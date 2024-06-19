«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу
Артига вместо Талалаева. Но не сразу
В апреле 2023 года Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2», и без иронии отреагировать на это было сложно. За сезон подмосковный клуб сделал столько странных и нелогичных шагов, что такой долгосрочный контракт в эту канву не вписывался. Более того, команда еще и из РПЛ вылетела.
Как ни странно, за этим последовал самый стабильный за длительное время сезон «Химок»: он стал первым за семь лет без смены главного тренера! И задачу команда решила: хватило года, чтобы вернуться в РПЛ. И тут опять понеслось: сразу после возвращения появилась информация о том, что главный тренер покидает пост главного тренера.
Талалаева в «Химках» должен заменить испанец Франк Артига. По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с бывшим тренером «Родины» рассчитан на три (2+1) года с зарплатой в 3 миллиона рублей в месяц. Но представить Артигу «Химки» не могут, потому что пока не уволен Талалаев. Загвоздка в неустойке. Руководство клуба рассчитывает выплатить тренеру три зарплаты и бонус за выход в РПЛ. В итоге должно получиться около 20 миллионов рублей. Если Талалаева эта сумма не устроит, то не исключено, что тренер отправится работать с молодежкой клуба. К окончательному решению стороны пока не пришли.
При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе при Талалаеве, и, по информации журналиста Сергея Ильева, им не заплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система — 50 процентов платят в сезоне, еще 50 полагаются в случае, если команда занимает первое место в первой лиге. Футболистам часть выплатили, а тренерскому штабу, медикам и администраторам — нет.
Новичкам 135 лет на четверых
Состав «Химок» тоже существенно изменится. Для команды, вышедшей в РПЛ, усиление в порядке вещей, но тут явная ставка на опытных игроков. Самый младший из потенциальных новичков — Мирзов, через пару дней ему исполнится 31 год. Глушакову — 37, Юсупову через пару месяцев будет 35, Заболотному — 33.
Все четверо достанутся «Химкам» бесплатно — они подпишут контракты как свободные агенты.
А ведь в этом статусе может прийти еще и 35-летний Дзюба.
Одного новичка «Химки» уже представили официально. Это 29-летний бразильский защитник Ориньо, который играл в «Родине» как раз под руководством Артиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4