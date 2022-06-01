Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:45

В России вступил в силу закон о Fan ID

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика 30 декабря 2021 года. В документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования».

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на его оформление можно направить через портал госуслуг. В документе будет отражена история действий обладателя паспорта на соревнованиях.

Напомним, что из-за введения закона о Fan ID болельщики многих российских клубов решили бойкотировать матчи.

Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!» «Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету в ФНЛ
Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»
Оганесян: «Тикнизян cпособен заменить Рыбуся в «Локомотиве»
«Эльче» хочет снизить сумму трансфера Понсе. Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа аргентинца у «Спартака»
В «Енисее» прокомментировали будущее Окладникова в клубе
Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!» «Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету в ФНЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости