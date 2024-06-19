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«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу

«Химки» подпишут Глушакова, Заболотного и Юсупова
Отдел футбола «СЭ»
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Антон Заболотный, Андрей Талалаев и Денис Глушаков.
Фото «СЭ»
С подмосковным клубом скучно не бывает.

Артига вместо Талалаева. Но не сразу

В апреле 2023 года Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2», и без иронии отреагировать на это было сложно. За сезон подмосковный клуб сделал столько странных и нелогичных шагов, что такой долгосрочный контракт в эту канву не вписывался. Более того, команда еще и из РПЛ вылетела.

Как ни странно, за этим последовал самый стабильный за длительное время сезон «Химок»: он стал первым за семь лет без смены главного тренера! И задачу команда решила: хватило года, чтобы вернуться в РПЛ. И тут опять понеслось: сразу после возвращения появилась информация о том, что главный тренер покидает пост главного тренера.

Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

Талалаева в «Химках» должен заменить испанец Франк Артига. По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с бывшим тренером «Родины» рассчитан на три (2+1) года с зарплатой в 3 миллиона рублей в месяц. Но представить Артигу «Химки» не могут, потому что пока не уволен Талалаев. Загвоздка в неустойке. Руководство клуба рассчитывает выплатить тренеру три зарплаты и бонус за выход в РПЛ. В итоге должно получиться около 20 миллионов рублей. Если Талалаева эта сумма не устроит, то не исключено, что тренер отправится работать с молодежкой клуба. К окончательному решению стороны пока не пришли.

При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе при Талалаеве, и, по информации журналиста Сергея Ильева, им не заплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система — 50 процентов платят в сезоне, еще 50 полагаются в случае, если команда занимает первое место в первой лиге. Футболистам часть выплатили, а тренерскому штабу, медикам и администраторам — нет.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новичкам 135 лет на четверых

Состав «Химок» тоже существенно изменится. Для команды, вышедшей в РПЛ, усиление в порядке вещей, но тут явная ставка на опытных игроков. Самый младший из потенциальных новичков — Мирзов, через пару дней ему исполнится 31 год. Глушакову — 37, Юсупову через пару месяцев будет 35, Заболотному — 33.

Все четверо достанутся «Химкам» бесплатно — они подпишут контракты как свободные агенты.

Антон Заболотный (справа) и&nbsp;Артем Дзюба были одноклубниками в &laquo;Зените&raquo;. Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

А ведь в этом статусе может прийти еще и 35-летний Дзюба.

Одного новичка «Химки» уже представили официально. Это 29-летний бразильский защитник Ориньо, который играл в «Родине» как раз под руководством Артиги.

Андрей Талалаев
Антон Заболотный
Артем Дзюба
Артур Юсупов
Денис Глушаков
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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