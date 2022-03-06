Форвард не отбыл дисквалификацию, полученную в Чехии.

Проваленный старт «Локо»

Катастрофические 0:4 в кубковом матче с «Енисеем» спровоцировали разговоры о том, что «Локомотив» банально не готов к возобновлению сезона. Достаточно было просто сопоставить несколько слагаемых: побег Маркуса Гисдоля, назначение малоопытного Марвина Комппера, крупное поражение от «Мольде» в последнем товарищеском матче и игровые проблемы в конце прошлого года. Оправдать домашний разгром от «Енисея» не могли ни раннее удаление Тикнизяна, ни промах Жемалетдинова с пенальти, ни кадровые трудности.

Первые шесть минут матча с «Химками» лишь подчеркивали кризис красно-зеленых. «Локо» провалил старт игры: последняя команда лиги смяла хозяев контратаками и стандартами, после чего логично открыла счет. Вся оборона «Локо» просто проспала рывок Ламкеля Зе, но основные вопросы должны быть к Мампасси — защитник и в игре с «Енисеем» был далек от идеала, так что его позиционные ошибки становятся системными.

Если вы наблюдали за первыми минутами игры, то не удивились бы итоговому поражению «Локо». Но все-таки матч длится не шесть минут, и уровень футболистов у красно-зеленых выше. И именно индивидуальные действия напрямую повлияли на дальнейшие события.

Переворот и удаление Вианы

Тактически «Локомотив» слаб. Вся игра в первом тайме сводилась к вертикальному футболу и фланговым навесам. Доведенная до ума осмысленная атака была лишь одна — когда бил Жемалетдинов. Но это не помешало «Локо» выйти вперед еще в первом тайме. Опять же благодаря индивидуальным действиям: Баринов дважды из центра обороны вырезал длинные передачи, а Керк и Изидор поочередно убежали за спины защитникам и забили по мячу.

Конечно, вопросы по голам есть и к «Химкам» — команда Сергея Юрана действовала с высокой линией обороны и оставляла слишком много пространства быстроногим вингерам «Локо». Здесь, кстати, стоит похвалить Комппера: 4-4-2 c Изидором в роли второго форварда не очень хорошо работали в игре с «Енисеем», а переключение на 4-2-3-1 позволило французу проявить себя лучше.

В итоге «Локо» вырвался вперед, но «Химки» по первому тайму все равно выглядели бодрее. Особенно на стандартах — едва ли не каждый угловой подмосковной команды приводил к голевому моменту. При счете 1:1 Кухарчук чудом не забил, а уже потом «Химки» пропустили.

Важно отметить: слабее гости не выглядели, но это касалось игры в равных составах. В конце первого тайма Бруно Виана получил вторую желтую карточку и продолжил печальную серию «Химок» — в прошлом туре они доигрывали встречу с «Динамо» вдевятером.

Победный мяч Кухты

После перерыва «Локо» значительно прибавил. Но здесь явно сыграл вынужденный переход «Химок» на более атакующую схему с дырой в центре обороны после удаления Вианы. Перед штрафной Лантратова появилось больше пространства, а у гостей ослабела подстраховка — отсюда и увеличившееся число опасных моментов у ворот команды Юрана. Но «Химки» героически держались — то Волков выносил мяч с линии ворот, то Лантратов выбрасывал руку под шикарный удар Изидора.

Тем удивительнее, что «Локо» пропустил. Снова прекрасно сыграл загадочный новичок «Химок» Ламкель Зе — камерунец раскачал Баринова и оформил дубль. Правда, все равно гостям этого не хватило — на 80-й минуте их оборона упустила рывок Кухты, и чех, пачками грузивший голы на сборах, впервые отличился за «Локо» в официальном матче.

Правда, после игры придется разбираться, имел ли право Кухта выходить на поле. У «Химок» еще до гола Яна возникли вопросы: в последнем матче чемпионата Чехии форвард был удален, и подмосковный клуб засомневался в том, может ли он играть в этой встрече (по правилам ФИФА игрок должен был отбыть дисквалификацию в новой лиге). КДК РФС пока ничего не опроверг и не подтвердил — глава комитета Артур Григорьянц лишь объяснил «СЭ», что обстоятельства будут проверяться. Член наблюдательного совета Роман Терюшков еще во время матча сообщил «СЭ»: клуб обсудит подачу протеста на присуждение поражения «Локомотиву». А после финального свистка уточнил «Чемпионату», что, вероятно, протест будет оформлен в ближайшее время: «По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной».

На еще один ответный мяч гостей не хватило, а Жемалетдинов на последних секундах не реализовал пенальти (как и во встрече с «Енисеем», мяч отразил вратарь).

3:2 — «Локомотив» с трудом выиграл в большинстве, но вряд ли нужно сильно радоваться тяжелейшему успеху в матче с худшей командой чемпионата.