Слова голкипера после битвы за серебро.

Вы не верили в нас. А у нас не команда, а семья

— Как оценишь сезон? Ожидал, что команда заберет серебро?

— Естественно! Если не верить в себя, то ничего и не получится. Когда мы собирались, хотели сделать шаг вперед. В прошлом году поделили 4-5-е места с «Рубином». Теперь — второе. Мы сделали этот шаг.

— Это твое третье серебро в карьере. Оно важнее, чем серебро со «Спартаком» или «Ростовом»?

— Каждое серебро, которое я завоевал, значимое. Для «Сочи» это важнейший результат. Вы же не верили в нас! А у нас не команда, а семья. Мы показали, что способны играть в хороший футбол. С минимальными инвестициями сделать такую команду за три года — это дорогого стоит.

— Этот «Сочи» похож на какую-либо другую команду, где ты играл?

— У нас в «Ростове» была такая же семья. Это две похожие истории, когда никто не верил в нас. Но команда без большого бюджета выходит и пишет историю.

— После травмы ты потерял место в основе. Хочется ли оставаться в «Сочи» на таких условиях?

— У нас нет первого номера. У нас есть команда, а играют лучшие. Никаких обид быть не может. Сегодня ты первый номер, а завтра — третий. Надо каждый день доказывать, что ты номер один.

Когда подпишу контракт, руководство все объявит

— Что с твоим контрактом?

— Сейчас будем разговаривать. Еще не подписал. Как подпишу, руководство все объявит.

— Хотел бы остаться в «Сочи»?

— Конечно. Мы здесь прошли большой путь и проделали большую работу. Да, он не самый долгий... Но вы видите, как нам хлопают болельщики «Динамо»! Хотим продолжить этот путь.

— Не обидно, что не сыграете в Лиге чемпионов?

— Безусловно, есть небольшое разочарование от того, что мы могли там участвовать. Это же Лига чемпионов, турнир номер один! Хотелось бы там выступить. Но видите, какая ситуация... В мире есть много важных вещей. Не стану говорить, что мы убиты горем, что не сыграем в Лиге чемпионов. Есть более важные вещи. Такая ситуация, надо перетерпеть. Дай бог, еще сыграем.

Федотов сказал: «Мы будем строить семью»

— Какова надежда, что Сочи удастся сохранить основной костяк команды?

— Надеюсь, что он сохранится и все будет в порядке. Бывает, что кто-то уходит, кто-то приходит. Но я думаю, что костяк сохранится и все будет хорошо. Президент уже неоднократно говорил, что будет поддерживать команду. С «Сочи» все будет в порядке.

— «Сочи» добивается успехов с разными вратарями...

— Я до этого говорил о том, что у нас есть команда. И вратарский коллектив внутри команды. Все, кто выходит, показывают уровень и добывают очки. Спасибо нашему тренеру Дмитрию Бородину. Он топ!

— Круче Виталия Кафанова?

— Не могу сравнивать, это провокационный вопрос. Каждый тренер по-своему крут.

— Поступательное развитие Сочи — заслуга Владимира Федотова?

— Безусловно. Федотов пришел в период кризиса. Он нам объяснил определенные вещи, которые нужно было сделать. Мы их приняли и начали реализовывать его тренерские идеи. Он подбирал состав под свою философию. Когда Федотов пришел, то сразу сказал: «Мы будем строить семью». Так мы и двигаемся. Безусловно, такие результаты «Сочи» — это заслуга всех.

— Не боитесь, что Федотов может уйти?

— Мы надеемся, что он останется в «Сочи». Хочется, чтобы он был здесь и привел команду к кубкам.