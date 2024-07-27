«Зенит» — разгром-машина. Теперь 0:4 получил «Рубин»
Битва лидеров
Комично и немного нелепо называть встречу двух лучших команд лиги после 1-го тура битвой лидеров, но формально это так: в стартовый день чемпионата «Зенит» и «Рубин» забили соперникам по четыре мяча на выезде и по итогам первой недели находились на двух верхних строчках РПЛ. Однако на самом деле фаворит этого матча был очевиден, несмотря на то что вновь играл в гостях.
Сине-бело-голубые вообще пугающе хорошо начали сезон: убедительно обыграли вице-чемпиона «Краснодар» в матче за Суперкубок и разгромили крепкие «Крылья Советов». От визита «Зенита» в Казань тоже многие ожидали яркой игры и мощной победы. Тем более что петербуржцы еще не забыли одно из самых болезненных поражений прошлого чемпионата, после которого родилась уже знаменитая фраза защитника «Рубина» Руслана Безрукова о «денежках на карту».
Возвращение Клаудиньо
Безруков на этот раз вышел в основном составе, хотя в предыдущей встрече с «Пари НН» появился на поле только на замену. Но Рашид Рахимов под «Зенит» слегка перетряхнул состав и сделал его скорее оборонительным — более атакующий Шабанхаджай остался в запасе. В графическом выражении схема больше напоминала 5-4-1, чем 3-4-3.
Сергей Семак тоже не обошелся без перестановок: Клаудиньо из-за небольших проблем со здоровьем не летал в Самару, но сейчас оказался в основе. Удивительно, что восстановление бразильца совпало со слухами о прекращении переговоров «Фламенго» с «Зенитом» по поводу трансфера Клаудиньо. Кроме того, Семак освежил левый фланг нападения — Мостовой уступил место Педро.
Неплохой старт Казани
Рахимов нередко играет с «Зенитом» удачно, работая с каждой командой, он отыскивает подход. Но не всегда этого хватает на целый матч. К примеру, год назад «Рубин» в домашней встрече с петербуржцами отыграл крепкий первый тайм, но в итоге все равно уступил 0:3.
Сейчас казанцы выглядели чуть лучше противника примерно полчаса. Рахимов расставил оборонительные ловушки, а Даку и компания покусывали чемпиона в атаке. В первом тайме «Рубин» нанес несколько неплохих ударов, но нельзя сказать, что наиграл на гол.
Неугомонный Глушенков
«Зенит», впрочем, тоже. До 37-й минуты у ворот Нигматуллина возник только один опасный момент, когда Рожков в подкате не позволил Кассьерре замкнуть прострел Педро. Но затем тот же защитник ошибся, подпрыгнув над мячом после передачи Вендела — Глушенков за его спиной оказался в одиночестве и открыл счет, а заодно поздравил маму с днем рождения. Пятый гол новичка «Зенита» в трех матчах и пятая результативная передача Вендела на Максима. Фантастическая связка!
Все произошло слишком легко. И так же просто «Зенит» забил второй мяч: Глушенков попытался удвоить счет ударом из-за штрафной, но попал в отставленную руку Вуячича. Арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а Кассьерра его реализовал.
Курьезный гол Педро
0:2 к перерыву в матче с таким «Зенитом» — это почти приговор. «Рубин» мог надеяться только на просчеты сине-бело-голубых, но их еще надо было вынудить ошибиться. Чтобы это сделать, Рахимов разменял Йочича на созидателя Юкича. Но это ни к чему не привело.
«Зениту» и перестановок не надо было делать, чтобы забить еще. А Кассьерре даже не надо было бить по воротам, чтобы смутить Нигматуллина: на 55-й минуте Педро навесил с фланга на колумбийца, тот немного не дотянулся до мяча, но тот все равно занырнул в ворота от штанги — 0:3.
И снова разгром
«Зенит» не создал тучу моментов, но был невероятно конкретен. Более того, «Рубин» по итогам матча даже обошел сине-бело-голубых по числу ударов. Но что толку?
При этом не особо заметен был Клаудиньо, который ни разу не пробил по воротам и на 64-й минуте ушел с поля. Как и в матче с «Краснодаром», бразилец остался в тени Глушенкова и Вендела, что косвенно указывает: время кудрявого бразильца в Санкт-Петербурге прошло.
Финальные полчаса превратились в формальность. У «Рубина» были неплохие моменты, но они ни к чему не привели, а вот «Зенит» в добавленное время забил еще — Изидор эффектно замкнул подачу Артура. Сине-бело-голубые во втором туре подряд победили в гостях со счетом 4:0 и закрепились на вершине турнирной таблицы. Кто остановит эту машину?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0