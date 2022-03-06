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«Химки» подают протест — «Локо» получит поражение вместо победы? Все из-за Кухты

Московский «Локомотив» в большинстве обыграл «Химки» в домашнем матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
6 марта. Москва. «Локомотив» Москва — «Химки» — 3:2. Ян Кухта (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Форвард не отбыл дисквалификацию, полученную в Чехии.

Проваленный старт «Локо»

Катастрофические 0:4 в кубковом матче с «Енисеем» спровоцировали разговоры о том, что «Локомотив» банально не готов к возобновлению сезона. Достаточно было просто сопоставить несколько слагаемых: побег Маркуса Гисдоля, назначение малоопытного Марвина Комппера, крупное поражение от «Мольде» в последнем товарищеском матче и игровые проблемы в конце прошлого года. Оправдать домашний разгром от «Енисея» не могли ни раннее удаление Тикнизяна, ни промах Жемалетдинова с пенальти, ни кадровые трудности.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Химки
Голы
Ламкель Зе, 6 (0:1), Керк, 8 (1:1), Изидор, 21 (2:1), Ламкель Зе, 72 (2:2), Кухта, 80 (3:2)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 90
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 73) Мампаси Рыбус Марадишвили Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 67) Кухта Изидор (Петров, 88)
Химки
Лантратов Тихий Волков Бруну Виана Боженов (Магомедов, 54) Глушаков Жирков (Набиуллин, 34) Главчич (Руденко, 53) Камышев (Сабович, 86) Кухарчук Ламкель Зе
Предупреждения
Марадишвили 18’, Изидор 48’  -  Бруну Виана 15’, Жирков 29’, Боженов 35’, Ламкель Зе 80’, Волков 83’
Удаления
Бруну Виана 42’ (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Болховитин (Ленинградская область)

Первые шесть минут матча с «Химками» лишь подчеркивали кризис красно-зеленых. «Локо» провалил старт игры: последняя команда лиги смяла хозяев контратаками и стандартами, после чего логично открыла счет. Вся оборона «Локо» просто проспала рывок Ламкеля Зе, но основные вопросы должны быть к Мампасси — защитник и в игре с «Енисеем» был далек от идеала, так что его позиционные ошибки становятся системными.

Если вы наблюдали за первыми минутами игры, то не удивились бы итоговому поражению «Локо». Но все-таки матч длится не шесть минут, и уровень футболистов у красно-зеленых выше. И именно индивидуальные действия напрямую повлияли на дальнейшие события.

Переворот и удаление Вианы

Тактически «Локомотив» слаб. Вся игра в первом тайме сводилась к вертикальному футболу и фланговым навесам. Доведенная до ума осмысленная атака была лишь одна — когда бил Жемалетдинов. Но это не помешало «Локо» выйти вперед еще в первом тайме. Опять же благодаря индивидуальным действиям: Баринов дважды из центра обороны вырезал длинные передачи, а Керк и Изидор поочередно убежали за спины защитникам и забили по мячу.

Конечно, вопросы по голам есть и к «Химкам» — команда Сергея Юрана действовала с высокой линией обороны и оставляла слишком много пространства быстроногим вингерам «Локо». Здесь, кстати, стоит похвалить Комппера: 4-4-2 c Изидором в роли второго форварда не очень хорошо работали в игре с «Енисеем», а переключение на 4-2-3-1 позволило французу проявить себя лучше.

В итоге «Локо» вырвался вперед, но «Химки» по первому тайму все равно выглядели бодрее. Особенно на стандартах — едва ли не каждый угловой подмосковной команды приводил к голевому моменту. При счете 1:1 Кухарчук чудом не забил, а уже потом «Химки» пропустили.

Важно отметить: слабее гости не выглядели, но это касалось игры в равных составах. В конце первого тайма Бруно Виана получил вторую желтую карточку и продолжил печальную серию «Химок» — в прошлом туре они доигрывали встречу с «Динамо» вдевятером.

Победный мяч Кухты

После перерыва «Локо» значительно прибавил. Но здесь явно сыграл вынужденный переход «Химок» на более атакующую схему с дырой в центре обороны после удаления Вианы. Перед штрафной Лантратова появилось больше пространства, а у гостей ослабела подстраховка — отсюда и увеличившееся число опасных моментов у ворот команды Юрана. Но «Химки» героически держались — то Волков выносил мяч с линии ворот, то Лантратов выбрасывал руку под шикарный удар Изидора.

Тем удивительнее, что «Локо» пропустил. Снова прекрасно сыграл загадочный новичок «Химок» Ламкель Зе — камерунец раскачал Баринова и оформил дубль. Правда, все равно гостям этого не хватило — на 80-й минуте их оборона упустила рывок Кухты, и чех, пачками грузивший голы на сборах, впервые отличился за «Локо» в официальном матче.

Правда, после игры придется разбираться, имел ли право Кухта выходить на поле. У «Химок» еще до гола Яна возникли вопросы: в последнем матче чемпионата Чехии форвард был удален, и подмосковный клуб засомневался в том, может ли он играть в этой встрече (по правилам ФИФА игрок должен был отбыть дисквалификацию в новой лиге). КДК РФС пока ничего не опроверг и не подтвердил — глава комитета Артур Григорьянц лишь объяснил «СЭ», что обстоятельства будут проверяться. Член наблюдательного совета Роман Терюшков еще во время матча сообщил «СЭ»: клуб обсудит подачу протеста на присуждение поражения «Локомотиву». А после финального свистка уточнил «Чемпионату», что, вероятно, протест будет оформлен в ближайшее время: «По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной».

На еще один ответный мяч гостей не хватило, а Жемалетдинов на последних секундах не реализовал пенальти (как и во встрече с «Енисеем», мяч отразил вратарь).

3:2 — «Локомотив» с трудом выиграл в большинстве, но вряд ли нужно сильно радоваться тяжелейшему успеху в матче с худшей командой чемпионата.

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