Слишкович пошутил о своей беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ

Пресс-конференция после дерби.

Клубу решать, оставлять ли меня тренером. Я же просто работаю

— Тяжелая игра, — сказал главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович. — У «Локомотива» были моменты — нам надо работать над концентрацией. До последнего был шанс закончить 3:3... Но я так горжусь, как игроки провели этот матч! Они сделали все, что я просил. Играют друг за друга, и никто не может их сломить.

— Почему Зиньковский не вышел в старте?

— Это мое решение. Нам важен каждый игрок. В то же время футболисты должны думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда.

— Как оцените игру Бонгонды?

— Я очень доволен Тео. Он проделал очень большую работу. Понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Почему Медина при вас так заиграл?

— У нас с ним состоялся разговор. Я хочу, чтобы у каждого футболиста на поле была свежая голова. Сейчас он больше действует не на фланге, а в центре. Мне кажется, здесь он способен на большее.

— Как оцените игру Мозеса?

— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед матчем. У него огромное желание играть, и я в этом убедился. Когда приезжают такие игроки, остальные понимают: это большой мастер, который умеет держать мяч и сохранять спокойствие.

У него были неплохие моменты, он мог сыграть в них лучше. Но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.

— Вы не проигрываете со «Спартаком»...

— Анчелотти уже трясется!

— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера «Спартака»?

— Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Решать клубу. А я просто выполняю свою работу.

— Джикия вне заявки. Когда мы его увидим?

— Он травмирован. Небольшое повреждение. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре.

— Кто выбирал пенальтиста?

— Это мое решение. У нас есть список, кто будет бить 11-метровые.

— Готовы повторить сегодняшний результат и в кубковом дерби с «Динамо»?

— Не люблю счет 3:1 или 3:2. Лучше 3:0! Или 2:0.

— В приоритете у «Спартака» Кубок?

— У нас нет приоритетов. Кубок это или чемпионат, приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на дерби с «Локо» я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.

Команду упрекнуть не в чем

— Не сказать, что «Локомотив» играл плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать? — первый вопрос Михаилу Галактионову.

— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуальные взаимодействия, и командные. Нужно исправить этот дисбаланс.

— Когда увидим Магкеева?

— Магкеев здоров. Пока выбор в пользу тех, кто в более игровом тонусе.

— Не слишком ли рано заменили Пиняева? Казалось, что он готов был еще поиграть.

— Возможно, но нам требовался игрок в средней линии, который бы цеплялся за мячи. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три гола — это не очень хорошо для нас.

—Дзюба выходит на замену — и снова без результативных действий. С чем связываете его спад?

— Артем достаточно много пропустил. У нас же в последнее время скоростная и мобильная атака. Артем — статусный игрок. Он поддерживает ребят.

— На какие качества вы рассчитываете, когда выпускаете его?

— Если мы играем в контратаку, естественно, нам нужен более скоростной игрок. Тренировочный процесс покажет, выйдет ли Артем в оставшихся матчах.