Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кагигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию
В середине ноября «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала — с тех пор должность в клубе вакантна. Но, кажется, это продлится недолго — по данным турецкого журналиста Бурхана Терзи, в Москву собирается Фрэнсис Кагигао. 55-летний испанец трудился в «Галатасарае» и, как утверждает Терзи, уже покинул турецкий клуб.
Рассказываем, что известно о новом спортивном директоре — и как проходили его поиски.
У «Спартака» было четыре кандидата
Уход Амарала стал слегка неожиданным для красно-белых фанатов — португальский специалист, возглавивший спортивный отдел только в конце 2023-го, работал неидеально, но вместе с тем и не так уж долго. Причины увольнения назывались самые разные, но итоговая версия звучала так: Амарал недоработал в некоторых трансферах, в каких-то перестарался, а его планы на зимнюю кампанию не убедили руководство.
Как итог — расставание. И следом длительные поиски альтернативы, по ходу которых в прессе всплывали самые разные фамилии. Так, одним из самых видных представителей списка на некоторое время стал Федерико Керубини — 53-летний итальянец ранее трудился в «Ювентусе», но к красно-белым ехать якобы отказался.
К середине декабря список устаканился — в нем остались трое:
- Мауро Лео — безработный, трудился в «Роме», «Ювентусе» и «Интере»;
- Фрэнсис Кагигао — менеджер по международным связям и скаутингу Галатасарая», работал в «Арсенале» и сборной Чили;
- Виктор Орта — спортдир «Севильи».
Теперь, если верить турецкому журналисту Терзи, победитель гонки известен — им стал Фрэнсис Кагигао.
Кагигао трудился в «Арсенале»
В футболе трудно загадывать, но у Кагигао впечатяющее резюме — в 1995 году он устроился в скаутский отдел лондонского «Арсенала», где проработал 23 года. Более того, Фрэнсис, как считается, был правой рукой Арсена Венгера и помогал легендарному французу находить юных талантов.
Как пишет о себе сам испанец в одной из специализированных соцсетей, в составе «канониров» он где только не работал — возглавлял и региональные скаутские отделы, и международные, и даже успел побыть аналитиком.
Именно при Кагигао в «Арсенал» пришли легенды и просто крепкие игроки — Ван Перси, Фабрегас, Мартинелли, Бельерин, Алексис Санчес. Кстати, Андрей Аршавин появился в «Арсенале» тоже при Кагигао — правда, степень участия испанца в переходе неизвестна.
В 2020 году «канониры» уволили Фрэнсиса под ковидный шум — решение объяснили как раз экономией в связи с пандемией. Вместе с Кагигао лондонцы убрали еще 55 человек.
Венгер (тоже к тому моменту покинувший клуб) негодовал: «Я был поражен. Но какова истинная причина? Конечно, это сделали не из-за денег, потому что после этого «Арсенал» потратил много денег. Я не знаю, можно ли купить хоть одного игрока на зарплату этих 55 уволенных человек».
Фрэнсис на пару лет осел в любимой Южной Америке — стал техническим директором в сборной Чили. Там Кагигао разрабатывал стратегии для национальных команд, улучшал скаутинговую систему, искал юных талантов. А в 2023-м вернулся в клубный футбол — стал менеджером по международным связям и скаутингу в «Галатасарае».
С того момента звезды полились рекой уже в Турцию — при Фрэнсисе стамбульский клуб заполучил Заа, Зиеша, Санчеса, Ндомбеле, Демира, Гюлероглу, Икарди и даже Осимхена.
По слухам, все решили старые связи Кагигао — он очень давно в игре, многих знает и поэтому легко выходит на большие имена.
Повезет ли так «Спартаку» и вообще окажется ли там Кагигао — скоро узнаем. Но если Фрэнсис действительно доедет, можно будет только порадоваться: объективно он крепкий и опытный эксперт.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3