Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

«Химки» все-таки уволили Талалаева. И снова выплатят большую компенсацию

«Химки» уволили Талалаева и выплатили ему компенсацию
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Подмосковный клуб сменил тренера после выхода в РПЛ.

Неожиданно развернувшаяся в середине июня история с увольнением Андрея Талалаева из «Химок» наконец завершилась. Тренер, поднявший подмосковный клуб в РПЛ, официально его покинул.

Впервые информация об увольнении появилась еще 10 июня. Ее сообщил инсайдер Иван Карпов, добавляя, что кандидатов на замену двое — недавний и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович и экс-тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Но тогда обе стороны данные опровергли. В «Химках» заявили, что тренер на отдыхе. «Слухи комментировать — неблагодарное дело, — сказал «СЭ» 10 июня генеральный директор «Химок» Николай Оленев. — В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?»

Антон Заболотный, Андрей Талалаев и&nbsp;Денис Глушаков. «Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу

Талалаев тоже заявил, что ничего не знает. «У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске... Как говорил классик: не читайте до обеда советских газет. 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок». Из клуба мне не звонили», — комментировал Андрей Викторович для Metararings.

12 июня на связь вышел и главный инвестор «Химок», бизнесмен Туфан Садыгов: «Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон».

Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

17 июня Садыгов в комментарии для «СЭ» еще раз подтвердил, что Талалаев — главный тренер «Химок». Но уже менее уверенно: «Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в «Химках». Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору. Я же не функционер клуба. Решений не принимаю. «Химки» не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет...»

Однако параллельно появлялось все больше информации о сменщике и уходе. Так, Иван Карпов сообщил, что кандидат № 1 на замену — экс-тренер «Родины» испанец Франк Артига, покинувший московский клуб в начале лета. Контракт с ним должны подписать по схеме «2+1», а Талалаеву хотели выплатить 20 миллионов рублей компенсации. Но позднее все тот же инсайдер добавил, что компенсация вырастет до 50 миллионов.

Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

Наконец, 20 июня в комментарии для «Р-Спорт» Андрей Викторович подтвердил, что он уволен. Но сделал это максимально краткое: «Все к этому шло».

Какие же могли быть разногласия у тренера и клуба, учитывая, что Талалаев вывел «Химки» в РПЛ в минувшем сезоне? Основная версия — несогласие Андрея Викторовича с трансферной политикой. Известно, что «Химки» как минимум заинтересованы в Артеме Дзюбе и Артуре Юсупове. Талалаев выступал резко против обеих кандидатур.

Вот как тренер высказался о Дзюбе: «Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать, — бегать в стороне. Иной выход — придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много... Вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый. А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил. Мы тогда с ним все обсудили достаточно четко», — сказал Талалаев в комментарии для «Матч ТВ».

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Про Юсупова тренер «Химок» высказывался намеками: «Я бы не хотел усиливаться игроками, пусть и лидерами, из вылетевших команд. Это ущербная позиция. Тот, кто спокойно воспринял вылет своей команды, психологически не смог переломить ситуацию. Для меня это уже нехороший показатель».

Известно, что Туфан Садыгов, в свою очередь, хотел видеть обоих футболистов в «Химках». Про Дзюбу инвестор высказался так: «Думаю, он найдет себе команду. Кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за».

Антон Заболотный (справа) и&nbsp;Артем Дзюба были одноклубниками в &laquo;Зените&raquo;. Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

Вечером 20 июня в Telegram-канале «Химок» было опубликовано официальное сообщение об уходе Талалаева:

«Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает «Химки»! Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон. Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин. Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!»

Андрей Талалаев работал в «Химках» с апреля 2023 года. За это время он успел вылететь с подмосковным клубом в первую лигу и вернуться обратно в РПЛ. Ранее тренер уже работал с «Химками» с 2019 по 2020 год. Сообщалось также, что у Талалаева есть предложение от неизвестного клуба с территории СНГ, участвующего в еврокубках.

А подмосковную команду, как уже сообщалось, в ближайшее время должен возглавить 47-летний испанец Франк Артига.

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
75
21
Читайте также
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
На сайте Олимпиады в Париже появилось изображение с российским борцом Садулаевым
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Умер канадский актер Дональд Сазерленд
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Мостовой: «Талалаеву нужно быть скромнее, но не всем это дано»
«Рубин» на сборах сыграет с «КАМАЗом», «Крыльями Советов» и «Енисеем»
Сенников: «Локомотиву» можно продать Тикнизяна, а Глушенкова тяжело отпускать»
«Химки» объявили об отставке Андрея Талалаева
Мелешин вернется в «Спартак» из аренды, Шамар и Бальде — нет
В «Атлетико» сообщили, что не рассматривают новых вратарей на фоне слухов о Помазуне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости