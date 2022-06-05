Итог сезона «Зенита»: очередное золото, уход Дзюбы и Азмуна, тактическая трансформация

Чем запомнится минувший чемпионат для невской команды?

Лучший момент

7:1 в матче со «Спартаком». Все знают, что в Санкт-Петербурге к красно-белым особое отношение, и болельщики «Зенита» всегда жаждут разгромной победы. Поэтому октябрьские 7:1 запомнятся сине-бело-голубым навсегда. «Спартак» впервые в истории чемпионатов пропустил семь мячей за матч, а «Зенит» одержал крупнейшую победу над заклятым врагом. Неудивительно, что в клубном магазине уже на следующий день появилась новинка: футболка с теперь уже легендарным счетом, первый тираж которой распродали за два часа.

Да, еще были крупная победа над «Динамо» 4:1, а также зрелищная ничья 3:3 с «Челси», когда Магомед Оздоев забил феноменальный гол в концовке, но именно разгром «Спартака» — витрина минувшего сезона.

Худший момент

1:1 в матче с «Мальме». Парадоксально, что по итогам той игры «Зенит» гарантировал себе первый выход в плей-офф еврокубка за три года. И вроде надо было радоваться, но послевкусие от матча осталось настолько отвратительное, что российскую команду хотелось только критиковать. «Зенит» выглядел фаворитом после домашнего разгрома шведской команды, но штаб Сергея Семака выбрал чрезмерно осторожную тактику, и сине-бело-голубые пропустили еще до перерыва.

Во втором тайме лучше не стало: Артем Дзюба не забил пенальти, Дмитрия Чистякова удалили, а спас «Зенит» Ярослав Ракицкий, реализовавший другой 11-метровый в добавленное время. Причем пенальти был очень спорным, так что главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон пришел в ярость на пресс-конференции. Он саркастически сказал: «В этом году Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано».

Событие

Четвертое золото подряд. Кто-то назовет очередную победу «Зенита» скукой и рутиной, но для футболистов и тренерского штаба это все еще серьезное достижение — и оно всегда будет таковым. Тем более что в этом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат в четвертый раз подряд, а в истории СССР/России подобное удавалось только «Спартаку» Олега Романцева.

Важно и то, как именно «Зенит» добыл золото. По ходу этого сезона заметно утихли разговоры о «веганском футболе» Семака и «подачах на Дзюбу». «Зенит» трансформировался: вертикальности стало меньше, зато игру стали расцвечивать комбинации бразильцев. Команда стала гибче — может быть, без тактической трансформации «Зенит» и не выиграл бы титул.

Артем Дзюба. Фото Global Look Press

Прощание

Уход Сердара Азмуна, Дзюбы, Ракицкого и Оздоева. Еще одно свидетельство перестройки «Зенита»: команду покинули сразу четыре футболиста, без которых ее в последние годы нельзя было представить. Все четверо ушли по-разному и по разным причинам. Прощание с каждым из них — событие, а исход всех четверых подчеркивает смену эпохи в «Зените».

Открытие

Дмитрий Чистяков. Большую часть прошлого сезона воспитанник «Зенита» был игроком запаса, но небольшое количество игрового времени Чистяков использовал верно и убедил клуб выкупить его трансфер у «Ростова». С осени «Зенит» переключился на схему с тремя центральными защитниками, а Дмитрий превратился в футболиста основы — с 7-го тура РПЛ и до золотого матча с «Локомотивом» Чистяков всегда выходил в старте. За сезон он вырос в настоящего лидера обороны, так что весной никто даже не вспоминал о травмированном Деяне Ловрене. Сейчас Чистяков — сильнейший правоногий центральный защитник России.

Станислав Крицюк. Фото Global Look Press

Разочарование

Станислав Крицюк, но не по его вине. Вратарская линия — самая слабая у «Зенита», и прошлым летом, после ухода Андрея Лунева, сине-бело-голубые нервно искали подходящего голкипера с нужным паспортом. Нашли в Португалии. Казалось, вопрос с первым номером был закрыт хотя бы на сезон, но Крицюк после неубедительного старта получил травму в начале ноября. Восстановление затянулось, и до сих пор Станислав не вернулся в общую группу.

Из-за этого первым номером вновь стал Михаил Кержаков, который никогда не был топом, а перспективный Даниил Одоевский сам получил травму в начале весны. Теперь у «Зенита» снова проблемы с вратарями.

Будущее

Семак остается в «Зените». Он уже подтвердил, что опция автоматического продления контракта на год активирована. При этом клуб собирается предложить главному тренеру новое соглашение на улучшенных условиях.

Но что будет с игроками? Сейчас у «Зенита» семь легионеров, и пока никто из них не говорил о том, что хочет уйти. Более того, большинство подтвердило, что останется в команде, несмотря на то что клуб лишили Лиги чемпионов. Главное, чтобы ФИФА не разрешила иностранцам уезжать из России без компенсации. Если «Зениту» удастся сохранить костяк, то и в следующем сезоне он будет безусловным фаворитом чемпионата.