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Сегодня, 22:15

Джанаев — о феномене «Сочи»: «Федотов сказал: будем строить семью. Надеюсь, он останется»

Вратарь «Сочи» Джанаев надеется, что Федотов останется на посту тренера команды
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев обнимает тренера Владимира Федотова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Слова голкипера после битвы за серебро.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:5
Сочи
Голы
Нобоа, 8 (1:0), Юсупов, 27 (1:1), Кассьерра, 33 (1:2), Кассьерра, 40 (1:3), Нобоа, 45+1 (1:4), Кассьерра, 68 (1:5)
Динамо
Лещук Варела Бальбуэна Скопинцев (Паршивлюк, 72) Евгеньев Моро (Тюкавин, 46) Захарян (Кутицкий, 72) Шиманьски (Гладышев, 72) Фомин Лесовой Смолов (Грулев, 65)
Сочи
Адамов Дркушич (Юрганов, 81) Родригау Терехов Цаллагов Маргасов (Заика, 62) Юсупов (Прохин, 81) Нобоа Макарчук Ангбан (Бурмистров, 62) Кассьерра (Мелкадзе, 69)
Предупреждения
Евгеньев 90+2’  -  Терехов 45+1’, Маргасов 59’
Удаления
Лесовой 57’
Судьи
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

Вы не верили в нас. А у нас не команда, а семья

— Как оценишь сезон? Ожидал, что команда заберет серебро?

— Естественно! Если не верить в себя, то ничего и не получится. Когда мы собирались, хотели сделать шаг вперед. В прошлом году поделили 4-5-е места с «Рубином». Теперь — второе. Мы сделали этот шаг.

— Это твое третье серебро в карьере. Оно важнее, чем серебро со «Спартаком» или «Ростовом»?

— Каждое серебро, которое я завоевал, значимое. Для «Сочи» это важнейший результат. Вы же не верили в нас! А у нас не команда, а семья. Мы показали, что способны играть в хороший футбол. С минимальными инвестициями сделать такую команду за три года — это дорогого стоит.

Александр Овечкин с&nbsp;сыном приехал поддержать &laquo;Динамо&raquo;.

— Этот «Сочи» похож на какую-либо другую команду, где ты играл?

— У нас в «Ростове» была такая же семья. Это две похожие истории, когда никто не верил в нас. Но команда без большого бюджета выходит и пишет историю.

— После травмы ты потерял место в основе. Хочется ли оставаться в «Сочи» на таких условиях?

— У нас нет первого номера. У нас есть команда, а играют лучшие. Никаких обид быть не может. Сегодня ты первый номер, а завтра — третий. Надо каждый день доказывать, что ты номер один.

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Когда подпишу контракт, руководство все объявит

— Что с твоим контрактом?

— Сейчас будем разговаривать. Еще не подписал. Как подпишу, руководство все объявит.

— Хотел бы остаться в «Сочи»?

— Конечно. Мы здесь прошли большой путь и проделали большую работу. Да, он не самый долгий... Но вы видите, как нам хлопают болельщики «Динамо»! Хотим продолжить этот путь.

— Не обидно, что не сыграете в Лиге чемпионов?

— Безусловно, есть небольшое разочарование от того, что мы могли там участвовать. Это же Лига чемпионов, турнир номер один! Хотелось бы там выступить. Но видите, какая ситуация... В мире есть много важных вещей. Не стану говорить, что мы убиты горем, что не сыграем в Лиге чемпионов. Есть более важные вещи. Такая ситуация, надо перетерпеть. Дай бог, еще сыграем.

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Федотов сказал: «Мы будем строить семью»

— Какова надежда, что Сочи удастся сохранить основной костяк команды?

— Надеюсь, что он сохранится и все будет в порядке. Бывает, что кто-то уходит, кто-то приходит. Но я думаю, что костяк сохранится и все будет хорошо. Президент уже неоднократно говорил, что будет поддерживать команду. С «Сочи» все будет в порядке.

— «Сочи» добивается успехов с разными вратарями...

— Я до этого говорил о том, что у нас есть команда. И вратарский коллектив внутри команды. Все, кто выходит, показывают уровень и добывают очки. Спасибо нашему тренеру Дмитрию Бородину. Он топ!

— Круче Виталия Кафанова?

— Не могу сравнивать, это провокационный вопрос. Каждый тренер по-своему крут.

— Поступательное развитие Сочи — заслуга Владимира Федотова?

— Безусловно. Федотов пришел в период кризиса. Он нам объяснил определенные вещи, которые нужно было сделать. Мы их приняли и начали реализовывать его тренерские идеи. Он подбирал состав под свою философию. Когда Федотов пришел, то сразу сказал: «Мы будем строить семью». Так мы и двигаемся. Безусловно, такие результаты «Сочи» — это заслуга всех.

— Не боитесь, что Федотов может уйти?

— Мы надеемся, что он останется в «Сочи». Хочется, чтобы он был здесь и привел команду к кубкам.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Сослан Джанаев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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