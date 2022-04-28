И на что надеются во Владикавказе.

«Алания» — один из самых ярких клубов не только ФНЛ, но и всего российского футбола. Пресс-конференции главного тренера Спартака Гогниева, которые попадают в хит-парады чаще, чем у любого его коллеги из премьер-лиги. Оригинальные розыгрыши стандартов с каруселями и хороводами. Голкипер Солдатенко-Нойер, постоянно играющий за пределами штрафной, а в кубковом четвертьфинале еще и забивший пенальти Кержакову. Плюс задорный атакующий футбол, от которого команда не отошла даже в матче с «Зенитом».

Характерны слова по этому поводу главного тренера Спартака Гогниева на послематчевой пресс-конференции.

— Считаю, что все в России должны играть в атакующий футбол. У нас очень квалифицированные футболисты. Если будет счет 4:4 или 2:2, как сегодня, это получится ярко, болельщик уйдет со стадиона довольным. Ну, проиграли бы мы 0:5, и что? Или встали бы в своей штрафной всей командой, что бы поменялось? Пропустили бы на 90-й минуте, закончили 0:1... А на эту «кашу» пришел бы смотреть болельщик. Зрителям нужно зрелище. Мы это зрелище даем.

Ждать ли «Аланию» в РПЛ? Пока в этом большие сомнения. Если в кубковом турнире «Алания» уже в полуфинале, а с атакующим футболом все хорошо (1-е место по забитым голам в ФНЛ с отрывом в 12 мячей от ближайшего преследователя), то в таблице первой лиги команда пока отстает на три очка от зоны стыковых матчей. Но важнее, что даже в случае попадания в них клубу могут запретить участие в переходных встречах. По той же причине, что и в прошлом году, когда владикавказцы финишировали в ФНЛ четвертыми, — отсутствие стадиона, удовлетворяющего требованиям РПЛ.

Футболист «Алании» Батраз Гурциев празднует забитый мяч перед трибунами. ФК «Алания»

О перспективах выхода в РПЛ «СЭ» рассказал руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев.

— Чтобы рассуждать на эту тему, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета — три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

— Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

— Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу. На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.

— Сколько бы приезжало болельщиков «Алании» в Грозный на матчи РПЛ?

— Сейчас в столице Чечни на домашние игры ФНЛ собирается от полутора до четырех тысяч поклонников «Алании». В премьер-лиге, думаю, не меньше пяти тысяч приезжало бы, а на топовые матчи в удобное время, возможно, и до десяти.

— Когда Владикавказ сможет принимать матчи на обновленном стадионе?

— Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба — стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой.

— По остальным критериям «Алания» готова к РПЛ?

— Полностью! У нас великолепно работает академия, что позволяет практически своими воспитанниками выходить в кубковый полуфинал. Девочки тоже занимаются, так что и женскую команду при необходимости наберем. С финансовой точки зрения вообще проблем быть не может. Клуб и так уверенно себя чувствует в этом плане, а в премьер-лиге будет еще проще — поступления от спонсоров и телевидения там очень большие. Думаю, только ими можно закрыть весь бюджет.

Баннер болельщиков «Алании» во время матча против «Зенита». ФК «Алания»

— «Алания» вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России. Ажиотаж уже чувствуется?

— Он сумасшедший. Клуб завалили письмами по поводу билетов, все хотят побыстрее решить этот вопрос, чтобы не пропустить матч. Плюс в Москве мощная осетинская диаспора, которая всегда поддерживает клуб в столице. В общем, наших болельщиков на прекрасном динамовском стадионе точно будет слышно.

— И вы вновь сыграете в атакующий футбол.

— Об этом даже лишний раз упоминать не стоит. Спартак Гогниев не отходит от своих принципов, независимо от соперника.