«Без Абаскаля «Спартаку» уже лучше. Пока на бровке». Мнение Егорова

Обозреватель «СЭ» не считает, что крупная победа красно-белых над «Крыльями» свидетельствует о выздоровлении.

Мнение

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 — и я уже наблюдаю в любимом «СЭ» рассуждения на тему, что Гильермо Абаскаль очень даже хорош и должен остаться в клубе надолго. В комментариях эта точка зрения находит поддержку. Но давайте проговорим еще раз.

Во-первых, при каком бы тренере футболисты «Спартака» ни выходили на поле — при нынешней конкуренции в РПЛ опуститься ниже 7-го места для них просто невозможно. Промес продолжит изредка забивать, Соболев останется сильнейшим и умнейшим габаритным форвардом, а Бабич будет выигрывать большинство единоборств. Более того: даже если клубом начнут управлять собачка или котик — «Спартак» станет периодически выигрывать 3:0 и кое-как бороться за бронзу.

Во-вторых, лучший, возможно, матч в сезоне красно-белые провели именно в тот день, когда Абаскаль отсутствовал на бровке. Совпадение? Возможно! Но если оперировать фактами, то ни один футболист «Спартака» не сказал ни слова в поддержку. Например, что эти 3:0 — для Гильермо. Или, может, вы слышали, что команде не хватало тренера? А о несправедливой дисквалификации хоть что-то было? Нет! Пустота! Которая, конечно, лучше, чем признание, что без Абаскаля игрокам было спокойнее.

В-третьих, Эрик тен Хаг, чей клуб сейчас так похож на «Спартак», тоже пару раз победил и даже взял титул тренера месяца, раздав ряд пафосных интервью. Но через день получил 0:3 от «Борнмута», и это в совокупности с ожидаемым вылетом из Лиги чемпионов и показывает, что игра «МЮ» — полоса случайностей с непредсказуемыми результатами, проблемами внутри коллектива и беспросветностью. А самое страшное, что часть фанатов «Юнайтед» эти качели полностью устраивают. Они смирились.

Неужели и «Спартак» — середняк? Неужели люди удовлетворены? Неужели не хотят собрать банду, где и руководство, и тренер, и футболисты будут вместе? Неужели они перестали верить? Если да, то и нет смысла в этой критике. Подпишите петицию за Абаскаля — и спите спокойно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.