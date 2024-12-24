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Сегодня, 22:45

Селихов и Соболев, Глушенков в розовом, Синнер и российские футболисты: РПЛ в отпуске

Отдел фото «СЭ»
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Александр Селихов и Александр Соболев, Максим Глушенков, Янник Синнер и Константин Тюкавин на отдыхе во время паузы в чемпионате России
Александр Селихов и Александр Соболев, Максим Глушенков, Янник Синнер и Константин Тюкавин.
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Как отдыхают футболисты клубов премьер-лиги.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин встретил в Дубае первую ракетку мира Янника Синнера и капитана «Реала» Луку Модрича.

Теннисист Янник Синнер и футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Капитан «Реала» Лука Модрич и футболист «Динамо» Константин Тюкавин с отцом

У российских футболистов в этом отпуске прибавилось фото с итальянским теннисистом, в их числе — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. А у Синнера появилась майка российского клуба — форму «Пари НН» ему подарил Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской.

Теннисист Янник Синнер и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев

Выступающий за «Зенит» Максим Глушенков приковал к себе внимание в отпуске на Мальдивах благодаря своей девушке Анне Нечаевой. Именно она выложила у себя видео о том, как футболист оделся в женскую одежду: в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G. Это — результат проспоренного желания в игре UNO с одноклубником Юрием Горшковым.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в женской одежде в отпуске

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала после публикации фотографии с охоты. Нападающий выложил снимок, где он держит в руках ружье и позирует с дюжиной тушек зайцев. Из-за негативной реакции общественности Воробьев удалил из соцсетей скандальный кадр.

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев после охоты на зайцев

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов съездил на рыбалку и поймал огромного карпа. «Пока кто-то пытается поймать инсайды, Рифат Жемалетдинов поймал карпа. P. S. Если что, рыба была специальным образом обработана и сразу же отпущена обратно в водоем», — подписала снимок пресс-служба ЦСКА.

Защитник ЦСКА Келлвен почувствовал себя ковбоем, оседлал лошадь и принял участие в чилийском родео.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит отпуск вместе с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Футболисты вместе сыграли в текбол.

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил с семьей зоопарк, а его одноклубник Эсекьель Барко побывал в римском Колизее.

Футболист «Спартака» Алексис Дуарте с ребенком в зоопарке
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко с женой рядом с римским Колизеем

Источник фото: социальные сети футболистов

Александр Селихов
Александр Соболев
Дмитрий Воробьев (футбол)
Константин Тюкавин
Николай Калинский
Фото
Максим Глушенков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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