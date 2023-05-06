Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Станет ли «Зенит» чемпионом в воскресенье? Побьет ли Малком рекорд Веретенникова? Как начнет Евсеев в «Факеле»?

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком против Александра Максименко в матче «Зенита» и «Спартака».
Малком против Александра Максименко в матче «Зенита» и «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Факел»
1/2
Игорь Рабинер предваряет 26-й тур РПЛ.

Акинфеев vs Сафонов, Обляков vs Сперцян, Чалов vs Кордоба — это было бы красиво!

Пока «Зенит» готовится к тому, чтобы в воскресном домашнем матче со «Спартаком» эффектно стать чемпионом России, а красно-белые — подобного развития событий не допустить (в этом ему днем ранее может помочь «Ростов», если победит дома «Факел»), три других клуба РПЛ с еще одним из первой лиги в среду продолжили яростно биться за кубок. Накал эмоций был таким, что от наэлектризованности воздуха на «Арене Краснодар» на пару мгновений даже погас свет!

Сказка прекрасного «Акрона» там закончилась — но опять же только в серии пенальти. В рамках 90 минут сенсация из Тольятти так ни разу и не проиграла, притом что провела восемь встреч. Могли представить владелец частного клуба Павел Морозов и главный тренер Евгений Калешин, стартуя 10 октября на стадии 1/32 финала Пути регионов во Владимире против местного «Торпедо», что пройдут такой феноменальный путь без права на ошибку (в отличие от представителей премьер-лиги) и станут любимцами многих болельщиков? Этот Кубок стоило проводить по такой извилистой формуле хотя бы ради тольяттинцев, для которых все происходило предельно сложно. И, миновав четыре (!) московских барьера — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», «Спартак», они споткнулись, только получив соперника не из столицы.

Но вот смотрим на три команды, которые остаются в розыгрыше. У «Урала» — два поражения (не по пенальти), оба от ЦСКА — в групповом турнире и в ответной встрече финала Пути РПЛ. У «Краснодара» — тоже два: от «Пари НН» в группе и 0:3 от ЦСКА на первом этапе плей-офф Пути РПЛ. И у ЦСКА — два: по 0:1 от «Торпедо» в группе и в ответном матче с «Краснодаром» в плей-офф. А у «Акрона» — ноль! Но он — выбыл, а они остаются. Можно сколько угодно сетовать на несправедливость формулы, и решение тут для молодого клуба из Тольятти одно — выходить в премьер-лигу и присоединяться к привилегированным! Если, конечно, double elimination к тому времени сохранится...

3&nbsp;мая. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пенальти 4:2. Финал Пути РПЛ — в пользу РФС. Спасибо «Акрону» за эту сказку, а ЦСКА ждет победителя пары «Урал» — «Краснодар»

А мне хотелось бы, чтобы так и произошло. Потому что раньше Кубок вплоть до четвертьфиналов считался соревнованием второстепенным, теперь же его смотрят и иногда обсуждают больше, чем первенство. Турнир превратился в подобие чемпионата-2. Традиционалисты, конечно, воротят носы — а по мне сейчас, пока нет еврокубков и официальных матчей сборной, самое время для экспериментов. И даже когда мы вернемся на международную арену, что-то из опробованного можно будет сохранить.

Возвращаясь же к кубковым битвам среды, отмечу, что ЦСКА победу, на мой взгляд, полностью заслужил. Интрига в Екатеринбурге формально сохранялась до последней секунды, но все 90 минут армейцы выглядели сильнее хозяев. Лишь чистая случайность в виде касания находившегося в офсайде Мойзеса не позволила красно-синим открыть счет еще раньше. При этом мяч и без бразильца уже пересекал линию ворот, от чего бившему Антону Заболотному было чрезвычайно досадно. Однако затем случились великолепный дальний выстрел в «девятку» Хесуса Медины и красивая комбинация, завершившаяся точным ударом Федора Чалова.

Хесус Медина празднует гол в ворота «Урала».
Хесус Медина празднует гол в ворота «Урала».
ПФК ЦСКА

Что же касается двух уральских 11-метровых — одного назначенного, другого нет, — то оба скорее тянули на 0,5, на «полпенальти». Явных там не просматривалось — оба казались какими-то легковесными. Что ж, на один в общей сложности и потянули. И жаль, что не забил на последней добавленной минуте от своих ворот Игорь Акинфеев, когда Илья Помазун прибежал в штрафную москвичей. Этот гол вошел бы в историю!

А в «Краснодаре», где, судя по всему, разом до конца сезона выбыли три важных футболиста — Кади Боржес, Никита Кривцов и Александр Черников, на этом отрезке все сосредоточено вокруг двоих: вратаря-капитана Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна. Один из самых востребованных сейчас людей РПЛ в Европе, 22-летний полузащитник сборной Армении показывает прекрасный футбол. И греет перспектива испытать его в суперфинале Кубка в «Лужниках».

3&nbsp;мая. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пенальти 4:2. Матвей Сафонов. Сафонов завершил кубковую сказку «Акрона». «Краснодар» выиграл третью серию пенальти

При всем уважении к «Уралу», который с середины весны по сравнению с ее началом стремительно увял, мне хотелось бы увидеть суперфинал ЦСКА — «Краснодар». И вывеска эффектная, и «быки» никогда еще трофеев в России не брали, и у красно-синих, между прочим, последний Кубок датирован 2013 годом. К тому же это и Акинфеев против Сафонова, дуэль топ-вратарей страны двух поколений. И двух творцов в полузащите, находящихся в отличном состоянии, — Ивана Облякова и Сперцяна. И двух ведущих форвардов лиги — Федора Чалова и Джона Кордобы. А «Акрон» через год-два жду вместе с Калешиным в премьер-лиге.

Вспоминая о том, как после успеха против «Спартака» эмоционально вымотанный им «Акрон» уступил дома 0:3 «Нефтехимику», любопытно взглянуть, с кем встретятся в РПЛ участники кубковых матчей.

ЦСКА примет «Оренбург», взявший шесть очков в двух играх кряду. «Краснодар» — «Крылья Советов», и турнирная мотивация там гораздо выше у «подвисших» гостей. «Урал» поедет в Нижний Новгород, и это — противостояние за шесть очков. Ведь если волжане дома победят, то будут отставать от екатеринбуржцев лишь на очко. Не стоит забывать и о том, что прошлый подобный матч в Нижнем — с «Крыльями» — завершился большим судейским скандалом имени арбитра Галимова.

Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов.
Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Терпение Петербурга

61 очко, которое набрал «Зенит» в 25 турах, — рекорд чемпионатов России. Вывод: все, что осталось от золотой интриги в РПЛ, — это наблюдать, побьет ли клуб из Санкт-Петербурга абсолютное достижение для сезонов, когда в лиге выступали 16 команд. И побьет ли Малком, сделавший покер в прошлом туре в Самаре, рекорд для чемпионатов с 16 клубами, принадлежащий Олегу Веретенникову с его 25 мячами в 1995 году (достижение армейца Сейду Думбья в длинном сезоне-2011/12 — 28 — выносим за скобки). Сам бомбардир «Ротора» на днях во время ретроматча в Волгограде (где он, конечно же, был капитаном сталинградского «Динамо») произнес традиционное — рекорды ставятся для того, чтобы их однажды кто-нибудь побил. И ему совсем не обидно, если бразилец это сделает.

Тут ведь вот что интересно. Веретенников на днях сказал: «Малком выступает в лучшей команде страны, у него отличные партнеры, «Зенит» на ходу, идет на первом месте, бьет рекорды чуть ли не в каждом туре». А я отлично помню, что у него самого 28 лет назад ситуация была совсем другой. Тот год для «Ротора» Виктора Прокопенко отмечен невероятным проходом «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА (когда сам Веретенников забил блестящий мяч издали, а в концовке вратарь «МЮ» Петер Шмейхель при 1:2 на «Олд Траффорд» прибежал в штрафную Андрея Саморукова и сравнял счет, но после 0:0 в Волгограде Алекса Фергюсона и Ко это не спасло), но в чемпионате тогда дело совсем не пошло. Волгоградцы заняли 7-е место, потерпев больше поражений, чем одержав побед, и отстав от шестого, ЦСКА, на 13 очков. Сравните 40 очков, которые набрали волжане по итогам того первенства, с 61, которые есть у «Зенита» сейчас за пять туров до конца.

Сравнение социальных сетей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. Самый популярный клуб России — «Спартак» или «Зенит»? В соцсетях лидирует Питер

Эти пять туров — более чем достаточная дистанция для того, чтобы забить четыре мяча и стать единоличным рекордсменом гладких чемпионатов России. Тем более глядя на форму Малкома. Сравнивая его игру и нынешний уровень РПЛ, так и хочется задаться вопросом из фильма «Любовь и голуби»: «Откудова это к нам такого красивого дяденьку замяло?» И как-то не сразу даже вспоминается та уничижительная критика в адрес и самого экс-футболиста «Барселоны», и купившего его за 40 миллионов евро «Зенита», когда бразилец первые два сезона без конца травмировался и не мог найти себя. Но в Санкт-Петербурге перетерпели — и получают сейчас от него то, что мы видим.

Конечно, класс Малкома намного выше нынешней лиги. Для РПЛ будет отлично, если «Зениту» летом удастся его сохранить, а вот для самого форварда — не уверен. И не случайно ходят разговоры об интересе к нему не простых обитателей европейских топ-чемпионатов, а таких, как «ПСЖ» и «Арсенал».

Кстати, одна статистическая подробность: с 22 голами Малком стал рекордсменом РПЛ среди бразильцев-снайперов. До него больше всех из этой страны забил спартаковец Веллитон — 21 гол в 2009 году.

Футболист «Зенита» Малком.
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Йоканович приговорен

В четверг появилась информация, что Славиша Йоканович после сезона уходит из «Динамо». Пока неофициально, но, мол, уже решено. Решение о расставании с сербом, — принято оно в действительности или нет, — это «собака укусила человека». Не новость, а естественный и единственно возможный ход вещей. Тот случай, когда не только нет настоящего, но и не видно будущего. Никакого развития, прогресса, становления. Бег на месте. Даже скорее ходьба.

Кроме того, для клуба такой шаг не несет никаких расходов. Контракт у Славиши заканчивается летом. Даже отставка не нужна — соглашение просто не продлевается, такая опция активируется только при достижении прописанных турнирных задач. То есть места в тройке. На данный момент, за пять туров до финиша, «Динамо» идет седьмым, отставая от «Спартака», занимающего третье место, на десять очков. Ни о какой бронзе уже не может быть и речи.

Главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Славиша Йоканович. Контракт Йокановича может быть продлен только при попадании «Динамо» в тройку

Но такие новости, даже если они и не новости, все равно способны расхолодить команду, а вот для соперника они очень кстати. 26-й тур начнется встречей «Химки» — «Динамо», и Андрею Талалаеву и его футболистам, для которых каждая победа на вес золота, выиграть у бело-голубых нужно кровь из носу. А вот стимул динамовцев, которые уже, по сути, лишены турнирной мотивации в чемпионате, вылетели из Кубка, а теперь уже и уход главного тренера предрешен, — большой вопрос. В Петровском парке болельщики хотя бы способны подстегнуть, но и этот фактор в «матче столетия» с «Факелом» не сработал. В Химки же в нынешних реалиях поедут единицы.

Воронежцев же против дончан будет возглавлять Вадим Евсеев. Эта перестановка стала довольно неожиданной в первую очередь именно по таймингу — после того как Дмитрий Пятибратов в Москве взял три очка у «Динамо». «Сердце разрывается», — признался он после известия об отставке, но добавил, что на фоне весенних результатов понимал: его дни в клубе сочтены.

Специалиста, которому приходится уходить после победы, всегда по-человечески жаль. Очевидно, что решение принято еще до поездки в Петровский парк, и его реализацию в Воронеже решили не откладывать, поскольку боялись потерять Евсеева. Его берут, конечно, с явным прицелом на стыковые матчи, на которые Вадим Валентинович способен настроить коллектив как никто другой. И, в отличие от Пятибратова, имеет победный опыт в них во главе «Амкара» и «Уфы». Плюс матч 2003 года Уэльс — Россия в качестве игрока.

Вадим Евсеев.
ФК «Факел»

Эта перестановка стала 17-й в РПЛ за этот сезон. Замен тренеров в нашей лиге уже больше, чем клубов. Из тех, кто начинал турнир, на своих местах остаются семеро — Сергей Семак, Валерий Карпин, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов (двое последних сами пришли только в межсезонье), обреченный уже Йоканович, Марцел Личка и Игорь Осинькин. Третий и даже четвертый главный тренер за сезон — для РПЛ в этом нет ничего необычного. Потому что шоу должно продолжаться.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
24
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча
Силкин считает, что у «Химок» будет запредельная мотивация на матч с «Динамо»
«Спартак» проиграет «Зениту» и выпадет из тройки. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Петрушин уверен, что «Динамо» не ждет легкая прогулка в матче с «Химками»
Угаров: «О каком чемпионском коридоре может идти речь, если в Кубке «Зенит» и «Спартак» дрались?»
Миодраг Божович: «Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» проиграет «Зениту» и выпадет из тройки. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости