Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

«Мы очень ждем новичков, скоро будут новости». В «Спартаке» анонсировали переход Дуарте и Тавареша

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Томаш Тавариш.
Фото Global Look Press
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Николай Рассказов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы «СЭ» о происходящем в красно-белом клубе.

Делаем все возможное, чтобы Промес набрал форму, он скучает по команде

— Как дела в Москве у Квинси Промеса?

— Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление. В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

— Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

— Настроение у него хорошее — рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде. Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиа-службы. Квинси — красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

РПЛ-2022/2023: Алексис Дуарте, Дмитрий Баринов. Мевля покинул «Спартак», Баринов может уйти в «Бешикташ», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

— Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

— Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе.

— Возможно ли, что Промес получит паспорт Российской Федерации?

— «Спартак» — не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации. Это решение зависит только от Квинси. Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего неизвестно.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Различные источники уже подтвердили переход Дуарте и Тавареша в «Спартак». Как вы можете это прокомментировать?

— О любых трансферах на вход или на выход мы всегда сообщаем после того, как подписаны все документы, так как любое заявление от клуба — юридический документ. Как только все будет подписано, мы об этом обязательно объявим. Мы очень ждем новичков, спортивный блок работает, скоро будут новости.

— Какая ситуация у «Спартака» с Николаем Рассказовым? Оформлен ли его переход в «Крылья Советов»?

— Мы говорили, что Миха Мевля и Николай Рассказов с высокой долей вероятности найдут новые команды. Мы благодарны обоим. Николай — спартаковец, ему особые слова благодарности. Пожелаем ему удачи там, где он продолжит свою карьеру. Где бы это ни было. Мне кажется, что правильнее, если тот клуб, в котором Николай продолжит карьеру, сам красиво его представит. Хотя не секрет, что Рассказов сейчас работает с «Крыльями».

Информации об отмене матча с «Ботевом» нет

— Матч с «Левски» был отменен. Какого размера будет компенсация?

— Матч-контракт предусматривает наше право потребовать компенсацию в случае отмены встречи не из-за форс-мажора. История, если честно, неожиданная, но к неожиданностям мы были готовы. Уже согласован соперник вместо «Левски» — это узбекский клуб АГМК. Отмена матча — решение «Левски». Почему они так решили — лучше спрашивать у них.

Дмитрий Баринов. «Зачем «Спартак» берет Дуарте? Нет никаких шансов, что Баринов перейдет в «Бешикташ». Мнение Корнеева

— Матч с другим болгарским клубом «Ботевом» также находится под угрозой срыва?

— На данный момент информации об отмене игры нет. Есть матч-контракт, представители «Ботева» уверяют, что все в силе, пока исходим из этого. Если что-то изменится, то будем действовать по плану Б.

— Ваш контракт с «Ботевом» также предполагает компенсацию в случае его отмены?

— Да. Это стандартная процедура.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 1
Бавария 1
Матч завершен

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Квинси Промес
Кирилл Рассказов
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» рассказали, как Промес готовится к рестарту сезона в Москве
Томаш Чижек отметил, что у Бердыева есть редкий талант находить сильных игроков
Пименов — о второй части сезона РПЛ: «Надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место»
Чижек: «Личке нравится РПЛ, он с радостью продолжит работать в России»
«За Промеса не волнуйтесь!». Монолог Леонида Трахтенберга об информационных «наездах» на звезду «Спартака»
«Левски» отказался от матча со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба не нужен даже аутсайдеру РПЛ. Это конец большой карьеры?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости