«Краснодар» снова чуть не потерял очки. Натужную победу над «Оренбургом» принес нестандартный гол Ахметова

Ильзат вышел со скамейки и устроил шоу.

Натуральный кошмар. Только так можно описать то, что произошло с «Краснодаром» в Екатеринбурге. Лидер турнирной таблицы в 16-м туре приехал в гости к «Уралу», чтобы получить 1:3, уступить «Зениту» первую строчку в турнирной таблице и потерять из-за дисквалификации ведущего бомбардира Джона Кордобу. Еще в первом тайме того матча были заменены получившие травмы Тормена и Сафонов, но оба к следующей игре успели восстановиться.

После такого провала легко было поддаться соблазну и прийти к выводу: «Краснодар» «поплыл», и сейчас-то «Зенит» свое не упустит. Определенно, перед паузой для менее напряженного весеннего отрезка команде Владимира Ивича хорошо бы создать очковый задел — но сейчас очевидно, что если таковой и будет, то получится он не очень серьезным. В любом случае было просто необходимо дома обыгрывать «Оренбург».

На Кордобу в ближайшие месяцы рассчитывать не придется, потому ставка сделана на молодого воспитанника Александра Кокшарова. Но 18-летний форвард за четыре матча РПЛ пока не смог отправить мяч в ворота соперника (зато дважды сделал это в Кубке) и очевидно Кордобу по качеству пока заменить не способен. Зато вернулись в состав Сафонов и Тормена.

У «Оренбурга» же задачи куда более приземленные — постараться перед зимней паузой оказаться подальше от зоны вылета, от которой команду Деограсии перед игрой с «Краснодаром» отделяло всего одно очко. «Оренбург» в этом сезоне дважды больно укусил грандов (из трех побед две — над «Зенитом» и «Локомотивом»), но, с другой стороны, в последний раз побеждал еще в сентябре, в шести последних турах трижды проиграв и столько же раз сыграв вничью.

Исходя из этих данных, картину матча было предугадать нетрудно — «Краснодар» много владел мячом, «Оренбург» старался выскакивать в контратаки. Хозяева как будто не торопили события — где-то даже специально не пользовались возможностями быстро переходить на чужую половину поля, предпочитая неспешный розыгрыш. Но до 40-й минуты это приносило лишь территориальное преимущество — был опасный удар Спецяна на стартовом отрезке и больше ничего острого. Зато гости несколько раз напрягли Сафонова — классно прикладывался издали Вера, опаснейший прострел на Оганесяна исполнил Сидоров. Плюс случилась неприятность — на 15-й минуте получил травму Оласа, пришлось выпускать на непривычную позицию левого защитника номинального центрального Арутюняна.

Лишь после 40-й минуты «Краснодар» как будто включил полные обороты. Но перед тем как Олусегун заработал пенальти (его снес вратарь Кеняйкин), «быки» запороли несколько очень острых моментов — то Кокшаров и Баньяц помешают друг другу пробить, то Сперцян из убойной позиции зарядит выше ворот. К счастью для местных фанатов, на третьей добавленной минуте удар Эдуарда с точки оказался точным. И то, что «Краснодар» до перерыва повел в счете, можно назвать удачей — статистика 3:3 по ударам в первом тайме говорит сама за себя.

Несмотря на это, казалось логичным, что во второй половине хозяева продолжат играть на тех же оборотах, что в концовке первого тайма, разовьют преимущество и спокойно доведут дело до победы. Но у «Оренбурга» были другие планы — на 51-й минуте Черников потерял мяч при выходе из обороны, Вера сделал классную подачу в штрафную, Арутюнян упустил Оганесяна, и последний головой в упор расстрелял ворота Сафонова. 1:1, и это уже была заявка на сенсацию.

Чем дальше шло время, тем большее напряжение нарастало на трибунах. «Краснодар» перестал создавать моменты, процент брака рос, и нервозность с излишней спешкой приводили лишь к возрастанию числа ошибок.

На 64-й минуте Ивич решился на двойную замену — выпустил на поле Ахметова и Кривцова. Поначалу сложилось ощущение, что это ни на что не повлияло, так как «быки» постепенно теряли не только качество, но и темп. Да и вышедший на замену Гюрлюк на 73-й чуть не закрутил мяч в дальний угол ворот Сафонова. Но спустя несколько минут связка Кривцова с Ахметовым все же сработала — Ильзат изящным финтом ушел от двух соперников в центре и заработал угловой. Подача не получилась, но подключившийся вторым темпом Алонсо выполнил еще один кросс и попал точно в голову тому же Ахметову, который в непривычном стиле переправил мяч в сетку.

После забитого гола сценарий матча писал уже «Краснодар». Хозяева теперь уже не торопили события и сосредоточились на контроле. Несколько неплохих подходов организовали, но все же главной задачей было перекрыть кислород «Оренбургу». У команды Деограсии к тому моменту топливо уже заканчивалось, потому создать что-то опасное в чужой штрафной не получалось. Итог — 2:1, натужная победа «Краснодара» над одним из аутсайдеров. Второй подряд катастрофы не произошло. Впереди — последний тур перед перерывом и сложнейший выезд к ЦСКА.