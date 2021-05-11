Глушенков и Мирзов сливали игру для «Спартака»? Это полная глупость

Игорь Рабинер — об одном из самых обсуждаемых моментов матча красно-белых с «Химками»

В вопросе с Максимом Глушенковым те журналисты и болельщики, полагающие, что форвард специально ударил Айртона и получил красную карточку — чтобы понравиться руководству «Спартака» и вернуться в команду под Лигу чемпионов, — на мой взгляд, в корне не правы. Как минимум потому, что, помимо удаления, Глушенков забил. А «Химки», которые ведут 1:0, вполне способны удержать преимущество, даже играя тайм в меньшинстве, — спросите у «Динамо». И не только.

Глушенков ударом шипами по мужскому достоинству Айртона сделал, конечно, большую глупость. Но он получит за нее дисквалификацию, распространяющуюся как минимум на два матча следующего сезона. Оно ему надо было, если бы он заранее задумал такую диверсию? В вопросе, оставлять ли его в «Спартаке» или отдавать в аренду, ведь и такие нюансы будут учитываться.

Просто он способный, но неуравновешенный молодой человек, чьи нервы расшатаны еще и «крестами», из-за которых у него вылетел почти весь сезон. И когда Айртон ему сделал бо-бо, он просто психанул. Недопустимо, по-дурацки, но психанул. Не более того. Кстати, в интервью «СЭ» Глушенков сказал, что никто его не провоцировал, он сам не сдержался. Ну хоть ответственность ни на кого не перекладывает, уже не безнадежен.

Довольно многочисленные безумцы в соцсетях присовокупляют к Глушенкову еще и Резиуана Мирзова — мол, они вдвоем слили игру клубу, которому принадлежат. Ну, для такого утверждения в отношении Мирзова нужно одно из трех: 1) совсем не смотреть игру; 2) патологически ненавидеть «Спартак» и/или лично Мирзова; 3) тупо троллить.

Вся острота «Химок» шла от Мирзова. Желтая Илье Кутепову в самом начале мача, голевая комбинация с его отличным пасом на Брайана Идову, прорыв и пас на выход Мохаммеду Конате после ошибки Йорита Хендрикса... И еще хватало, в одном только первом тайме были и другие острые эпизоды.

Мастерства в некоторых моментах ему оказывалось недостаточно — это да. Но то, что оба они с Глушенковым горели желанием порвать «Спартак» и лично Доменико Тедеско, с которым у них не сложились отношения, — это для меня однозначно. Поэтому Глушенкова и переклинило.

Кстати, а к Денису Глушакову Глушенков после гола подбежал для того, наверное, чтобы напомнить о его доле — мол, Дэн, я ни о чем не забыл! А то ведь как без этого миллеровского дьявола в каком угодно хипеше могло быть, да?

А в завершение разговора об этой конспирологической версии — запрет РПЛ клубам как-либо ограничивать участие в матчах арендованных ими футболистов рано или поздно должен был привести к такой ситуации и последующей ее трактовке. Надо это пережить и идти дальше, поскольку другого пути у лиги просто не может и не должно быть.