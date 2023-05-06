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Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью в Москве 29 апреля (1:1) и сохранили свои места в турнирной таблице РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Расклады перед 26-м туром для лидеров и аутсайдеров.

«Зенит» и серебро

«Зенит» может отпраздновать чемпионство в воскресном матче со «Спартаком». Этого ждали, только не все зависит от команды Семака. Лидеру нужно отталкиваться от результата субботней игры «Ростова». Вторая команда чемпионата в прошлом туре упустила победу над красно-белыми, но не отстала от сине-бело-голубых на 12 очков.

Малком против Александра Максименко в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. Станет ли «Зенит» чемпионом в воскресенье? Побьет ли Малком рекорд Веретенникова? Как начнет Евсеев в «Факеле»?

«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:

— обыграет «Спартак» (вечером 7 мая), а «Ростов» не победит «Факел» (6 мая);

— сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА не победит «Оренбург» (днем 7 мая).

Если «Ростов» победит «Факел», питерцы смогут оформить титул не ранее чем в следующей домашней игре — с «Краснодаром» 13 мая.

К «Ростову» и «Спартаку» после их ничьей снова приблизился ЦСКА, который до конца чемпионата встретится с обоими конкурентами: 21 мая сыграет дерби в Тушино, в последнем туре примет ростовчан. Важно, что команда Федотова напрямую вышла в финал Кубка России и избавила себя от дополнительной игры между встречами с «Торпедо» и «Спартаком». Армейцев все равно ждет поездка в Краснодар, но только одна — в лиге.

Ростовская банда Карпина перед выездом в Москву сыграет серию южных противостояний — в Сочи, Краснодаре и с «Ахматом». У «Спартака» матчи с топ-клубами чередуются со встречами против борющихся за выживание команд: после «Зенита» — «Химки», после ЦСКА — «Нижний Новгород», а потом финиш в Самаре.

Есть&nbsp;ли шансы у &laquo;Торпедо&raquo; и &laquo;Химок&raquo; остаться в&nbsp;РПЛ? Кто покинет РПЛ? Все расклады: «Торпедо» спасет чудо, шансы «Химок» возросли, у «Урала» проблемы из-за Кубка

Стыки и вылет

«Торпедо» потеряет шанс выбраться выше зоны стыков в случае поражения от «Ахмата». Но и забраться в нее не очень реально с учетом всего сезона автозаводцев и их календаря в мае.

«Факел» победой над «Динамо» испортил празднование 100-летия московского клуба и убежал на четыре очка от «Химок». В этом туре отнять очки у бело-голубых попытается как раз команда Талалаева, а у воронежцев к миссии спасения приступает Евсеев. Старт — с выезда в Ростов.

«Урал» и «Крылья» сейчас занимают безопасные места, но обоим клубам нужно срочно выходить из кризиса и отрываться от зоны стыков. Здесь расклады могут поменяться уже в этом туре: екатеринбуржцев ждет заруба в Нижнем Новгороде, команда Осинькина едет в Краснодар. Более напряженный календарь остается у «Урала», который 17 мая сыграет на выезде с «быками» в Кубке России.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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