2 мая «Зенит» и «Локо» сразятся за титул. Нас ждет огненный матч года

А пока соперники размялись на аутсайдерах.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:5 (1:1)

Голы: Крыховяк, 40 (0:1). Алиев, 45+2 (1:1). Смолов, 47 (1:2). Крыховяк, 60 (1:3). Мурило, 74 (1:4). Кайков, 78 (2:4). Рыбус, 80 (2:5).

Нереализованный пенальти: Бавин, 77 (вратарь)

«Тамбов»: Сычев, Васиев, Денисов, Гигашвили (Мартынов, 72), Карапузов, Карп (Терехов, 69), Бавин, Кайков, Кабахидзе (Дроздов, 72), Алиев (Минаев, 69), Архипов (Климов, 79).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Рыбчинский, Пабло, Мурило, Рыбус, Магкеев (Баринов, 46), Куликов (Игнатьев, 70), Крыховяк (Миранчук, 79), Жемалетдинов, Смолов, Камано (Лисакович, 46).

Предупреждения: Магкеев, 26. Бавин, 49. Архипов, 75.

Судьи: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).

24 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

11 побед подряд — это круто. Зимой мы восхищались невероятной серией «Манчестер Сити», который обыгрывал всех подряд и в Англии, и в Европе. В итоге команда Пепа Гвардьолы остановилась на отметке 21. «Локомотиву» до повторения этого результата еще очень далеко — придется не только выиграть все матчи в этом сезоне, но еще и сверхудачно стартовать в следующем. Мировой рекорд, кстати, равняется 30 победам подряд и принадлежит венгерскому «Уйпешту», который обыгрывал всех подряд сразу после Второй мировой войны.

Но все равно такие серии — развлечение больше для статистических гиков. Куда важнее, что благодаря ей мы получили, конечно, не золотой матч, но невероятно крутую развязку сезона. В следующем туре, 2 мая, — «Зенит» против «Локомотива». У питерцев есть не так часто выпадающий шанс оформить титул — между прочим, третий подряд — в матче против главного преследователя. Причем для чемпионства сине-бело-голубым нужна только победа, поскольку в случае ничьей, не говоря уже о собственном выигрыше, «Локомотив» сохранит шансы на золото. И это делает интригу предстоящего матча дико увлекательной.

При Сергее Семаке «Зенит» оформлял титул в самолете по дороге из Грозного. Это было как минимум забавно (хотя, наверное, и не так, как в 2015-м, когда самобытный клуб «Уфа» согласился приехать и сыграть на «Петровском» под каким-то предлогом, которого уже никто и не помнит, а гуглить, откровенно говоря, лень). В прошлом сезоне сине-бело-голубые добыли чемпионство в яркой перестрелке в Краснодаре с живыми еще на тот момент «быками». В принципе, получается такое поступательное движение — от самолета к домашнему матчу с главным конкурентом.

Сейчас, наверное, многие усмехнулись при слове «конкурент». Да, понятно, что золото, по большому счету, никуда от «Зенита» не денется. Заканчивают чемпионат питерцы матчами с «Уфой» и «Тамбовом» (кстати, будет смешно, если сине-бело-голубые все же оформят титул в Башкирии — неизбежное настигнет их через шесть лет). Откровенно говоря, слабо верится, что команда Семака допустит тут осечку, хотя в случае победы «Локомотива» в Санкт-Петербурге красно-зеленые при равенстве очков будут выше.

Но нынешний сезон РПЛ не то чтобы сильно радует. Зомби-клуб в лице «Тамбова», перманентные судейские скандалы — одно отстранение Алексея Еськова и Михаила Вилкова чего стоит, — очередной провальный сезон в еврокубках... Зато сейчас мы получаем топ-матч, которого хочется ждать, который хочется обсуждать и который точно не хочется пропустить. Нормальный здоровый ажиотаж вокруг. То есть все то, чего нашей лиге не очень хватает.

Если «Зенит» обыграет лучшую на данный момент команду 2021 года, прервав великолепную серию «Локомотива», и оформит чемпионство именно таким образом, критикам сказать будет особо нечего. Все вопросы будут сняты.

Если выиграет «Локомотив», доведя победную серию до 12 матчей, то он не просто даст чемпионской интриге еще как минимум неделю жизни, но и еще раз докажет всем — прямо сейчас это лучшая команда России. Для дальнейших перспектив это важно.

В общем, 2 мая, 19.00, «Газпром Арена» — пропустить невозможно.