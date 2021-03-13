Кризис отменяется. «Зенит» побеждает «Ахмат» и уходит в отрыв.

Лидеры чемпионата России разгромили «Ахмат» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (0:0)

Голы: Караваев, 51 (1:0). Азмун, 65 — с пенальти (2:0). Дзюба, 74 (3:0). Мостовой, 80 (4:0).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 82), Дуглас Сантос (Круговой, 78), Кузяев (Сутормин, 72), Барриос, Оздоев (Кравцов, 82), Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Пуцко, Богосавац, Харин (Мелкадзе, 60), Швец, Тимофеев (Исмаэл, 59), Бериша (Садулаев, 77), Ильин (Янку, 77).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 36. Бериша, 62. Пуцко, 65. Семенов, 65. Ракицкий, 67.

Судьи: Мешков (Дмитров). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).

13 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Все решает неординарность. Скажем прямо: «Зенит» слабо провел первый тайм, и совсем не похоже, что за перерыв Сергей Семак нашел противоядие схеме с тремя центральными защитниками. Да, «Ахмат» сильно удивил «Зенит»: Андрей Талалаев неожиданно перестроился на схему 5-4-1 (4-4-2 при активном прессинге), и Семак явно был к этому не готов. Это тренер косвенно подтвердил во время предматчевого интервью.

Парадоксально, что сам Семак в «Уфе» активно использовал расстановку 3-4-3, но в «Зените» ему сложно бороться с командами, использующими три центральных защитника. Сам тренер это признавал — он не раз говорил на пресс-конференциях, что взламывать плотную оборону сложно. Особенно когда тебя постоянно критикуют за бесконечные навесы.

Но еще раз — все решает неординарность. Скорее всего, «Зенит» так и продолжил бы оббегать штрафную площадь гостей с разных сторон, если бы Караваев на 52-й минуте не решился на дальний удар. Судя по всему, защитник решился на это от безысходности: все партнеры были перекрыты, свободных зон не было («Ахмат» все контролировал), а Шелия чуть-чуть вышел из ворот. Караваев рискнул — и пустил мяч за шиворот вратарю.

В этот момент стало ясно, что «Зенит» победу уже не упустит. И дело не в заднем уме: «Ахмат» изначально планировал играть на 0:0. Пять защитников, два опорника, Исмаэл на скамейке запасных, осознанная игра вторым номером. Это работало тайм, но даже до перерыве контратаковать получалось лучше у «Зенита», а не у «Ахмата» — в первом тайме оба момента хозяева создали именно после контрвыпадов.

Любопытно, что подач с флангов в исполнении «Зенита» почти не было — вероятно, Семак действительно услышал критику и пытается искать другие способы взлома многоуровневой защиты. Подобный рисунок прослеживается уже не в первом матче этого года.

После гола Караваева «Ахмат» ожидаемо раскрылся — и дальше было уже проще. Пенальти, назначенный через две минуты после фола, — это комично, но не более, чем просто деталь. Дальше играть «Зениту» было легче — и забивать тоже.

Еще до стартового свистка «Зенит» знал, что ЦСКА проиграл в Туле, поэтому победа неизбежно увеличивала бы отрыв сине-бело-голубых от второго места. Так и произошло: до окончания московского дерби «Зенит» впереди на пять очков. При этом на прошлой неделе я писал о кризисе результатов — побед действительно не хватало, хотя по игре все выглядело неплохо.

Пора признать, что «Зениту» в матчах с «Ростовом» и «Рубином» во многом не повезло. И говорить о слабой форме и плохой физической готовности нельзя. Да, с точки зрения тактики сборы оказались бесполезными — схема 4-3-3, которую наигрывал Семак, не приносит «Зениту» ничего. Но результат все-таки приходит, хоть и со скрипом.

Кризис отменяется. «Зенит» побеждает «Ахмат» и уходит в отрыв.