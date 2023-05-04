Самый популярный клуб России — «Спартак» или «Зенит»? В соцсетях лидирует Питер
Споры о том, какая футбольная команда имеет самую внушительную армию болельщиков, не утихают уже много лет и, будем честны, не прекратятся никогда. Никаких четких критериев степени популярности клуба не существует. Кто-то доверяет опросам общественного мнения, кто-то — статистике посещаемости матчей, кто-то — количеству подписчиков. Перед очередной битвой «Зенита» и «Спартака» в премьер-лиге мы как раз решили окунуться в их социальные сети, хотя признаем, что и они не объективно отражают истинную картину, ведь гигантское число болельщиков нигде не подписано на любимую команду и даже не пользуется интернетом. Но статистика все равно любопытна.
За основу мы взяли наиболее популярные соцсети, в которых есть оба клуба. К примеру, у «Спартака» есть канал в Viber, а у «Зенита» — страница в Likee, но мы их учитывать не стали. Статистика показывает, что на большинстве платформ преимущество у невского клуба. Красно-белые заметно превосходят сине-бело-голубых в Telegram и незначительно — в английском Twitter и «ВКонтакте».
Громадную разницу петербуржцам обеспечивает TikTok, который сине-бело-голубые продолжают кормить контентом и наращивать базу подписчиков. «Спартак» в нем тоже был более чем успешен — в 2021 году клуб вошел в топ-20 клубов мира по подписчикам, но с марта 2022-го прекратил его вести, поэтому и отстал от «Зенита». Впрочем, даже если не учитывать TikTok, то общая победа все равно останется за петербуржцами — 4,4 миллиона подписчиков против 3,7 миллиона.
YouTube — один из старейших способов общения клуба с болельщиками. Каналы «Зенита» и «Спартака» существуют очень давно, хотя сине-бело-голубые используют эту платформу активнее, что видно по совокупному числу видео. Они лидируют и по суммарному, и по среднему количеству просмотров и серьезно превосходят спартаковцев по подписчикам. Однако в этом сезоне статистика красно-белых чуть предпочтительнее — у них немного больше лайков и просмотров.
Некогда популярная в России соцсеть сейчас заблокирована на территории нашей страны, так что зайти в нее напрямую невозможно. Однако никто не запрещал клубам продолжать ее вести, что и делают «Зенит» со «Спартаком», ведь за рубежом у этих клубов немало поклонников. Сине-бело-голубые здесь тоже на первом месте, но преимущество настолько мизерное, что признавать его решающим точно нельзя.
«Зенит» ведет Telegram уже несколько лет, а «Спартак» завел официальный канал лишь прошлой весной. Но он набирал популярность очень быстро, и неделю назад «Спартак» стал первым клубом РПЛ, пробившим 100 тысяч подписчиков в соцсети с бумажным самолетиком. Статистика реакций, просмотров и охватов развеивает сомнения тех, кто может думать о накрутке — у «Спартака» действительно в два раза больше подписчиков в Telegram, чем у «Зенита». Хотя это единственная соцсеть, в которой преимущество московского клуба безоговорочно.
VK — старая, но все еще актуальная соцсеть, в которой сидят люди всех возрастов. Паблики обоих клубов созданы давно и, как и всегда, активно обновляются. Если не считать TikTok, то именно «ВКонтакте» — лидирующая по числу подписчиков соцсеть для «Зенита» и «Спартака». Интересно и то, что их количество схоже — примерно по 1,2 миллиона. Но красно-белые все-таки впереди, хоть и всего на 50 тысяч. Отметим и расхождения по ключевым показателям за последний год: по лайкам и репостам лидирует «Спартак», а по комментариям и просмотрам — «Зенит». Так кто же популярнее?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5