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Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кагигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию

Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Артем Белинин
Корреспондент
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Фрэнсис Кагигао.
Фото соцсети
Инсайды из Турции.

В середине ноября «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала — с тех пор должность в клубе вакантна. Но, кажется, это продлится недолго — по данным турецкого журналиста Бурхана Терзи, в Москву собирается Фрэнсис Кагигао. 55-летний испанец трудился в «Галатасарае» и, как утверждает Терзи, уже покинул турецкий клуб.

Рассказываем, что известно о новом спортивном директоре — и как проходили его поиски.

У «Спартака» было четыре кандидата

Уход Амарала стал слегка неожиданным для красно-белых фанатов — португальский специалист, возглавивший спортивный отдел только в конце 2023-го, работал неидеально, но вместе с тем и не так уж долго. Причины увольнения назывались самые разные, но итоговая версия звучала так: Амарал недоработал в некоторых трансферах, в каких-то перестарался, а его планы на зимнюю кампанию не убедили руководство.

Бывший спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Томаш Амарал (в&nbsp;центре) с&nbsp;футболистами красно-белых. У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?

Как итог — расставание. И следом длительные поиски альтернативы, по ходу которых в прессе всплывали самые разные фамилии. Так, одним из самых видных представителей списка на некоторое время стал Федерико Керубини — 53-летний итальянец ранее трудился в «Ювентусе», но к красно-белым ехать якобы отказался.

К середине декабря список устаканился — в нем остались трое:

  • Мауро Лео — безработный, трудился в «Роме», «Ювентусе» и «Интере»;
  • Фрэнсис Кагигао — менеджер по международным связям и скаутингу Галатасарая», работал в «Арсенале» и сборной Чили;
  • Виктор Орта — спортдир «Севильи».

Теперь, если верить турецкому журналисту Терзи, победитель гонки известен — им стал Фрэнсис Кагигао.

Кагигао трудился в «Арсенале»

В футболе трудно загадывать, но у Кагигао впечатяющее резюме — в 1995 году он устроился в скаутский отдел лондонского «Арсенала», где проработал 23 года. Более того, Фрэнсис, как считается, был правой рукой Арсена Венгера и помогал легендарному французу находить юных талантов.

Как пишет о себе сам испанец в одной из специализированных соцсетей, в составе «канониров» он где только не работал — возглавлял и региональные скаутские отделы, и международные, и даже успел побыть аналитиком.

Именно при Кагигао в «Арсенал» пришли легенды и просто крепкие игроки — Ван Перси, Фабрегас, Мартинелли, Бельерин, Алексис Санчес. Кстати, Андрей Аршавин появился в «Арсенале» тоже при Кагигао — правда, степень участия испанца в переходе неизвестна.

В 2020 году «канониры» уволили Фрэнсиса под ковидный шум — решение объяснили как раз экономией в связи с пандемией. Вместе с Кагигао лондонцы убрали еще 55 человек.

Венгер (тоже к тому моменту покинувший клуб) негодовал: «Я был поражен. Но какова истинная причина? Конечно, это сделали не из-за денег, потому что после этого «Арсенал» потратил много денег. Я не знаю, можно ли купить хоть одного игрока на зарплату этих 55 уволенных человек».

Фрэнсис на пару лет осел в любимой Южной Америке — стал техническим директором в сборной Чили. Там Кагигао разрабатывал стратегии для национальных команд, улучшал скаутинговую систему, искал юных талантов. А в 2023-м вернулся в клубный футбол — стал менеджером по международным связям и скаутингу в «Галатасарае».

Виктор Осимхен. Внезапно: Осимхен — в «Галатасарае»! 100-миллионного форварда звали «Челси», «ПСЖ» и клуб из Саудовской Аравии

С того момента звезды полились рекой уже в Турцию — при Фрэнсисе стамбульский клуб заполучил Заа, Зиеша, Санчеса, Ндомбеле, Демира, Гюлероглу, Икарди и даже Осимхена.

По слухам, все решили старые связи Кагигао — он очень давно в игре, многих знает и поэтому легко выходит на большие имена.

Повезет ли так «Спартаку» и вообще окажется ли там Кагигао — скоро узнаем. Но если Фрэнсис действительно доедет, можно будет только порадоваться: объективно он крепкий и опытный эксперт.

ФК Спартак (Москва)
Фрэнсис Кагигао
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3
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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