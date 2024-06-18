Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?
33-летний нападающий Антон Заболотный покинул ЦСКА после окончания контракта — об этом клуб объявил официально. Форвард — воспитанник армейцев, ушел из ЦСКА в 2013 году и вернулся в 2021-м. В последующие три года Заболотный провел за команду 104 матча, оформил 22+11 по системе «гол плюс пас» и стал обладателем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.
Нападающий трогательно попрощался с красно-синими: «С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен».
Следующий клуб Заболотного — «Химки». Ранее об этом сообщали инсайдеры, а теперь официально подтвердил «СЭ» поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов.
По данным Metaratings, соглашение Заболотного с «Химками» рассчитано на два года. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард будет получать 3 миллиона рублей в месяц без бонусов.
Также появилась информация, что в скором времени одноклубником Заболотного может стать 35-летний экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба. По данным Legalbet, на днях нападающий ужинал с Туфаном Садыговым и теперь может подписать контракт на два года, став самым высокооплачиваемым игроком подмосковной команды.
Однако позднее эту информацию опроверг сам Садыгов. «Сейчас я нахожусь в Уфе. Сегодня я с ним не ужинал и вчера не ужинал. Это непонятки. Кто-то пустил дезинформацию. Все вопросы к спортивному блоку. Дзюба — хороший футболист. Наверное, все клубы его хотят получить», — сказал бизнесмен «СЭ».
«Химки» по итогам сезона-2023/24 поднялись из первой лиги в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4