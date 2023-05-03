Сафонов завершил кубковую сказку «Акрона». «Краснодар» выиграл третью серию пенальти

«Быки» выцарапали победу над командой, ставшей открытием турнира.

«Акрон» сейчас, конечно, на слуху. Хотя FONBET Кубок России знает немало аналогичных историй. Только за последние пять турниров в финалах сыграли два клуба из первой лиги — курский «Авангард» и «Химки». А год назад за шаг до решающего матча завершили свой путь «Алания» с «Енисеем».

Есть, правда, важная оговорка: все эти команды шли за вторым по статусу трофеем нашего футбола по классической или близкой к ней формуле. Тоже непросто, но не так, как у команды из Жигулевска, которая рубилась с «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком». И даже после такой серии испытаний до заветного трофея нужно было сделать целых три шага.

Впрочем, свое имя в историю уже вписали как «Акрон», так и главный тренер Евгений Калешин. Когда-то он играл в первом дивизионе за «Краснодар». Сейчас — уже в новом качестве — находится у истоков истории другого частного клуба, появившегося на свет каких-то пять лет назад. Символично, что главный матч в карьере 44-летнего специалиста состоялся в городе, где во второй команде «быков» начиналась его тренерская карьера.

Причем четыре дня назад «Акрон» играл в Краснодаре с «Кубанью», с которой Калешина тоже связывает многое. Жизнь точно лучший режиссер.

Представители «быков», кстати, получили отличную возможность вживую посмотреть за последней игрой кубкового соперника. Его, впрочем, черно-зеленые и так знают прекрасно — как оппонента «Краснодара-2» по первой лиге. И буквально два месяца назад молодежь южан увезла из Жигулевска нулевую ничью.

Кубковая игра в целом шла предсказуемо. «Краснодар» сразу забрал мяч, только владение получалось стерильным. Отчасти по причине травм лучшего снайпера весны Кривцова и здорово вписавшегося в команду Кади Боржеса. Однако в большей степени это было заслугой гостей, которые выстроили несколько плотных линий обороны на подступах к штрафной.

По сути, за первый тайм волжане лишь раз дали «Краснодару» пространство для быстрой атаки, но Зуев заблокировал удар Батчи. Преодолеть оборонительные заслоны удавалось за счет нестандартных действий вроде шикарного паса Ахметова пяткой на Батчи или работы на подборах, как в случае с выскочившим один на один Баньяцом. Эти эпизоды разделила минута с небольшим, и это были мгновения славы голкипера «Акрона» Волкова. Кстати, уже не первые в этом турнире.

Другой герой — 18-летний Салтыков (его точно запомнили в «Спартаке») снова продемонстрировал неуважение к авторитетам — в Краснодаре он едва не запустил мяч в верхний угол! И напомнил, что волжане могут не только классно работать в обороне, но и способны творить.

Постепенно игра стала раскрываться, и это было на руку «Краснодару». Отмененный гол Кордобы, его же изумительный по красоте и исполнению удар в перекладину, промах находившегося в убойной позиции Баньяца, очередной шанс, упущенный Батчи...

«Быки» стали именно переигрывать «Акрон», который после нескольких интересных атак сменил линию нападения. Калешин, как казалось, не совсем логично убрал с игры самых острых исполнителей — Салтыкова и Понсе. Однако это совсем не отменяло контрдействия гостей. Например, очень настырен был краснодарский воспитанник Апеков. А напряжение в концовке достигло такого уровня, что на стадионе в момент гостевого стандарта даже погас свет.

Развязка — в третьем подряд матче Кубка России в Краснодаре — наступила в серии пенальти. Как у «быков», так и у «Акрона» в этом розыгрыше было по две победы по такому сценарию. Третью — благодаря двум сейвам Сафонова — одержали черно-зеленые. Тольяттинская сказка закончилась, а «Краснодар» продолжает путь за своим первым трофеем. На пути в суперфинал команду Владимира Ивича ждет «Урал».