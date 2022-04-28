«Алания» — открытие нашего футбола: выбила «Зенит» и влюбила в себя болельщиков. Почему ее не ждут в РПЛ
«Алания» — один из самых ярких клубов не только ФНЛ, но и всего российского футбола. Пресс-конференции главного тренера Спартака Гогниева, которые попадают в хит-парады чаще, чем у любого его коллеги из премьер-лиги. Оригинальные розыгрыши стандартов с каруселями и хороводами. Голкипер Солдатенко-Нойер, постоянно играющий за пределами штрафной, а в кубковом четвертьфинале еще и забивший пенальти Кержакову. Плюс задорный атакующий футбол, от которого команда не отошла даже в матче с «Зенитом».
Характерны слова по этому поводу главного тренера Спартака Гогниева на послематчевой пресс-конференции.
— Считаю, что все в России должны играть в атакующий футбол. У нас очень квалифицированные футболисты. Если будет счет 4:4 или 2:2, как сегодня, это получится ярко, болельщик уйдет со стадиона довольным. Ну, проиграли бы мы 0:5, и что? Или встали бы в своей штрафной всей командой, что бы поменялось? Пропустили бы на 90-й минуте, закончили 0:1... А на эту «кашу» пришел бы смотреть болельщик. Зрителям нужно зрелище. Мы это зрелище даем.
Ждать ли «Аланию» в РПЛ? Пока в этом большие сомнения. Если в кубковом турнире «Алания» уже в полуфинале, а с атакующим футболом все хорошо (1-е место по забитым голам в ФНЛ с отрывом в 12 мячей от ближайшего преследователя), то в таблице первой лиги команда пока отстает на три очка от зоны стыковых матчей. Но важнее, что даже в случае попадания в них клубу могут запретить участие в переходных встречах. По той же причине, что и в прошлом году, когда владикавказцы финишировали в ФНЛ четвертыми, — отсутствие стадиона, удовлетворяющего требованиям РПЛ.
О перспективах выхода в РПЛ «СЭ» рассказал руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев.
— Чтобы рассуждать на эту тему, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета — три очка, но рассчитываем его ликвидировать.
— Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?
— Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу. На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.
— Сколько бы приезжало болельщиков «Алании» в Грозный на матчи РПЛ?
— Сейчас в столице Чечни на домашние игры ФНЛ собирается от полутора до четырех тысяч поклонников «Алании». В премьер-лиге, думаю, не меньше пяти тысяч приезжало бы, а на топовые матчи в удобное время, возможно, и до десяти.
— Когда Владикавказ сможет принимать матчи на обновленном стадионе?
— Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба — стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой.
— По остальным критериям «Алания» готова к РПЛ?
— Полностью! У нас великолепно работает академия, что позволяет практически своими воспитанниками выходить в кубковый полуфинал. Девочки тоже занимаются, так что и женскую команду при необходимости наберем. С финансовой точки зрения вообще проблем быть не может. Клуб и так уверенно себя чувствует в этом плане, а в премьер-лиге будет еще проще — поступления от спонсоров и телевидения там очень большие. Думаю, только ими можно закрыть весь бюджет.
— «Алания» вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. Ажиотаж уже чувствуется?
— Он сумасшедший. Клуб завалили письмами по поводу билетов, все хотят побыстрее решить этот вопрос, чтобы не пропустить матч. Плюс в Москве мощная осетинская диаспора, которая всегда поддерживает клуб в столице. В общем, наших болельщиков на прекрасном динамовском стадионе точно будет слышно.
— И вы вновь сыграете в атакующий футбол.
— Об этом даже лишний раз упоминать не стоит. Спартак Гогниев не отходит от своих принципов, независимо от соперника.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0