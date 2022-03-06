«Химки» подают протест — «Локо» получит поражение вместо победы? Все из-за Кухты
Проваленный старт «Локо»
Катастрофические 0:4 в кубковом матче с «Енисеем» спровоцировали разговоры о том, что «Локомотив» банально не готов к возобновлению сезона. Достаточно было просто сопоставить несколько слагаемых: побег Маркуса Гисдоля, назначение малоопытного Марвина Комппера, крупное поражение от «Мольде» в последнем товарищеском матче и игровые проблемы в конце прошлого года. Оправдать домашний разгром от «Енисея» не могли ни раннее удаление Тикнизяна, ни промах Жемалетдинова с пенальти, ни кадровые трудности.
Первые шесть минут матча с «Химками» лишь подчеркивали кризис красно-зеленых. «Локо» провалил старт игры: последняя команда лиги смяла хозяев контратаками и стандартами, после чего логично открыла счет. Вся оборона «Локо» просто проспала рывок Ламкеля Зе, но основные вопросы должны быть к Мампасси — защитник и в игре с «Енисеем» был далек от идеала, так что его позиционные ошибки становятся системными.
Если вы наблюдали за первыми минутами игры, то не удивились бы итоговому поражению «Локо». Но все-таки матч длится не шесть минут, и уровень футболистов у красно-зеленых выше. И именно индивидуальные действия напрямую повлияли на дальнейшие события.
Переворот и удаление Вианы
Тактически «Локомотив» слаб. Вся игра в первом тайме сводилась к вертикальному футболу и фланговым навесам. Доведенная до ума осмысленная атака была лишь одна — когда бил Жемалетдинов. Но это не помешало «Локо» выйти вперед еще в первом тайме. Опять же благодаря индивидуальным действиям: Баринов дважды из центра обороны вырезал длинные передачи, а Керк и Изидор поочередно убежали за спины защитникам и забили по мячу.
Конечно, вопросы по голам есть и к «Химкам» — команда Сергея Юрана действовала с высокой линией обороны и оставляла слишком много пространства быстроногим вингерам «Локо». Здесь, кстати, стоит похвалить Комппера: 4-4-2 c Изидором в роли второго форварда не очень хорошо работали в игре с «Енисеем», а переключение на 4-2-3-1 позволило французу проявить себя лучше.
В итоге «Локо» вырвался вперед, но «Химки» по первому тайму все равно выглядели бодрее. Особенно на стандартах — едва ли не каждый угловой подмосковной команды приводил к голевому моменту. При счете 1:1 Кухарчук чудом не забил, а уже потом «Химки» пропустили.
Важно отметить: слабее гости не выглядели, но это касалось игры в равных составах. В конце первого тайма Бруно Виана получил вторую желтую карточку и продолжил печальную серию «Химок» — в прошлом туре они доигрывали встречу с «Динамо» вдевятером.
Победный мяч Кухты
После перерыва «Локо» значительно прибавил. Но здесь явно сыграл вынужденный переход «Химок» на более атакующую схему с дырой в центре обороны после удаления Вианы. Перед штрафной Лантратова появилось больше пространства, а у гостей ослабела подстраховка — отсюда и увеличившееся число опасных моментов у ворот команды Юрана. Но «Химки» героически держались — то Волков выносил мяч с линии ворот, то Лантратов выбрасывал руку под шикарный удар Изидора.
Тем удивительнее, что «Локо» пропустил. Снова прекрасно сыграл загадочный новичок «Химок» Ламкель Зе — камерунец раскачал Баринова и оформил дубль. Правда, все равно гостям этого не хватило — на 80-й минуте их оборона упустила рывок Кухты, и чех, пачками грузивший голы на сборах, впервые отличился за «Локо» в официальном матче.
Правда, после игры придется разбираться, имел ли право Кухта выходить на поле. У «Химок» еще до гола Яна возникли вопросы: в последнем матче чемпионата Чехии форвард был удален, и подмосковный клуб засомневался в том, может ли он играть в этой встрече (по правилам ФИФА игрок должен был отбыть дисквалификацию в новой лиге). КДК РФС пока ничего не опроверг и не подтвердил — глава комитета Артур Григорьянц лишь объяснил «СЭ», что обстоятельства будут проверяться. Член наблюдательного совета Роман Терюшков еще во время матча сообщил «СЭ»: клуб обсудит подачу протеста на присуждение поражения «Локомотиву». А после финального свистка уточнил «Чемпионату», что, вероятно, протест будет оформлен в ближайшее время: «По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной».
На еще один ответный мяч гостей не хватило, а Жемалетдинов на последних секундах не реализовал пенальти (как и во встрече с «Енисеем», мяч отразил вратарь).
3:2 — «Локомотив» с трудом выиграл в большинстве, но вряд ли нужно сильно радоваться тяжелейшему успеху в матче с худшей командой чемпионата.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7