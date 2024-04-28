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«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется!» Слишкович — о победе над «Локо»

Слишкович пошутил о своей беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ
Зарина Халимхонова
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Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»
Пресс-конференция после дерби.

Клубу решать, оставлять ли меня тренером. Я же просто работаю

— Тяжелая игра, — сказал главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович. — У «Локомотива» были моменты — нам надо работать над концентрацией. До последнего был шанс закончить 3:3... Но я так горжусь, как игроки провели этот матч! Они сделали все, что я просил. Играют друг за друга, и никто не может их сломить.

— Почему Зиньковский не вышел в старте?

— Это мое решение. Нам важен каждый игрок. В то же время футболисты должны думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда.

— Как оцените игру Бонгонды?

— Я очень доволен Тео. Он проделал очень большую работу. Понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Почему Медина при вас так заиграл?

— У нас с ним состоялся разговор. Я хочу, чтобы у каждого футболиста на поле была свежая голова. Сейчас он больше действует не на фланге, а в центре. Мне кажется, здесь он способен на большее.

— Как оцените игру Мозеса?

— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед матчем. У него огромное желание играть, и я в этом убедился. Когда приезжают такие игроки, остальные понимают: это большой мастер, который умеет держать мяч и сохранять спокойствие.

У него были неплохие моменты, он мог сыграть в них лучше. Но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.

Владимир Слишкович и&nbsp;Роман Зобнин. Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!

— Вы не проигрываете со «Спартаком»...

— Анчелотти уже трясется!

— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера «Спартака»?

 — Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Решать клубу. А я просто выполняю свою работу.

— Джикия вне заявки. Когда мы его увидим?

— Он травмирован. Небольшое повреждение. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре.

— Кто выбирал пенальтиста?

— Это мое решение. У нас есть список, кто будет бить 11-метровые.

— Готовы повторить сегодняшний результат и в кубковом дерби с «Динамо»?

— Не люблю счет 3:1 или 3:2. Лучше 3:0! Или 2:0.

— В приоритете у «Спартака» Кубок?

— У нас нет приоритетов. Кубок это или чемпионат, приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на дерби с «Локо» я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.

Команду упрекнуть не в чем

— Не сказать, что «Локомотив» играл плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать? — первый вопрос Михаилу Галактионову.

— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуальные взаимодействия, и командные. Нужно исправить этот дисбаланс.

— Когда увидим Магкеева?

— Магкеев здоров. Пока выбор в пользу тех, кто в более игровом тонусе.

— Не слишком ли рано заменили Пиняева? Казалось, что он готов был еще поиграть.

— Возможно, но нам требовался игрок в средней линии, который бы цеплялся за мячи. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три гола — это не очень хорошо для нас.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Локомотивом&raquo;. Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

—Дзюба выходит на замену — и снова без результативных действий. С чем связываете его спад?

— Артем достаточно много пропустил. У нас же в последнее время скоростная и мобильная атака. Артем — статусный игрок. Он поддерживает ребят.

— На какие качества вы рассчитываете, когда выпускаете его?

— Если мы играем в контратаку, естественно, нам нужен более скоростной игрок. Тренировочный процесс покажет, выйдет ли Артем в оставшихся матчах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Михаил Галактионов
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Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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