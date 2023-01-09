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Сегодня, 18:00

«Зенит» — в Катаре, «Спартак» — в ОАЭ, «Торпедо» — в Тамбове. И никакой Европы

Гоша Чернов
Корреспондент
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Абу-Даби, Белек и Доха — где проведут сборы клубы РПЛ.

Где клубы РПЛ проведут сборы.

Турция — самая популярная

По всем известным причинам летняя предсезонная подготовка оказалась скомканной для всех российских клубов. За рубежом сборы проводил лишь «Оренбург», а остальные 15 команд РПЛ готовились к старту чемпионата в России. Тогда крупных проблем не возникло: разве что нашим клубам пришлось играть друг с другом да и австрийского высокогорья кому-то не хватало. Но летом хотя бы погода позволяла не выезжать за границу, а зимой подходящих вариантов в России у клубов РПЛ почти нет. Поэтому нынешняя карта сборов во многом похожа на привычную.

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Почти всегда все команды элитной лиги зимой выезжают за рубеж. Этот сезон не исключение: каждый клуб проведет хотя бы один зимний сбор за границей. Однако если раньше наши регулярно ездили в Европу (например, в Испанию или Португалию), то сейчас — никто. Почти все будут тренироваться либо в Турции, либо в ОАЭ, и только «Зенит» разнообразит карту Катаром — там лидер лиги проведет первый сбор.

Турцию выбирают большинство: сразу 11 клубов пробудут там хотя бы пару недель, а почти половина из них собираются просидеть в этой стране целых полтора месяца.

Тренировка в Белеке. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

У ЦСКА прервалась серия

В Турции проживание дешевле, поэтому середняки и аутсайдеры РПЛ в основном предпочитают ее. Топ-клубы собираются провести минимум один сбор в Эмиратах: в Абу-Даби или Дубай отправятся «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Многие там уже были — к примеру, год назад в ОАЭ зимовали сразу четыре команды.

Но в другой реальности некоторые клубы выбрали бы другие места. В частности, ЦСКА: красно-синие 13 лет подряд проводили зимние сборы исключительно в испанском Кампоаморе, но сейчас в их календаре — Абу-Даби и турецкая Анталья. Похожая ситуация у «Локомотива», который постоянно готовился к возобновлению сезона в испанской Марбелье, а сейчас все три его сбора примут ОАЭ. В Эмиратах безвылазно пробудут также «Краснодар», «Ростов» и «Урал».

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«Динамо» и «Спартак» часть зимней подготовки проведут в Турции, часть — в ОАЭ. «Зенит» начнет в катарской Дохе, затем переедет в Дубай, а 17 февраля на пару дней заглянет в Иран — там у сине-бело-голубых запланирована встреча с местным «Сепаханом».

Только две команды проведут целый сбор в России. «Сочи», как и прошлой зимой, первые недели после отпуска будет тренироваться на своей базе, а «Торпедо» уже несколько дней занимается в Тамбове, но не на морозе, а в манеже. Главный тренер черно-белых Андрей Талалаев объяснил столь необычный выбор локации логистикой: «В Москве мы потратили бы на дорогу от 2 до 3 часов ежедневно. Поэтому решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте».

Сборы клубов РПЛ.

Соперники — сербы, болгары и даже малайзийцы

Летом российским клубам было невероятно тяжело искать иностранных соперников, так как мало кто хотел проводить товарищеские матчи в нашей стране. Исключением стал «Зенит», игравший в Сочи с «Црвеной Звездой».

Сейчас с выбором зарубежных оппонентов дела обстоят проще, хотя все равно заметно значительное число уже подтвержденных матчей между российскими клубами. Но иностранных противников тоже хватает. К примеру, «Динамо» встретится с командами из Боснии, Болгарии и ОАЭ, ЦСКА — с сербским «Партизаном» и датским «Вайле». У «Спартака» тоже будут оппоненты из Болгарии: «Ботев» и «Левски». А «Зенит», помимо «Сепахана», сыграет с малайзийским клубом «Джохор», а также с лидером чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Но это точно еще не весь список, так что хотя бы на сборах российские болельщики смогут понаблюдать за матчами наших с не нашими.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
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Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

 6
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