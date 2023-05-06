Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
«Зенит» и серебро
«Зенит» может отпраздновать чемпионство в воскресном матче со «Спартаком». Этого ждали, только не все зависит от команды Семака. Лидеру нужно отталкиваться от результата субботней игры «Ростова». Вторая команда чемпионата в прошлом туре упустила победу над красно-белыми, но не отстала от сине-бело-голубых на 12 очков.
«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:
— обыграет «Спартак» (вечером 7 мая), а «Ростов» не победит «Факел» (6 мая);
— сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА не победит «Оренбург» (днем 7 мая).
Если «Ростов» победит «Факел», питерцы смогут оформить титул не ранее чем в следующей домашней игре — с «Краснодаром» 13 мая.
К «Ростову» и «Спартаку» после их ничьей снова приблизился ЦСКА, который до конца чемпионата встретится с обоими конкурентами: 21 мая сыграет дерби в Тушино, в последнем туре примет ростовчан. Важно, что команда Федотова напрямую вышла в финал Кубка России и избавила себя от дополнительной игры между встречами с «Торпедо» и «Спартаком». Армейцев все равно ждет поездка в Краснодар, но только одна — в лиге.
Ростовская банда Карпина перед выездом в Москву сыграет серию южных противостояний — в Сочи, Краснодаре и с «Ахматом». У «Спартака» матчи с топ-клубами чередуются со встречами против борющихся за выживание команд: после «Зенита» — «Химки», после ЦСКА — «Нижний Новгород», а потом финиш в Самаре.
Стыки и вылет
«Торпедо» потеряет шанс выбраться выше зоны стыков в случае поражения от «Ахмата». Но и забраться в нее не очень реально с учетом всего сезона автозаводцев и их календаря в мае.
«Факел» победой над «Динамо» испортил празднование 100-летия московского клуба и убежал на четыре очка от «Химок». В этом туре отнять очки у бело-голубых попытается как раз команда Талалаева, а у воронежцев к миссии спасения приступает Евсеев. Старт — с выезда в Ростов.
«Урал» и «Крылья» сейчас занимают безопасные места, но обоим клубам нужно срочно выходить из кризиса и отрываться от зоны стыков. Здесь расклады могут поменяться уже в этом туре: екатеринбуржцев ждет заруба в Нижнем Новгороде, команда Осинькина едет в Краснодар. Более напряженный календарь остается у «Урала», который 17 мая сыграет на выезде с «быками» в Кубке России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5