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Сегодня, 19:30

Мороз и «Локо» свергли «Зенит» с престола. У Дзюбы — голевой пас

«Локомотив» обыграл «Зенит» дома в матче 17-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Сергея Семака оступилась в Черкизове.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Зенит

Потери красно-зеленых

После победы над «Сочи» «Зенит» впервые в сезоне возглавил таблицу премьер-лиги по итогам тура. Но лидерство еще нужно удержать, а это сделать порой сложнее, чем взобраться на вершину. Тем более когда на повестке одна из самых сложных выездных встреч сезона.

Матчи в Черкизове исторически складываются тяжело для сине-бело-голубых. Да, весной они обыграли «Локо» на «РЖД Арене», но до этого не могли там победить пять сезонов подряд. И воскресная встреча тоже не обещала чемпионам ничего хорошего, ведь красно-зеленые были жутко разозлены после неудачи в Самаре, где они на ровном месте потеряли два очка, а еще главного тренера и капитана.

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Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов после игры с «Крыльями Советов» были так раздосадованы, что решили публично выразить свое недовольство работой арбитров. Результат — дисквалификация и серьезный удар по шансам на победу в матче с «Зенитом». И ладно главный тренер, без присутствия которого на бровке вполне можно обойтись (его формально замещал Олег Левин). Но найти альтернативу капитану и ключевому опорнику на поле было гораздо сложнее.

Дзюба — капитан

Ожидалось, что тренерский штаб бросит в пару к Карпукасу Митая, которого «Локо» осенью уже использовал в середине поля. Так и вышло: Тикнизян вернулся в строй после дисквалификации и занял место на левом фланге атаки, Сильянов тоже вернулся в основу, а албанец отправился в опорную зону.

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В основе появился и Дзюба, чье противостояние с бывшим клубом и лично Сергеем Семаком ждали особо. После матча в Санкт-Петербурге форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о главном тренере «Зенита», бросил: «А кто это?» В воскресенье следовало ожидать нового витка их дуэли, в которой, правда, активность проявляет только один человек. В отсутствие Баринова именно Дзюба надел капитанскую повязку.

Клаудиньо и Артем Дзюба перед матчем «Локомотив» — «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Борьба со стихией

У «Зенита» тоже хватало проблем. До конца не было понятно, готовы ли выйти с первых минут Мантуан, Кассьерра и Марио Фернандес. За час до матча ответ стал ясен: в основе появился колумбиец, а оба бразильца начали игру в запасе. Вновь на правой бровке вышел Круговой, а в паре с Кассьеррой неожиданно появился Изидор. Семак предпочел экс-форварда «Локомотива» Сергееву.

Впрочем, стартовые составы до игры волновали болельщиков не так сильно, как прогноз погоды и решение делегата с судьями по поводу проведения матча. В воскресенье на Москву обрушился мощнейший и продолжительный снегопад, поставивший под угрозу сразу два матча. ЦСКА с «Ростовом» играли чуть раньше, и «Локомотив» с «Зенитом» наверняка со страхом поглядывали на ход той встречи.

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Если игра на Песчанке началась вовремя, то матч в Черкизове решено было перенести на полчаса. При этом газону на «РЖД Арене» пришлось легче — он до самого начала разминки находился под согревающей пленкой и не видел обилия снежных хлопьев. Это немного помогло, хотя к стартовому свистку поле все равно запорошило.

Ошибка Кержакова и гол Кассьерры

Обычно в таких случаях принято говорить, что условия одинаково тяжелые для обеих команд. Но здесь — не совсем так. «Зенит» привык играть низом, короткими передачами, а у «Локомотива» было подходящее для такой погоды оружие — Дзюба и навесы на него. И вообще хозяева лучше адаптировались к скользкому полю, о чем говорит гол на 8-й минуте: Глушенков сильно прострелил с углового почти по линии ворот, а Кержаков не справился с мячом. Очевидная ошибка и автогол Михаила, но он бы точно не случился на «Газпром Арене» под закрытой крышей.

«Зенит» изобретал моменты с трудом: в одном из них неплохо бил Клаудиньо, в другом — опасно простреливал Вендел. Но почему-то очень мало было подач. Чтобы увеличить их число, Семак еще по ходу первого тайма перевел левшу Кругового с правой бровки на противоположную.

А на 40-й минуте едва ли не первый акцентированный фланговый навес «Зенита» оказался результативным: Эракович почти с угла поля отправил мяч прямо на Кассьерру, и лучший снайпер РПЛ забил 13-й мяч в чемпионате.

Травма Карпукаса и гол Глушенкова

В перерыве снегопад затих, а поле расчистили, за что стоит поблагодарить работников «РЖД Арены». Наблюдать за игрой стало легче, но футболистам все так же было тяжело. Процент брака зашкаливал.

В таких условиях вырастает риск получения травм, и, к сожалению, в этом матче без них не обошлось. Карпукас в начале второго тайма получил повреждение, вместо него неожиданно вышел не опорник, а Миранчук. Замена сыграла: вскоре Антон навесил со штрафного прямо на Глушенкова, и тот вновь вывел «Локо» вперед. Как и в матче первого круга, Максим напрямую поучаствовал в двух результативных атаках.

Травм в этом матче могло быть больше. В середине второго тайма Пиняев безрассудным прыжком снес Клаудиньо и вполне мог получить за это красную карточку. Но главный арбитр Алексей Сухой ограничился желтой.

Артем сказал свое слово

Голов тоже могло быть больше — и на два, и на три. «Зенит» создавал не такие острые моменты, хотя Кассьерра с Алипом могли отличиться. «Локо» подобрался к третьем мячу ближе, когда Миранчук прямым ударом со штрафного едва не поразил нижний угол.

Но красно-зеленые все-таки своего добились: Дзюба скинул мяч на Тикнизяна, а тот установил окончательный счет 3:1. Мало «Зениту» было неприятностей, так он еще и пострадал от бывшего форварда, сделавшего голевую передачу.

«Локо» провел хороший матч. Адаптировался к газону и погоде, почти ничего не позволил грозному сопернику и добился заслуженной победы. А «Зенит» не удерживается на вершине и пропускает вперед «Краснодар». Чемпионская гонка обостряется.

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«Зенит» закончит первую половину сезона домашним матчем против «Пари НН». Получится ли у команды Семака прервать серию поражений? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу хозяев можно поставить за 1.28, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (17%), успех гостей — за вдвое большие 12.0 (4%).

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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 14 1 4
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