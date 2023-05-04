Самый популярный клуб России — «Спартак» или «Зенит»? В соцсетях лидирует Питер

Анализируем число подписчиков, лайков и просмотров.

Споры о том, какая футбольная команда имеет самую внушительную армию болельщиков, не утихают уже много лет и, будем честны, не прекратятся никогда. Никаких четких критериев степени популярности клуба не существует. Кто-то доверяет опросам общественного мнения, кто-то — статистике посещаемости матчей, кто-то — количеству подписчиков. Перед очередной битвой «Зенита» и «Спартака» в премьер-лиге мы как раз решили окунуться в их социальные сети, хотя признаем, что и они не объективно отражают истинную картину, ведь гигантское число болельщиков нигде не подписано на любимую команду и даже не пользуется интернетом. Но статистика все равно любопытна.

За основу мы взяли наиболее популярные соцсети, в которых есть оба клуба. К примеру, у «Спартака» есть канал в Viber, а у «Зенита» — страница в Likee, но мы их учитывать не стали. Статистика показывает, что на большинстве платформ преимущество у невского клуба. Красно-белые заметно превосходят сине-бело-голубых в Telegram и незначительно — в английском Twitter и «ВКонтакте».

Громадную разницу петербуржцам обеспечивает TikTok, который сине-бело-голубые продолжают кормить контентом и наращивать базу подписчиков. «Спартак» в нем тоже был более чем успешен — в 2021 году клуб вошел в топ-20 клубов мира по подписчикам, но с марта 2022-го прекратил его вести, поэтому и отстал от «Зенита». Впрочем, даже если не учитывать TikTok, то общая победа все равно останется за петербуржцами — 4,4 миллиона подписчиков против 3,7 миллиона.

YouTube — один из старейших способов общения клуба с болельщиками. Каналы «Зенита» и «Спартака» существуют очень давно, хотя сине-бело-голубые используют эту платформу активнее, что видно по совокупному числу видео. Они лидируют и по суммарному, и по среднему количеству просмотров и серьезно превосходят спартаковцев по подписчикам. Однако в этом сезоне статистика красно-белых чуть предпочтительнее — у них немного больше лайков и просмотров.

Некогда популярная в России соцсеть сейчас заблокирована на территории нашей страны, так что зайти в нее напрямую невозможно. Однако никто не запрещал клубам продолжать ее вести, что и делают «Зенит» со «Спартаком», ведь за рубежом у этих клубов немало поклонников. Сине-бело-голубые здесь тоже на первом месте, но преимущество настолько мизерное, что признавать его решающим точно нельзя.

«Зенит» ведет Telegram уже несколько лет, а «Спартак» завел официальный канал лишь прошлой весной. Но он набирал популярность очень быстро, и неделю назад «Спартак» стал первым клубом РПЛ, пробившим 100 тысяч подписчиков в соцсети с бумажным самолетиком. Статистика реакций, просмотров и охватов развеивает сомнения тех, кто может думать о накрутке — у «Спартака» действительно в два раза больше подписчиков в Telegram, чем у «Зенита». Хотя это единственная соцсеть, в которой преимущество московского клуба безоговорочно.

VK — старая, но все еще актуальная соцсеть, в которой сидят люди всех возрастов. Паблики обоих клубов созданы давно и, как и всегда, активно обновляются. Если не считать TikTok, то именно «ВКонтакте» — лидирующая по числу подписчиков соцсеть для «Зенита» и «Спартака». Интересно и то, что их количество схоже — примерно по 1,2 миллиона. Но красно-белые все-таки впереди, хоть и всего на 50 тысяч. Отметим и расхождения по ключевым показателям за последний год: по лайкам и репостам лидирует «Спартак», а по комментариям и просмотрам — «Зенит». Так кто же популярнее?