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Сегодня, 19:30

Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Антон Заболотный (справа) и Артем Дзюба были одноклубниками в «Зените».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Подмосковный клуб усиливается после возвращения в РПЛ.

33-летний нападающий Антон Заболотный покинул ЦСКА после окончания контракта — об этом клуб объявил официально. Форвард — воспитанник армейцев, ушел из ЦСКА в 2013 году и вернулся в 2021-м. В последующие три года Заболотный провел за команду 104 матча, оформил 22+11 по системе «гол плюс пас» и стал обладателем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.

Нападающий трогательно попрощался с красно-синими: «С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен».

Следующий клуб Заболотного — «Химки». Ранее об этом сообщали инсайдеры, а теперь официально подтвердил «СЭ» поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов.

По данным Metaratings, соглашение Заболотного с «Химками» рассчитано на два года. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард будет получать 3 миллиона рублей в месяц без бонусов.

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Также появилась информация, что в скором времени одноклубником Заболотного может стать 35-летний экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба. По данным Legalbet, на днях нападающий ужинал с Туфаном Садыговым и теперь может подписать контракт на два года, став самым высокооплачиваемым игроком подмосковной команды.

Однако позднее эту информацию опроверг сам Садыгов. «Сейчас я нахожусь в Уфе. Сегодня я с ним не ужинал и вчера не ужинал. Это непонятки. Кто-то пустил дезинформацию. Все вопросы к спортивному блоку. Дзюба — хороший футболист. Наверное, все клубы его хотят получить», — сказал бизнесмен «СЭ».

«Химки» по итогам сезона-2023/24 поднялись из первой лиги в РПЛ.

Антон Заболотный
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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