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Самый популярный клуб России — «Спартак» или «Зенит»? В соцсетях лидирует Питер

Гоша Чернов
Корреспондент
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Александр Соболев в матче против «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Анализируем число подписчиков, лайков и просмотров.

Споры о том, какая футбольная команда имеет самую внушительную армию болельщиков, не утихают уже много лет и, будем честны, не прекратятся никогда. Никаких четких критериев степени популярности клуба не существует. Кто-то доверяет опросам общественного мнения, кто-то — статистике посещаемости матчей, кто-то — количеству подписчиков. Перед очередной битвой «Зенита» и «Спартака» в премьер-лиге мы как раз решили окунуться в их социальные сети, хотя признаем, что и они не объективно отражают истинную картину, ведь гигантское число болельщиков нигде не подписано на любимую команду и даже не пользуется интернетом. Но статистика все равно любопытна.

За основу мы взяли наиболее популярные соцсети, в которых есть оба клуба. К примеру, у «Спартака» есть канал в Viber, а у «Зенита» — страница в Likee, но мы их учитывать не стали. Статистика показывает, что на большинстве платформ преимущество у невского клуба. Красно-белые заметно превосходят сине-бело-голубых в Telegram и незначительно — в английском Twitter и «ВКонтакте».

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Громадную разницу петербуржцам обеспечивает TikTok, который сине-бело-голубые продолжают кормить контентом и наращивать базу подписчиков. «Спартак» в нем тоже был более чем успешен — в 2021 году клуб вошел в топ-20 клубов мира по подписчикам, но с марта 2022-го прекратил его вести, поэтому и отстал от «Зенита». Впрочем, даже если не учитывать TikTok, то общая победа все равно останется за петербуржцами — 4,4 миллиона подписчиков против 3,7 миллиона.

YouTube — один из старейших способов общения клуба с болельщиками. Каналы «Зенита» и «Спартака» существуют очень давно, хотя сине-бело-голубые используют эту платформу активнее, что видно по совокупному числу видео. Они лидируют и по суммарному, и по среднему количеству просмотров и серьезно превосходят спартаковцев по подписчикам. Однако в этом сезоне статистика красно-белых чуть предпочтительнее — у них немного больше лайков и просмотров.

Некогда популярная в России соцсеть сейчас заблокирована на территории нашей страны, так что зайти в нее напрямую невозможно. Однако никто не запрещал клубам продолжать ее вести, что и делают «Зенит» со «Спартаком», ведь за рубежом у этих клубов немало поклонников. Сине-бело-голубые здесь тоже на первом месте, но преимущество настолько мизерное, что признавать его решающим точно нельзя.

«Зенит» ведет Telegram уже несколько лет, а «Спартак» завел официальный канал лишь прошлой весной. Но он набирал популярность очень быстро, и неделю назад «Спартак» стал первым клубом РПЛ, пробившим 100 тысяч подписчиков в соцсети с бумажным самолетиком. Статистика реакций, просмотров и охватов развеивает сомнения тех, кто может думать о накрутке — у «Спартака» действительно в два раза больше подписчиков в Telegram, чем у «Зенита». Хотя это единственная соцсеть, в которой преимущество московского клуба безоговорочно.

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VK — старая, но все еще актуальная соцсеть, в которой сидят люди всех возрастов. Паблики обоих клубов созданы давно и, как и всегда, активно обновляются. Если не считать TikTok, то именно «ВКонтакте» — лидирующая по числу подписчиков соцсеть для «Зенита» и «Спартака». Интересно и то, что их количество схоже — примерно по 1,2 миллиона. Но красно-белые все-таки впереди, хоть и всего на 50 тысяч. Отметим и расхождения по ключевым показателям за последний год: по лайкам и репостам лидирует «Спартак», а по комментариям и просмотрам — «Зенит». Так кто же популярнее?

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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