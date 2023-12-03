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Сегодня, 19:10

Чалов обошел Вагнера. Впереди только Кержаков, Веретенников, Промес и Лоськов

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Федор Чалов празднует гол в ворота «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армеец устанавливает статистические рекорды.

Для форварда ЦСКА Федора Чалова мяч в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РПЛ (2:0) стал 72-м в чемпионатах России. В снайперском рейтинге армейского клуба 25-летний нападающий занимает второе место, уступая по результативности в премьер-лиге только Вагнеру Лав. Зато в двух других номинациях воскресный гол стал рекордным. Чалов обошел Вагнера по количеству решающих ударов (28 против 27), а Бибраса Натхо — по числу реализованных пенальти (15 против 14).

28 принесенных одному клубу побед — пятый результат в истории чемпионатов России. Чаще решающие голы записывали на свой счет лишь зенитовец Александр Кержаков, волгоградец Олег Веретенников, спартаковец Квинси Промес и железнодорожник Дмитрий Лоськов. Вагнер Лав в этом рейтинге занимает шестое место, Сергей Семак — девятое.

Из 72 голов девять Чалов забил в матчах против «Ростова». Желто-синие стали самым любимым соперником для нападающего армейцев. «Арсенал» страдал от Федора восемь раз, «Ахмат» — семь (четыре из них с пенальти!), «Крылья Советов» и «Урал» — по два. В лидерах ростовчане и по победным мячам форварда, трижды Чалов приносил по три очка в соперничестве с «Ахматом», «Оренбургом» и «Крыльями».

Зато в перечне главных врагов донской команды Чалов пока только делит пятую строчку. Выше Федора располагаются Роман Павлюченко, Олег Веретенников и два знаковых для «Ростсельмаша» футболиста — Дмитрий Кириченко и Дмитрий Лоськов.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Вагнер Лав
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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