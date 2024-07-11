Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных

Артига отреагировал на возможный трансфер Дзюбы в «Химки»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Химок» Франк Артига
Франк Артига.
Фото ФК «Химки»
Главный тренер «Химок», испанец Франк Артига дал интервью «СЭ».

«Ситуация с Талалаевым в прошлом. Для меня большая честь тренировать «Химки».

—  Как проводить тренировки по такой жаре?

— Для меня это не проблема. Я как испанец привык к такому климату. А вот игрокам непросто переносить интенсивные тренировки. Тем не менее мы все профессионалы. Понимаем, что надо качественно подготовиться к сезону. Все работают на максимуме.

— Но вам приходится все-таки снижать нагрузки, чтобы не загнать подопечных?

— Мы очень много пьем воды во время тренировок. Делаем остановки. Что касается интенсивности, то надо привыкать к таким нагрузкам даже в жару. В РПЛ в конце июля и в августе будут матчи, которые мы проведем примерно по такой же погоде.

Андрей Талалаев. «Химки» все-таки уволили Талалаева. И снова выплатят большую компенсацию

— Официально вы возглавили «Химки» 28 июня. Хватит ли вам времени, чтобы за три недели подготовить новую для себя команду к сезону?

— Не вижу никаких проблем. Для меня это достаточный срок, чтобы привить команде тот футбол, тот стиль, который хотелось бы видеть от подопечных на поле. А уже когда начнется сезон, будем двигаться от игры к игре и вносить определенные коррективы.

— Как быстро вы приняли предложение «Химок»?

— Для меня большая честь — тренировать команду, которая вышла в премьер-лигу. Благодарен «Родине». В этом клубе в меня поверили и дали возможность поработать в ФНЛ. Но сейчас, видимо, настало время продвинуться вперед. Поэтому долго я над этим вариантом не думал. Он возник достаточно неожиданно. Решил, что готов принять этот вызов.

— Неужели вообще не сомневались, стоит ли принимать это предложение?

— Совсем не колебался. «Химки» — клуб с историей, который не первый раз уже будет выступать в РПЛ. Поэтому сразу ответил «да».

— Вас не смущала ситуация с предыдущим тренером красно-черных? Андрей Талалаев решил задачу, вывел команду в РПЛ. Затем по причинам, которые так никто толком и не озвучил, он свой пост покинул. Эта история не насторожила?

— Так бывает, что в команде порой происходят большие перемены. Но та ситуация уже в прошлом. Нет смысла о ней говорить. Мне поступило предложение от клуба РПЛ. Я его принял. Для меня это большая честь.

—  А с Талалаевым вы не общались после его ухода?

— Нет. У меня есть свой тренерский штаб, помощники, которые предоставляют мне информацию о каждом футболисте. Небольшой диалог с Талалаевым состоялся у нас в прошлом сезоне после игры «Химок» и «Родины». После этого мы не общались.

Главный тренер «Химок» Франк Артига
Фото ФК «Химки»

«Родина»

— В России некоторые эксперты не понимают, почему наши клубы тренируют иностранные специалисты, у которых пока не так много достижений в карьере. Вы уже ощутили на себе волну этой критики, враждебное отношение?

— Когда я работал в «Родине», у меня никаких подобных проблем не возникало. Никто меня не критиковал. Главный показатель в футболе, да и в спорте в целом, — результат. Если ты его даешь, неважно, какую страну ты представляешь.

— До «Химок» весной вы тренировали «Родину», которая заняла пятое место в ФНЛ. Как бы оценили этот период своей работы?

— Я благодарен владельцу клуба Сергею Ломакину, который пригласил меня в Россию, в московский клуб. Удовлетворен работой в «Родине». К сожалению, не смогли попасть в первую четверку. Но, считаю, в целом нам многое удалось — и по игре, и в плане результата.

Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

— А чего не хватило, чтобы попасть в стыки?

— Мы уступили «Арсеналу» только по дополнительным показателям. ФНЛ — сложный турнир. Тем не менее мы были близки к цели. Немного не хватило удачи. Ну и, пожалуй, стоит вспомнить тот гол, который игрок «Арсенала» забил нам с нарушением правил, но его засчитали. В итоге мы упустили победу в принципиальном поединке. Этот гол и оставил нас, по сути, за бортом.

— Намекаете на судейский фактор?

— Ну... Уже поздно об этом говорить. Надо жить настоящим. Сейчас я в «Химках». Нет смысла рассуждать о судьях.

Футболист «Химок» Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
Фото ФК «Химки»

«С Глушаковым не скучно. У Заболотного бешеная энергия!»

— Какой футбол вы намерены поставить «Химкам»?

— Мне всегда хочется, чтобы мои команды играли в агрессивный футбол, прессинговали на чужой половине поля, подолгу контролировали мяч. Очень важно сформировать у подопечных дух победителей, правильный менталитет.

— Довольны тем, как на сегодняшний день укомплектована команда?

— Да. Меня все устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на 100 процентов.

— Но есть позиции в составе, которые хотели бы укрепить?

— Конечно, когда команда выходит в РПЛ, нужно укреплять все позиции. Когда руководство клуба делало мне предложение, пообещало, что новички у нас обязательно появятся. Ну и вы сами видите, что «Химки» весьма активны на трансферном рынке.

— В какой физической форме вы нашли Дениса Глушакова, последним клубом которого был армянский «Урарту»?

— В прекрасной! Это статусный футболист, поигравший на высоком уровне в клубах и в сборной. Денис очень важен для нас — как на поле, так и в раздевалке. Он создает хорошую атмосферу. У него отличное чувство юмора. С ним не скучно. (Улыбается.)

— Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?

— Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.

Антон Заболотный, Андрей Талалаев и&nbsp;Денис Глушаков. «Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу

— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?

— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.

— Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?

— Меня не пугает возможность работать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.

— Мирзов считался талантом, футболистом, способным сыграть нестандартно. Однако он, увы, так и не вышел на уровень стабильного игрока топ-клуба. У вас есть объяснение — почему?

— Честно говоря, внимательно не изучал его предыдущую карьеру. Но это, безусловно, футболист, за плечами которого серьезный опыт. Любому новому игроку своей команде я говорю, что помогу ему сделать шаг вперед, спрогрессировать.

— Какой потенциал у Александра Руденко?

— К моему несчастью, увидел его потенциал в прошлом сезоне, когда он в составе «Химок» огорчил «Родину», забив гол. Мне очень импонируют его футбольные качества. Быстрый, резкий. Левша, способный сыграть нестандартно. У него большие перспективы.

Артур Юсупов.
Фото ФК «Химки»

«Мы не команда пенсионеров»

— Почему решили пригласить в команду Артура Юсупова?

— Нет никаких сомнений, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!

— Есть сожаление, что Георгия Джикии в «Химках» не будет?

— Отвечу так. Я принимаю решения клуба по трансферам. Руководству виднее, с кем нам нужно продолжать сотрудничество, с кем надо расстаться. Я доволен составом. Вижу, что клуб реально хочет усилить нашу команду.

Антон Заболотный (справа) и&nbsp;Артем Дзюба были одноклубниками в &laquo;Зените&raquo;. Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

— Глушакову — 37, Юсупову — 34, Заболотному — 33. Вас задевает, когда «Химки» сейчас называют командой «пенсионеров» или даже «сбитых летчиков»?

— Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят — Глушакова, Заболотного, Юсупова — бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.

— Бизнесмен Туфан Садыгов, помогающий «Химкам», недавно сказал, что было бы неплохо, если бы по итогам сезона команда оказалась в первой восьмерке. Реально ли решить эту задачу с таким составом?

—  Понимаю амбиции Туфана Садыгова. Готов к этому вызову. Все зависит от нас. Попасть в первую восьмерку? Почему нет? У нас крепкий состав, квалифицированные игроки. Если удастся быстро создать единую команду, то все возможно.

Франк Артига и Валерий Карпин.
Фото из соцсетей Франка Артиги

«Мостовой был очень хорошим игроком. Но Карпин — легенда ла лиги»

— Но вы осознаете, что поначалу можете столкнуться с серьезной критикой? Не все поняли, почему ушел Талалаев. И если «Химки» неудачно начнут сезон, вам достанется и от болельщиков, и от специалистов...

— Я знал, куда иду. Понимаю, что в РПЛ очень серьезный уровень. Мое дело — профессионально выполнять свою работу. Я здесь не для того, чтобы специально кому-то понравиться. Не хочу ни с кем заигрывать. Все покажет результат. Если хорошо стартуем, то и критиков, наверное, будет меньше.

— Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?

— Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реале Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

Сергей Пиняев. Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?

— Кого в Испании считают более сильным футболистом — Валерия Карпина или Александра Мостового?

— Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом ла лигу, то Валерий котируется выше. Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин — это действительно легенда чемпионата Испании!

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.

Франк Артига (второй слева) с тренерами академии «Барселоны», Лионелем Месси и его «Золотыми мячами».
Фото из соцсетей Франка Артиги

Общение с Месси

— 16-летний Ямаль, который отдал уже три голевые передачи на турнире и забил гол-шедевр французам, — мегаталант?

— Ясно, что уже сейчас это большой игрок. В 16 лет выступать в стартовом составе сборной Испании на Евро, да еще и записывать в свой актив результативные действия — это нечто.

— Кого он вам напоминает из великих футболистов прошлых лет?

— Так сразу и не скажешь. Знаете, есть что-то в его игре, что напоминает мне действия на поле бразильца Ривалдо. Конечно, у них разные позиции. Но оба левши. Могут резко уходить с фланга в центр и бить, в одиночку решать эпизоды.

— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?

— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль (справа) сравнивает счет в&nbsp;полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1). Мы видели миг для истории: Ямаль первым забил на Евро и ЧМ в 16 лет. Подросток перевернул матч, который вывел новую прекрасную Испанию в финал

— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?

— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата на таланты. (Улыбается.) Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.

— В Интернете есть фото, на которой вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?

— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!

Андрей Талалаев
Денис Глушаков
ФК Родина
ФК Химки
Франк Артига
6
15
Читайте также
Сборная Англии показала атакующий стиль игры в полуфинале Евро-2024
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Главный тренер «Химок» Артига: «Мы не команда пенсионеров»
Агент Кассьерры: «Ничего не слышал о команде из Саудовской Аравии»
Тренер «Химок» Артига — о Дзюбе: «Не боюсь работать со статусными игроками. Сейчас я полностью доволен составом»
Тренер «Химок» Артига: «С Глушаковым не скучно. У Заболотного бешеная энергия!»
Судья РПЛ Чельцов завершил карьеру
Артига: «Ситуация с Талалаевым в прошлом. Для меня большая честь тренировать «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги собрания РПЛ: подписали пивного спонсора и утвердили модель распределения доходов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости