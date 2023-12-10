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Сегодня, 14:00

«Без Абаскаля «Спартаку» уже лучше. Пока на бровке». Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Квинси Промес (в центре) празднует гол в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» не считает, что крупная победа красно-белых над «Крыльями» свидетельствует о выздоровлении.

Мнение

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 — и я уже наблюдаю в любимом «СЭ» рассуждения на тему, что Гильермо Абаскаль очень даже хорош и должен остаться в клубе надолго. В комментариях эта точка зрения находит поддержку. Но давайте проговорим еще раз.

Во-первых, при каком бы тренере футболисты «Спартака» ни выходили на поле — при нынешней конкуренции в РПЛ опуститься ниже 7-го места для них просто невозможно. Промес продолжит изредка забивать, Соболев останется сильнейшим и умнейшим габаритным форвардом, а Бабич будет выигрывать большинство единоборств. Более того: даже если клубом начнут управлять собачка или котик — «Спартак» станет периодически выигрывать 3:0 и кое-как бороться за бронзу.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Гильермо Абаскаль. После 3:0 с «Крыльями» «Спартак» вряд ли уволит Абаскаля. Но команда топчется на месте уже год

Во-вторых, лучший, возможно, матч в сезоне красно-белые провели именно в тот день, когда Абаскаль отсутствовал на бровке. Совпадение? Возможно! Но если оперировать фактами, то ни один футболист «Спартака» не сказал ни слова в поддержку. Например, что эти 3:0 — для Гильермо. Или, может, вы слышали, что команде не хватало тренера? А о несправедливой дисквалификации хоть что-то было? Нет! Пустота! Которая, конечно, лучше, чем признание, что без Абаскаля игрокам было спокойнее.

&laquo;Мишкопад&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Спартака&raquo;.

В-третьих, Эрик тен Хаг, чей клуб сейчас так похож на «Спартак», тоже пару раз победил и даже взял титул тренера месяца, раздав ряд пафосных интервью. Но через день получил 0:3 от «Борнмута», и это в совокупности с ожидаемым вылетом из Лиги чемпионов и показывает, что игра «МЮ» — полоса случайностей с непредсказуемыми результатами, проблемами внутри коллектива и беспросветностью. А самое страшное, что часть фанатов «Юнайтед» эти качели полностью устраивают. Они смирились.

Неужели и «Спартак» — середняк? Неужели люди удовлетворены? Неужели не хотят собрать банду, где и руководство, и тренер, и футболисты будут вместе? Неужели они перестали верить? Если да, то и нет смысла в этой критике. Подпишите петицию за Абаскаля — и спите спокойно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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