«Краснодар» снова чуть не потерял очки. Натужную победу над «Оренбургом» принес нестандартный гол Ахметова
Натуральный кошмар. Только так можно описать то, что произошло с «Краснодаром» в Екатеринбурге. Лидер турнирной таблицы в 16-м туре приехал в гости к «Уралу», чтобы получить 1:3, уступить «Зениту» первую строчку в турнирной таблице и потерять из-за дисквалификации ведущего бомбардира Джона Кордобу. Еще в первом тайме того матча были заменены получившие травмы Тормена и Сафонов, но оба к следующей игре успели восстановиться.
После такого провала легко было поддаться соблазну и прийти к выводу: «Краснодар» «поплыл», и сейчас-то «Зенит» свое не упустит. Определенно, перед паузой для менее напряженного весеннего отрезка команде Владимира Ивича хорошо бы создать очковый задел — но сейчас очевидно, что если таковой и будет, то получится он не очень серьезным. В любом случае было просто необходимо дома обыгрывать «Оренбург».
На Кордобу в ближайшие месяцы рассчитывать не придется, потому ставка сделана на молодого воспитанника Александра Кокшарова. Но 18-летний форвард за четыре матча РПЛ пока не смог отправить мяч в ворота соперника (зато дважды сделал это в Кубке) и очевидно Кордобу по качеству пока заменить не способен. Зато вернулись в состав Сафонов и Тормена.
У «Оренбурга» же задачи куда более приземленные — постараться перед зимней паузой оказаться подальше от зоны вылета, от которой команду Деограсии перед игрой с «Краснодаром» отделяло всего одно очко. «Оренбург» в этом сезоне дважды больно укусил грандов (из трех побед две — над «Зенитом» и «Локомотивом»), но, с другой стороны, в последний раз побеждал еще в сентябре, в шести последних турах трижды проиграв и столько же раз сыграв вничью.
Исходя из этих данных, картину матча было предугадать нетрудно — «Краснодар» много владел мячом, «Оренбург» старался выскакивать в контратаки. Хозяева как будто не торопили события — где-то даже специально не пользовались возможностями быстро переходить на чужую половину поля, предпочитая неспешный розыгрыш. Но до 40-й минуты это приносило лишь территориальное преимущество — был опасный удар Спецяна на стартовом отрезке и больше ничего острого. Зато гости несколько раз напрягли Сафонова — классно прикладывался издали Вера, опаснейший прострел на Оганесяна исполнил Сидоров. Плюс случилась неприятность — на 15-й минуте получил травму Оласа, пришлось выпускать на непривычную позицию левого защитника номинального центрального Арутюняна.
Лишь после 40-й минуты «Краснодар» как будто включил полные обороты. Но перед тем как Олусегун заработал пенальти (его снес вратарь Кеняйкин), «быки» запороли несколько очень острых моментов — то Кокшаров и Баньяц помешают друг другу пробить, то Сперцян из убойной позиции зарядит выше ворот. К счастью для местных фанатов, на третьей добавленной минуте удар Эдуарда с точки оказался точным. И то, что «Краснодар» до перерыва повел в счете, можно назвать удачей — статистика 3:3 по ударам в первом тайме говорит сама за себя.
Несмотря на это, казалось логичным, что во второй половине хозяева продолжат играть на тех же оборотах, что в концовке первого тайма, разовьют преимущество и спокойно доведут дело до победы. Но у «Оренбурга» были другие планы — на 51-й минуте Черников потерял мяч при выходе из обороны, Вера сделал классную подачу в штрафную, Арутюнян упустил Оганесяна, и последний головой в упор расстрелял ворота Сафонова. 1:1, и это уже была заявка на сенсацию.
Чем дальше шло время, тем большее напряжение нарастало на трибунах. «Краснодар» перестал создавать моменты, процент брака рос, и нервозность с излишней спешкой приводили лишь к возрастанию числа ошибок.
На 64-й минуте Ивич решился на двойную замену — выпустил на поле Ахметова и Кривцова. Поначалу сложилось ощущение, что это ни на что не повлияло, так как «быки» постепенно теряли не только качество, но и темп. Да и вышедший на замену Гюрлюк на 73-й чуть не закрутил мяч в дальний угол ворот Сафонова. Но спустя несколько минут связка Кривцова с Ахметовым все же сработала — Ильзат изящным финтом ушел от двух соперников в центре и заработал угловой. Подача не получилась, но подключившийся вторым темпом Алонсо выполнил еще один кросс и попал точно в голову тому же Ахметову, который в непривычном стиле переправил мяч в сетку.
После забитого гола сценарий матча писал уже «Краснодар». Хозяева теперь уже не торопили события и сосредоточились на контроле. Несколько неплохих подходов организовали, но все же главной задачей было перекрыть кислород «Оренбургу». У команды Деограсии к тому моменту топливо уже заканчивалось, потому создать что-то опасное в чужой штрафной не получалось. Итог — 2:1, натужная победа «Краснодара» над одним из аутсайдеров. Второй подряд катастрофы не произошло. Впереди — последний тур перед перерывом и сложнейший выезд к ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4