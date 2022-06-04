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Парадокс «Динамо»: дважды лучшее в Москве, несмотря на провальную концовку

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Динамовцы с бронзовыми медалями РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Фомин после финала Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — об итогах сезона для бело-голубых.

Об итогах сезона для «Динамо» невозможно говорить однозначно. Успешный? Очень даже. Скажи кому-то перед его началом, что команда попадет в тройку и выйдет в кубковый финал, — конечно, это было бы воспринято позитивно. Это лучший результат клуба в XXI веке. Была одна бронза в 2008-м, но тогда в Кубке выступили менее успешно. Да и задачу на сезон — попадание в четверку, дающую право играть в еврокубках, — «Динамо» выполнило. А еще впервые в российской истории стало лучшим клубом Москвы — впереди только Питер и Сочи.

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Однако рисовать все в радужных тонах не дает концовка сезона. В чемпионате в последний момент уплыло из рук серебро — всего одно набранное очко в последних пяти турах, дважды команда пропускала по пять мячей (от «Крыльев» и «Сочи»), еще два раза — по три (от «Урала» и «Локо»). А добил болельщиков финал БЕТСИТИ Кубка России, на который было столько надежд, но команда уступила принципиальному оппоненту — «Спартаку». Бестрофейная серия продолжается, она достигла 27 лет.

Осенью «Динамо» влюбляло в себя — свежей игрой, новыми лицами, куражом и драйвом. Команда Сандро Шварца была единственной, кто реально бросил перчатку «Зениту», напрягая питерцев до последних туров. Весной бело-голубые разочаровывали — провалами в обороне, беззубой атакой.

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Причины спада, на мой взгляд, очевидны. Они как кадровые — в феврале команда по понятным причинам потеряла тренера Андрея Воронина и ключевого защитника Ивана Ордеца, — так и психологические: ряд иностранцев испытывал серьезное давление стороны соотечественников. В первую очередь это касается поляка Себастьяна Шиманьски и немца Шварца. Роль тренера в коллективе — наиглавнейшая, именно на его драйве многое и держалось. По моим данным, футболисты весной чувствовали, что Сандро после окончания сезона уйдет, это нарушило гармонию, пропала «химия», дававшая результат. Сильно сдал и Шиманьски, понимая, что ему не дадут продолжать выступления в «Динамо». Я думаю, вы примерно представляете настроения в Польше.

Даниил Фомин после финала Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Даниил Фомин после финала Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Себа не бросил команду во время внепланового трансферного окна, которое ФИФА открыла для легионеров РПЛ в марте, однако ситуация не могла на нем не сказаться. Поляк старался, но получалось у него гораздо хуже, чем осенью. Говорящие цифры: в первых 19 турах у Шиманьски «6+7» по системе «гол + пас», в последних 11 — всего «0+1». А ведь именно он был лидером «Динамо» в прошедшем сезоне, и даже после спада большинство называет его лучшим.

Хотя у того же Арсена Захаряна в итоге выше показатели в РПЛ — «7+8». Юный полузащитник не избежал спадов, однако в целом провел сильный сезон, еще и дебютировав в стартовом составе сборной России в 18 лет. За год трансферная цена главного таланта страны взлетела на сайте Transfermarkt с 4 до 15 миллионов евро. Так что неудивительно, что слухи приписывали интерес практически всех ведущих клубов Европы — от «Барселоны» до «Челси».

Может занести себе в актив сезон и 19-летний Константин Тюкавин. Он имел не так уж много игрового времени при серьезной конкуренции со стороны сначала Вячеслава Грулева, а потом Федора Смолова, но настрелял за год девять голов в РПЛ и Кубке. Плюс дебют в первой сборной.

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Трансферы

Пришли: Макаров (за 7,5 млн евро по Transfermarkt), Лаксальт (3,5), Варела (1), Смолов (0,12), Бальбуэна (свободный агент).

Бело-голубые могут быть довольны селекцией. Ни один из трансферов не провалился, все имели свое игровое время.

Хотя и здесь, пожалуй, от восторженных осенних тонов можно перейти к более сдержанным весенним. Поникла игра команды — не так хороши стали и новички. Если тот же Фабиан Бальбуэна был столпом обороны осенью, то начал ошибаться в концовке сезона. Как и Гильермо Варела с Диего Лаксальтом. Не всегда стал проходить в состав Макаров. А Смолов, с одной стороны, забил весной семь голов, ряд из которых — очень важные, а с другой, все-таки не так быстр и подвижен, как это предусматривал стиль «Динамо». Возможно, отчасти из-за этого что-то разладилось в командной игре.

Впрочем, повторюсь, судить по весенней части каждого в отдельности сложно — вся команда угодила в яму.

Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сандро Шварц.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер

О Шварце сказано много. Он завел и сплотил команду, постоянно вулканировал эмоциями на бровке, зажигая подопечных, при этом был максимально корректным по отношению к окружающим. После любого матча обнимал тренера соперника, а о судьях в интервью высказывался только в комплиментарной форме.

Шварц не последовал примеру соотечественников Маркуса Гисдоля из «Локо» и Даниэля Фарке из «Краснодара», не бросил дело на полпути, не сбежал первым самолетом, а мужественно довел сезон до конца. И только после него разорвал контракт, чтобы возглавить «Герту».

Болельщики «Динамо» устроили тренеру трогательные проводы с фаерами, скандированиями и подбрасываниями в воздух, а немец утирал слезу. В прощальном слове он отметил, что не прощается, а говорит до свидания.

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Но сейчас куда интереснее другое: кто сменит Шварца. Марко Николич, которому «Динамо», по информации «СЭ», сделало предложение? Владимир Федотов, Валерий Карпин, о которых пишут коллеги? Кто-то еще?

От итогового решения зависит, сможет ли «Динамо» развить успех прошедшего сезона.

Предпосылки для этого есть. Ушел Ордец, наверняка покинет команду Шиманьски, возможно, Никола Моро. Но костяк останется, а финансовая устойчивость клуба позволит компенсировать потери новыми трансферами.

Определенно будет найден центральный защитник на смену Ордецу, явно бело-голубые укрепят и центр полузащиты.

Динамовцы с бронзовыми медалями РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Динамовцы с бронзовыми медалями РПЛ.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Бонус

Не столь заметный, но зато крайне приятный. «Динамо» впервые в российской истории стало лучшим клубом столицы в таблице не только РПЛ, но и посещаемости. Яркие развлекательные шоу, зрелищная игра на протяжении значительной части сезона, борьба за медали... Так что даже с учетом ковидных ограничений средний показатель превысил 10 тысяч в среднем на матче. Это третье место после «Зенита» и «Краснодара».

Понятно, что у «Спартака» часть болельщиков бойкотировала поход на трибуны из-за введения Fan ID, но это уже проблемы красно-белых. «Динамо» же может гордиться, что на матч с «Ахматом» в будний день собирает 15 тысяч, а с «Сочи» получается практически аншлаг — 25 тысяч.

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1.50
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Бельгия 1
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3
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4
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5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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