Финал Пути РПЛ — в пользу РФС. Спасибо «Акрону» за эту сказку, а ЦСКА ждет победителя пары «Урал» — «Краснодар»

Константин Алексеев — о решающих встречах Кубка России.

Нейтральный зритель часто оказывается на стороне аутсайдеров. Сколько там уже у ЦСКА трофеев? «Урал» же никогда не выигрывал российский Кубок, для Екатеринбурга это был бы настоящий праздник. Не говоря о Тольятти и «Акроне». Вот уж кто творил историю, выбивая поочередно все московские клубы — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», «Спартак»... Невероятная серия, которая взметнула под небеса акции главного тренера волжан Евгения Калешина.

Но в РФС наверняка держали кулачки за ЦСКА. Андердоги — хорошо, но у всех жива в памяти картинка прошлогоднего финала Кубка с участием «Спартака» и «Динамо». Переполненные «Лужники», хоровое исполнение болельщиков композиции «Знаешь ли ты?» вместе с певицей МакSим. Незабываемо! Российский футбольный союз тогда заслуженно собрал множество комплиментов за организацию праздника. И конечно, планку снижать не хочет. В этом плане вылет самых популярных команд — «Спартака» и «Зенита» — серьезный вызов.

Всколыхнуть столицу решающей встречей «Урал» — «Акрон» стало бы сложнейшей задачей, «Лужники» наверняка наполовину пустовали бы. Даже если бы в Москву приехали все любители футбола из Тольятти и Жигулевска, вместе взятые.

С этой точки зрения выход ЦСКА в суперфинал — конечно, большое подспорье. Красно-синие последний раз брали Кубок десять лет назад — в 2013-м. Болельщики успели соскучиться.

А соперником будет команда, которая еще ни разу не побеждала во втором по значимости российском турнире. «Краснодар» или «Урал». «Быки» или «шмели».

И как же грустно за «Акрон», так мужественно двигавшийся по замысловатой кубковой сетке! И в Краснодаре команда Калешина не уступила по итогам 90 минут. Удержала ничью, в очередной раз показав, что предыдущие успехи не из разряда случайностей. Впрочем, кто в этом сомневался? Тольяттинцы давно заставили себя уважать. Они показали отличный пример всем коллективам, не представляющим РПЛ — при должном настрое и желании можно зайти очень далеко. Добавили перца этому необычному Кубку.

И за это «Акрону» большое человеческое спасибо!