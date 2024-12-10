Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» — один из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

Как стало известно «СЭ», руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака».

55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост. Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», отказал красно-белым.

Ранее «СЭ» сообщал, что Мауро Лео также рассматривается на пост спортивного директора «Спартака». В роли скаута он работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме».