«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется!» Слишкович — о победе над «Локо»
Клубу решать, оставлять ли меня тренером. Я же просто работаю
— Тяжелая игра, — сказал главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович. — У «Локомотива» были моменты — нам надо работать над концентрацией. До последнего был шанс закончить 3:3... Но я так горжусь, как игроки провели этот матч! Они сделали все, что я просил. Играют друг за друга, и никто не может их сломить.
— Почему Зиньковский не вышел в старте?
— Это мое решение. Нам важен каждый игрок. В то же время футболисты должны думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда.
— Как оцените игру Бонгонды?
— Я очень доволен Тео. Он проделал очень большую работу. Понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!
— Почему Медина при вас так заиграл?
— У нас с ним состоялся разговор. Я хочу, чтобы у каждого футболиста на поле была свежая голова. Сейчас он больше действует не на фланге, а в центре. Мне кажется, здесь он способен на большее.
— Как оцените игру Мозеса?
— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед матчем. У него огромное желание играть, и я в этом убедился. Когда приезжают такие игроки, остальные понимают: это большой мастер, который умеет держать мяч и сохранять спокойствие.
У него были неплохие моменты, он мог сыграть в них лучше. Но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.
— Вы не проигрываете со «Спартаком»...
— Анчелотти уже трясется!
— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера «Спартака»?
— Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Решать клубу. А я просто выполняю свою работу.
— Джикия вне заявки. Когда мы его увидим?
— Он травмирован. Небольшое повреждение. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре.
— Кто выбирал пенальтиста?
— Это мое решение. У нас есть список, кто будет бить 11-метровые.
— Готовы повторить сегодняшний результат и в кубковом дерби с «Динамо»?
— Не люблю счет 3:1 или 3:2. Лучше 3:0! Или 2:0.
— В приоритете у «Спартака» Кубок?
— У нас нет приоритетов. Кубок это или чемпионат, приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на дерби с «Локо» я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.
Команду упрекнуть не в чем
— Не сказать, что «Локомотив» играл плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать? — первый вопрос Михаилу Галактионову.
— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуальные взаимодействия, и командные. Нужно исправить этот дисбаланс.
— Когда увидим Магкеева?
— Магкеев здоров. Пока выбор в пользу тех, кто в более игровом тонусе.
— Не слишком ли рано заменили Пиняева? Казалось, что он готов был еще поиграть.
— Возможно, но нам требовался игрок в средней линии, который бы цеплялся за мячи. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три гола — это не очень хорошо для нас.
—Дзюба выходит на замену — и снова без результативных действий. С чем связываете его спад?
— Артем достаточно много пропустил. У нас же в последнее время скоростная и мобильная атака. Артем — статусный игрок. Он поддерживает ребят.
— На какие качества вы рассчитываете, когда выпускаете его?
— Если мы играем в контратаку, естественно, нам нужен более скоростной игрок. Тренировочный процесс покажет, выйдет ли Артем в оставшихся матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3