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Сегодня, 09:00

«Зенит продолжит доминировать в РПЛ». Первый текст в «СЭ», написанный нейросетью

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком, Александр Соболев.
Фото «СЭ»
Что искусственный интеллект думает о чемпионате России?

Вы точно слышали о том, что нейросети уже научились писать целые статьи и скоро могут заменить журналистов. Пока этого не случилось, мы решили протестировать их и попросили ИИ под названием Perplexity написать текст на простую тему: «Итоги чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23». В отличие от ChatGPT, эта нейросеть использует актуальные данные из поисковиков и в курсе всех событий, поэтому способна составить текст с верной информацией. Однако и Perplexity не была точна — в некоторых случаях она путала данные и даже выдумывала имена. Для удобства ложную информацию мы выделили.

Запрос был подробным: мы попросили нейросеть составить четкий план текста, обозначили манеру повествования, отправили примеры и необходимые для работы ссылки. Вот какой материал в ответ написала Perplexity:

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Введение

Российская премьер-лига (РПЛ) — это высшая футбольная лига в России, которая проводится с 1992 года. Сезон-2022/23 стал 31-м в истории чемпионата. В этом сезоне участвуют 16 команд, которые сражаются за звание чемпиона России.

Федор Чалов, Малком, Квинси Промес. Сборная РПЛ по оценкам «СЭ»: из «Зенита» — пять игроков, из «Спартака» — один

Краткое описание каждой команды:

1. «Зенит» — чемпион России в прошлом сезоне, один из самых успешных клубов в России.

2. ЦСКА — один из самых популярных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

3. «Спартак» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

4. «Ростов» — один из самых перспективных клубов в России, имеет молодой и талантливый состав.

5. «Ахмат» — клуб из Чеченской Республики, имеет большую поддержку в регионе.

6. «Краснодар» — один из самых перспективных клубов в России, имеет молодой и талантливый состав.

7. «Динамо» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

8. «Оренбург» — клуб из Оренбургской области, имеет молодой и перспективный состав.

9. «Локомотив» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

10. «Сочи» — новый клуб в РПЛ, имеет амбициозные планы на будущее.

11. «Урал» — клуб из Екатеринбурга, имеет большую поддержку в регионе.

12. «Крылья Советов» — клуб из Самары, имеет большую поддержку в регионе.

13. «Факел» — клуб из Воронежа, имеет большую поддержку в регионе.

14. «Пари НН» — клуб из Нижнего Новгорода, имеет молодой и перспективный состав.

15. «Химки» — клуб из Московской области, имеет молодой и перспективный состав.

16. «Торпедо» — клуб из Москвы, имеет большую базу фанатов.

Информация о трансферах и составах команд:

В этом сезоне произошло множество трансферов, некоторые из которых были очень звучными. Например, «Зенит» подписал бразильского нападающего Малкома, а ЦСКА — голландского защитника Джана Лукаса Штама. Кроме того, многие команды усилили свои составы молодыми и талантливыми игроками.

Так мог бы выглядеть голландский защитник Джан Лукас Штам. Да, с изображением футболистов у нейросетей есть некоторые проблемы.

Турнирная таблица

Вот итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23:

1. «Зенит» — 70 очков

2. ЦСКА — 58 очков

3. «Спартак» — 54 очка

4. «Ростов» — 53 очка

5. «Ахмат» — 50 очков

6. «Краснодар» — 48 очков

7. «Оренбург» — 46 очков

8. «Динамо» — 45 очков

9. «Локомотив» — 39 очков

10. «Сочи» — 37 очков

11. «Урал» — 36 очков

12. «Крылья Советов» — 32 очка

13. «Пари НН» — 30 очков

14. «Факел» — 30 очков

15. «Химки» — 18 очков

16. «Торпедо» — 13 очков

Федор Чалов забил два гола в&nbsp;ворота Сергея Песьякова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (4:1) 3&nbsp;июня в&nbsp;Москве. ЦСКА с серебром, «Спартак» — третий, «Ростов» без медалей: итоги РПЛ

Чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23 стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третьим финишировал «Спартак», а «Ростов» остался четвертым. «Торпедо» и «Химки» покинули премьер-лигу, а в следующем сезоне их заменят «Рубин» и «Балтика».

Краткий обзор турнирной таблицы на разных этапах сезона:

• На начальном этапе сезона лидировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

• В середине сезона «Ростов» и «Ахмат» смогли догнать лидеров и занять высокие места в турнирной таблице.

• В конце сезона «Зенит» уверенно лидировал и стал чемпионом России.

• Статистика лучших бомбардиров и игроков:

• Лучшим бомбардиром сезона стал Гедеон Гузина из ЦСКА, забивший 11 голов.

• Лучшим игроком сезона был признан Малком из «Зенита».

Футболист "Зенита" Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересные события сезона

Топ-10 событий РПЛ в сезоне-2022/23

• «Зенит» стал чемпионом России в этом сезоне, показав свою высокую игровую культуру и профессионализм.

• ЦСКА занял второе место в турнирной таблице и продемонстрировал свою силу и стабильность.

• «Спартак» занял третье место в турнирной таблице и показал свою борьбу и настойчивость.

• «Ростов» и «Ахмат» смогли догнать лидеров и занять высокие места в турнирной таблице, что является большим достижением для этих команд.

• «Сочи» показал хорошие результаты в своем первом сезоне в РПЛ и продемонстрировал свой потенциал.

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• «Динамо» и «Оренбург» показали нестабильные результаты в этом сезоне и не смогли показать свой лучший футбол.

• «Локомотив» и «Краснодар» не смогли повторить свои успехи прошлых сезонов и заняли низкие места в турнирной таблице.

• «Урал» и «Крылья Советов» показали средние результаты в этом сезоне и не смогли добиться большего.

• «Пари НН» и «Факел» не смогли показать хорошие результаты в РПЛ.

• «Химки» и «Торпедо» показали неудовлетворительные результаты в этом сезоне и заняли нижние места в турнирной таблице.

Общий итог сезона РПЛ-2022/23

Сезон РПЛ-2022/23 был очень интересным и насыщенным. Команды продемонстрировали свой высокий уровень игры в борьбе за медали и места в турнирной таблице. «Зенит» стал чемпионом России, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» занял третье место. «Ростов» и «Ахмат» продемонстрировали свой потенциал и заняли высокие места в турнирной таблице.

"Зенит" празднует чемпионский титул.
Фото ФК «Зенит»

Прогноз на итог чемпионата России по футболу в сезоне-2023/24

Сезон РПЛ-2022/23 был очень интересным и насыщенным. Следующий сезон РПЛ обещает быть еще более интересным и насыщенным. Вот наш прогноз на итог чемпионата России по футболу в сезоне-2023/24:

• «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ и станет чемпионом России в третий раз подряд.

• ЦСКА и «Спартак» будут продолжать бороться за второе и третье места в турнирной таблице.

• «Ростов» и «Ахмат» продолжат демонстрировать свой потенциал и займут высокие места в турнирной таблице.

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• «Сочи» продолжит продвигаться вверх и займет высокое место в турнирной таблице.

• «Динамо» и «Оренбург» продолжат показывать нестабильные результаты.

• «Локомотив» и «Краснодар» будут стремиться вернуться к своим успехам прошлых сезонов.

• «Урал» и «Крылья Советов» продолжат показывать средние результаты.

• «Химки» и «Торпедо» будут бороться за выживание в РПЛ.

Реформы в РПЛ

РФС продолжает проводить реформы в лигах, чтобы улучшить экономическое состояние российского футбола. Один из вариантов реформы лиги — дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. Это может привести к изменению формата турниров и правил проведения матчей. Однако пока не известно, какие изменения будут внесены в РПЛ в следующем сезоне.

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Значимость РПЛ для футбола в России

РПЛ играет важную роль в развитии футбола в России. Большинство матчей РПЛ будут интересными и жаркими, что привлечет больше болельщиков и поможет продвижению футбола в России. Кроме того, РПЛ является площадкой для молодых талантов, которые могут проявить себя и получить шанс сыграть на международной арене.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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