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«Зенит» — разгром-машина. Теперь 0:4 получил «Рубин»

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Максим Глушенков и Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Чемпионы России раздавили еще одну волжскую команду.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:4
Зенит

Битва лидеров

Комично и немного нелепо называть встречу двух лучших команд лиги после 1-го тура битвой лидеров, но формально это так: в стартовый день чемпионата «Зенит» и «Рубин» забили соперникам по четыре мяча на выезде и по итогам первой недели находились на двух верхних строчках РПЛ. Однако на самом деле фаворит этого матча был очевиден, несмотря на то что вновь играл в гостях.

Сине-бело-голубые вообще пугающе хорошо начали сезон: убедительно обыграли вице-чемпиона «Краснодар» в матче за Суперкубок и разгромили крепкие «Крылья Советов». От визита «Зенита» в Казань тоже многие ожидали яркой игры и мощной победы. Тем более что петербуржцы еще не забыли одно из самых болезненных поражений прошлого чемпионата, после которого родилась уже знаменитая фраза защитника «Рубина» Руслана Безрукова о «денежках на карту».

Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Рубин» — «Зенит»: Педро сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Возвращение Клаудиньо

Безруков на этот раз вышел в основном составе, хотя в предыдущей встрече с «Пари НН» появился на поле только на замену. Но Рашид Рахимов под «Зенит» слегка перетряхнул состав и сделал его скорее оборонительным — более атакующий Шабанхаджай остался в запасе. В графическом выражении схема больше напоминала 5-4-1, чем 3-4-3.

Сергей Семак тоже не обошелся без перестановок: Клаудиньо из-за небольших проблем со здоровьем не летал в Самару, но сейчас оказался в основе. Удивительно, что восстановление бразильца совпало со слухами о прекращении переговоров «Фламенго» с «Зенитом» по поводу трансфера Клаудиньо. Кроме того, Семак освежил левый фланг нападения — Мостовой уступил место Педро.

Неплохой старт Казани

Рахимов нередко играет с «Зенитом» удачно, работая с каждой командой, он отыскивает подход. Но не всегда этого хватает на целый матч. К примеру, год назад «Рубин» в домашней встрече с петербуржцами отыграл крепкий первый тайм, но в итоге все равно уступил 0:3.

Сейчас казанцы выглядели чуть лучше противника примерно полчаса. Рахимов расставил оборонительные ловушки, а Даку и компания покусывали чемпиона в атаке. В первом тайме «Рубин» нанес несколько неплохих ударов, но нельзя сказать, что наиграл на гол.

Неугомонный Глушенков

«Зенит», впрочем, тоже. До 37-й минуты у ворот Нигматуллина возник только один опасный момент, когда Рожков в подкате не позволил Кассьерре замкнуть прострел Педро. Но затем тот же защитник ошибся, подпрыгнув над мячом после передачи Вендела — Глушенков за его спиной оказался в одиночестве и открыл счет, а заодно поздравил маму с днем рождения. Пятый гол новичка «Зенита» в трех матчах и пятая результативная передача Вендела на Максима. Фантастическая связка!

Все произошло слишком легко. И так же просто «Зенит» забил второй мяч: Глушенков попытался удвоить счет ударом из-за штрафной, но попал в отставленную руку Вуячича. Арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а Кассьерра его реализовал.

Курьезный гол Педро

0:2 к перерыву в матче с таким «Зенитом» — это почти приговор. «Рубин» мог надеяться только на просчеты сине-бело-голубых, но их еще надо было вынудить ошибиться. Чтобы это сделать, Рахимов разменял Йочича на созидателя Юкича. Но это ни к чему не привело.

«Зениту» и перестановок не надо было делать, чтобы забить еще. А Кассьерре даже не надо было бить по воротам, чтобы смутить Нигматуллина: на 55-й минуте Педро навесил с фланга на колумбийца, тот немного не дотянулся до мяча, но тот все равно занырнул в ворота от штанги — 0:3.

И снова разгром

«Зенит» не создал тучу моментов, но был невероятно конкретен. Более того, «Рубин» по итогам матча даже обошел сине-бело-голубых по числу ударов. Но что толку?

При этом не особо заметен был Клаудиньо, который ни разу не пробил по воротам и на 64-й минуте ушел с поля. Как и в матче с «Краснодаром», бразилец остался в тени Глушенкова и Вендела, что косвенно указывает: время кудрявого бразильца в Санкт-Петербурге прошло.

Финальные полчаса превратились в формальность. У «Рубина» были неплохие моменты, но они ни к чему не привели, а вот «Зенит» в добавленное время забил еще — Изидор эффектно замкнул подачу Артура. Сине-бело-голубые во втором туре подряд победили в гостях со счетом 4:0 и закрепились на вершине турнирной таблицы. Кто остановит эту машину?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
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 - : -
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 2
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Николя Муми Нгамале

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П
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Бителло

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 4
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Маркус Вендел

Зенит

 4
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И К Ж
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