все три его сбора примут ОАЭ. В Эмиратах безвылазно пробудут также «Краснодар», «Ростов» и «Урал».
«Динамо» и «Спартак» часть зимней подготовки проведут в Турции, часть — в ОАЭ. «Зенит» начнет в катарской Дохе, затем переедет в Дубай, а 17 февраля на пару дней заглянет в Иран — там у сине-бело-голубых запланирована встреча с местным «Сепаханом».
Только две команды проведут целый сбор в России. «Сочи», как и прошлой зимой, первые недели после отпуска будет тренироваться на своей базе, а «Торпедо» уже несколько дней занимается в Тамбове, но не на морозе, а в манеже. Главный тренер черно-белых Андрей Талалаев объяснил столь необычный выбор локации логистикой: «В Москве мы потратили бы на дорогу от 2 до 3 часов ежедневно. Поэтому решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте».
Соперники — сербы, болгары и даже малайзийцы
Летом российским клубам было невероятно тяжело искать иностранных соперников, так как мало кто хотел проводить товарищеские матчи в нашей стране. Исключением стал «Зенит», игравший в Сочи с «Црвеной Звездой».
Сейчас с выбором зарубежных оппонентов дела обстоят проще, хотя все равно заметно значительное число уже подтвержденных матчей между российскими клубами. Но иностранных противников тоже хватает. К примеру, «Динамо» встретится с командами из Боснии, Болгарии и ОАЭ, ЦСКА — с сербским «Партизаном» и датским «Вайле». У «Спартака» тоже будут оппоненты из Болгарии: «Ботев» и «Левски». А «Зенит», помимо «Сепахана», сыграет с малайзийским клубом «Джохор», а также с лидером чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Но это точно еще не весь список, так что хотя бы на сборах российские болельщики смогут понаблюдать за матчами наших с не нашими.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2