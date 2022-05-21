Джанаев — о феномене «Сочи»: «Федотов сказал: будем строить семью. Надеюсь, он останется»
Вы не верили в нас. А у нас не команда, а семья
— Как оценишь сезон? Ожидал, что команда заберет серебро?
— Естественно! Если не верить в себя, то ничего и не получится. Когда мы собирались, хотели сделать шаг вперед. В прошлом году поделили 4-5-е места с «Рубином». Теперь — второе. Мы сделали этот шаг.
— Это твое третье серебро в карьере. Оно важнее, чем серебро со «Спартаком» или «Ростовом»?
— Каждое серебро, которое я завоевал, значимое. Для «Сочи» это важнейший результат. Вы же не верили в нас! А у нас не команда, а семья. Мы показали, что способны играть в хороший футбол. С минимальными инвестициями сделать такую команду за три года — это дорогого стоит.
— Этот «Сочи» похож на какую-либо другую команду, где ты играл?
— У нас в «Ростове» была такая же семья. Это две похожие истории, когда никто не верил в нас. Но команда без большого бюджета выходит и пишет историю.
— После травмы ты потерял место в основе. Хочется ли оставаться в «Сочи» на таких условиях?
— У нас нет первого номера. У нас есть команда, а играют лучшие. Никаких обид быть не может. Сегодня ты первый номер, а завтра — третий. Надо каждый день доказывать, что ты номер один.
Когда подпишу контракт, руководство все объявит
— Что с твоим контрактом?
— Сейчас будем разговаривать. Еще не подписал. Как подпишу, руководство все объявит.
— Хотел бы остаться в «Сочи»?
— Конечно. Мы здесь прошли большой путь и проделали большую работу. Да, он не самый долгий... Но вы видите, как нам хлопают болельщики «Динамо»! Хотим продолжить этот путь.
— Не обидно, что не сыграете в Лиге чемпионов?
— Безусловно, есть небольшое разочарование от того, что мы могли там участвовать. Это же Лига чемпионов, турнир номер один! Хотелось бы там выступить. Но видите, какая ситуация... В мире есть много важных вещей. Не стану говорить, что мы убиты горем, что не сыграем в Лиге чемпионов. Есть более важные вещи. Такая ситуация, надо перетерпеть. Дай бог, еще сыграем.
Федотов сказал: «Мы будем строить семью»
— Какова надежда, что Сочи удастся сохранить основной костяк команды?
— Надеюсь, что он сохранится и все будет в порядке. Бывает, что кто-то уходит, кто-то приходит. Но я думаю, что костяк сохранится и все будет хорошо. Президент уже неоднократно говорил, что будет поддерживать команду. С «Сочи» все будет в порядке.
— «Сочи» добивается успехов с разными вратарями...
— Я до этого говорил о том, что у нас есть команда. И вратарский коллектив внутри команды. Все, кто выходит, показывают уровень и добывают очки. Спасибо нашему тренеру Дмитрию Бородину. Он топ!
— Круче Виталия Кафанова?
— Не могу сравнивать, это провокационный вопрос. Каждый тренер по-своему крут.
— Поступательное развитие Сочи — заслуга Владимира Федотова?
— Безусловно. Федотов пришел в период кризиса. Он нам объяснил определенные вещи, которые нужно было сделать. Мы их приняли и начали реализовывать его тренерские идеи. Он подбирал состав под свою философию. Когда Федотов пришел, то сразу сказал: «Мы будем строить семью». Так мы и двигаемся. Безусловно, такие результаты «Сочи» — это заслуга всех.
— Не боитесь, что Федотов может уйти?
— Мы надеемся, что он останется в «Сочи». Хочется, чтобы он был здесь и привел команду к кубкам.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0