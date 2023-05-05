«Спартак» проиграет «Зениту» и выпадет из тройки. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Томислав Дуймович — 0:1. «Химки» в прошлом туре разгромно проиграли «Локомотиву», получили пять мячей. Им очень нужны очки, и играют они дома. Но «Динамо» тоже нужны очки, бело-голубые уступили «Факелу» и находятся не на своем месте.
Игорь Лобанов — 1:2. У каждой команды не все хорошо, но это «не все хорошо» у них по-разному. «Химкам» надо цепляться за очки, для них каждый матч — это финал. Но «Динамо» сильнее по составу.
Томислав Дуймович — 0:2. «Торпедо» проиграло «Сочи», и на команду будет давить ситуация в таблице. А «Ахмат» показывает достойный результат в этом сезоне.
Игорь Лобанов — 0:2. Между соперниками сейчас большая разница. «Ахмат» спокойно обыграет «Торпедо».
Томислав Дуймович — 2:1. «Ростов» на последних секундах пропустил от «Спартака», и клуб был очень недоволен судейством. Но команда Карпина хорошо играет, хочет остаться на втором месте.
Игорь Лобанов — 1:0. «Факел», конечно, будет рубиться до конца. Но «Ростов» сильнее, сражается за второе место. Комличенко недавно сказал, что будут продолжать бороться за первое место, но это фантастика.
Томислав Дуймович — 1:1. Нижегородцы борются, чтобы избежать стыковых матчей. У «Урала» спад, проиграл в Кубке России, ему придется тяжело.
Игорь Лобанов — 1:1. Команды толкаются внизу, кому-то надо больше, кому-то надо меньше, но находятся они рядом. Будет напряженная игра.
Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» в комфортном положении. Он не борется за выживание, на него не будет никакого давления. Может быть, это усложнит задачу ЦСКА, который старается попасть в тройку.
Игорь Лобанов — 2:1. У ЦСКА есть задача — попасть в топ-3. У него мотивация — подняться повыше для борьбы за медали.
Томислав Дуймович — 2:0. Это главный матч тура. «Зенит» — чемпион. Пока не математически, но он уверенно всех обыгрывает. «Спартак» не так хорош, как хотелось бы. Красно-белые точно не опустят руки, но оборона — их главное слабое место.
Игорь Лобанов — 2:1. Возможно, «Зенит» станет чемпионом после этого матча. «Спартак» будет бороться до конца, идти на принцип. Но думаю, что ему чего-то не хватит, наверное, собранности.
«Краснодар» — «Крылья Советов»
Томислав Дуймович — 2:0. «Краснодар» дома всегда выглядит достойно. «Крылья Советов» сбавили в этом году, пришли новички, они встраиваются в систему. Команда пока не нашла свою игру, хотя уже конец сезона.
Игорь Лобанов — 1:1. Думаю, что для «Краснодара» была важна победа над «Акроном» в Кубке России и проход дальше в финал. «Быки» отдали много сил и энергии в том матче.
Томислав Дуймович — 2:2. «Локомотив» поднялся после зимы не только благодаря Дзюбе, но он уже лучший бомбардир команды. Из «Сочи» ушел Бердыев, непросто строить новую игру.
Игорь Лобанов — 3:1. «Локомотив» набрал обороты, Галактионов — молодец! Для Дзюбы принципиально в новом клубе всем и все доказать. Думаю, что он забьет гол в этой встрече.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5