В России вступил в силу закон о Fan ID

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика 30 декабря 2021 года. В документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования».

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на его оформление можно направить через портал госуслуг. В документе будет отражена история действий обладателя паспорта на соревнованиях.

Напомним, что из-за введения закона о Fan ID болельщики многих российских клубов решили бойкотировать матчи.