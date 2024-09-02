Согласована годичная аренда.

Фабрицио Романо, Джанлука ди Марцио и другие инсайдеры сообщили неожиданные новости о нападающем «Наполи» Викторе Осимхене. Нигерийского форварда летом хотели приобрести «Челси», «Арсенал» и саудовский «Аль-Ахли», но он уезжает в турецкий «Галатасарай», который в этом сезоне даже не участвует в Лиге чемпионов.

Фото Global Look Press

По информации инсайдеров, «Галатасарай» договорился о годичной аренде и даже согласился покрывать 9-10 миллионов евро от зарплаты Виктора. В неаполитанском клубе он получает почти 13 миллионов в год по новому контракту, подписанному зимой, — клуб уговорил нападающего пролонгировать соглашение, чтобы не отпускать бесплатно, ведь срок предыдущего контракта истекал прошедшим летом. Несмотря на это, Осимхен все равно весь год пытался покинуть Неаполь.

По данным Романо, боссы «Галатасарая» в ближайшее время встретятся с Осимхеном, чтобы обсудить личные условия. Сделка не включает опцию выкупа. После закрытия трансферного окна Турция осталась одной из немногих стран, куда Виктор мог уйти, ведь там регистрационный период открыт до 13 сентября.

Нигериец — топ-звезда для чемпионата Турции. Сайт Transfermarkt оценивает бомбардира в 100 миллионов евро, что сделает его с отрывом самым дорогим футболистом лиги. На данный момент больше всех стоит марокканец Софьян Амрабат (22 миллиона), который не так давно присоединился к «Фенербахче». Самый ценный игрок «Галатасарая» — нападающий Барыш Йылмаз (20 миллиона).

Самые дорогие футболисты чемпионата Турции. Фото «СЭ»

У Виктора не было будущего в «Наполи» в этом сезоне. Из-за капризного поведения форварда при переговорах с другими клубами неаполитанцы вывели его из заявки на серию А, девятый номер передали пришедшему из «Челси» Ромелу Лукаку, а главный тренер Антонио Конте публично обрубил шансы нигерийца на возвращение в состав. «Ни один игрок не будет реинтегрирован. Те, кто выбыл из проекта, останутся вне его. Мы сделали свой выбор, и все вместе работаем в одном направлении», — выпалил Конте.

Летом наиболее вероятным новым клубом Осимхена выглядел «Челси». Неаполитанцы мечтали о форварде лондонцев Лукаку, поэтому просматривался обмен с доплатой. Однако, если верить инсайдерам, нигериец выбивал громадную зарплату и не соблазнился даже 10 миллионами евро в год, которые, по информации источников, давали лондонцы. Переговоры велись и с «ПСЖ», но главный тренер французской команды Луис Энрике заблокировал сделку.

Под конец трансферного окна не срослось с Саудовской Аравией. «Аль-Ахли» в последний день загорелся идеей взять форварда и вроде как договорился с «Наполи» на 80 миллионов евро, но хитрые неаполитанцы уже перед закрытием сделки потребовали еще пять — вместо Осимхена на заработки в аравийский клуб отправился Айван Тоуни из «Брентфорда». Правда, сообщалось, что и самому Виктору не хочется на Ближний Восток — в приоритете Европа.

Сделка близка к завершению. Если она не сорвется в последний момент, то Осимхен сможет дебютировать за «Галатасарай» уже 15 сентября — в этот день чемпион Турции сыграет против «Ризеспора».