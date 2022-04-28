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«Алания» — открытие нашего футбола: выбила «Зенит» и влюбила в себя болельщиков. Почему ее не ждут в РПЛ

В «Алании» надеются выйти в РПЛ по итогам сезона
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Алании» празднуют забитый мяч в ворота «Зенита».
Фото ФК «Алания»
Футболист «Алании» Батраз Гурциев празднует забитый мяч перед трибунами.
Фото ФК «Алания»
Баннер болельщиков «Алании» во время матча против «Зенита».
Фото ФК «Алания»
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И на что надеются во Владикавказе.

«Алания» — один из самых ярких клубов не только ФНЛ, но и всего российского футбола. Пресс-конференции главного тренера Спартака Гогниева, которые попадают в хит-парады чаще, чем у любого его коллеги из премьер-лиги. Оригинальные розыгрыши стандартов с каруселями и хороводами. Голкипер Солдатенко-Нойер, постоянно играющий за пределами штрафной, а в кубковом четвертьфинале еще и забивший пенальти Кержакову. Плюс задорный атакующий футбол, от которого команда не отошла даже в матче с «Зенитом».

&laquo;Алания&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, по&nbsp;пенальти 6:5. Мощнейшая «Алания»! Спаслась на последней минуте и по пенальти выбила «Зенит»

Характерны слова по этому поводу главного тренера Спартака Гогниева на послематчевой пресс-конференции.

— Считаю, что все в России должны играть в атакующий футбол. У нас очень квалифицированные футболисты. Если будет счет 4:4 или 2:2, как сегодня, это получится ярко, болельщик уйдет со стадиона довольным. Ну, проиграли бы мы 0:5, и что? Или встали бы в своей штрафной всей командой, что бы поменялось? Пропустили бы на 90-й минуте, закончили 0:1... А на эту «кашу» пришел бы смотреть болельщик. Зрителям нужно зрелище. Мы это зрелище даем.

Ждать ли «Аланию» в РПЛ? Пока в этом большие сомнения. Если в кубковом турнире «Алания» уже в полуфинале, а с атакующим футболом все хорошо (1-е место по забитым голам в ФНЛ с отрывом в 12 мячей от ближайшего преследователя), то в таблице первой лиги команда пока отстает на три очка от зоны стыковых матчей. Но важнее, что даже в случае попадания в них клубу могут запретить участие в переходных встречах. По той же причине, что и в прошлом году, когда владикавказцы финишировали в ФНЛ четвертыми, — отсутствие стадиона, удовлетворяющего требованиям РПЛ.

Футболист "Алании" Батраз Гурциев празднует забитый мяч перед трибунами. Фото ФК "Алания"
Футболист «Алании» Батраз Гурциев празднует забитый мяч перед трибунами.
ФК «Алания»

О перспективах выхода в РПЛ «СЭ» рассказал руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев.

— Чтобы рассуждать на эту тему, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета — три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

— Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

— Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу. На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.

— Сколько бы приезжало болельщиков «Алании» в Грозный на матчи РПЛ?

— Сейчас в столице Чечни на домашние игры ФНЛ собирается от полутора до четырех тысяч поклонников «Алании». В премьер-лиге, думаю, не меньше пяти тысяч приезжало бы, а на топовые матчи в удобное время, возможно, и до десяти.

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— Когда Владикавказ сможет принимать матчи на обновленном стадионе?

— Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба — стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой.

— По остальным критериям «Алания» готова к РПЛ?

— Полностью! У нас великолепно работает академия, что позволяет практически своими воспитанниками выходить в кубковый полуфинал. Девочки тоже занимаются, так что и женскую команду при необходимости наберем. С финансовой точки зрения вообще проблем быть не может. Клуб и так уверенно себя чувствует в этом плане, а в премьер-лиге будет еще проще — поступления от спонсоров и телевидения там очень большие. Думаю, только ими можно закрыть весь бюджет.

Баннер болельщиков "Алании" во время матча против "Зенита". Фото ФК "Алания"
Баннер болельщиков «Алании» во время матча против «Зенита».
ФК «Алания»

— «Алания» вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. Ажиотаж уже чувствуется?

— Он сумасшедший. Клуб завалили письмами по поводу билетов, все хотят побыстрее решить этот вопрос, чтобы не пропустить матч. Плюс в Москве мощная осетинская диаспора, которая всегда поддерживает клуб в столице. В общем, наших болельщиков на прекрасном динамовском стадионе точно будет слышно.

— И вы вновь сыграете в атакующий футбол.

— Об этом даже лишний раз упоминать не стоит. Спартак Гогниев не отходит от своих принципов, независимо от соперника.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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