Игорь Черевченко вновь обыграл бело-голубых — 1:0.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Динамо» (Москва) — «Химки» — 0:1 (0:0)

Гол: Глушенков, 90+1.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Комличенко, 75), Шиманьски, Захарян, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).

Предупреждения: Себай, 45+2. Дагерстоль, 51. Филин, 74.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Березнов (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).

24 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

28 сентября прошлого года Игорь Черевченко дебютировал в «Химках» в матче с «Динамо». Его новая команда шла на предпоследнем месте с тремя очками, но сенсационно выиграла у бело-голубых, что привело к отставке Кирилла Новикова.

С тех пор при Черевченко подмосковный клуб в 19 матчах набрал 38 очков — это чемпионский график. У динамовцев, скажем, темп пониже. Тем не менее именно они считались фаворитом в паре и действовали с позиции силы. Учитывая крепость обороны химчан, я бы сказал, что это был один из лучших матчей для команды Сандро Шварца.

Хозяева встретились с мощными оборонительными редутами, однако находили возможность их взламывать. И высокий прессинг работал исправно, и хитрые комбинации порой удавались.

У одного только Тюкавина было три роскошных момента. Дважды из центра штрафной он пробил в руки Лантратову, а еще в одном моменте уже здорово обыграл голкипера, но, перекидывая защитников, попал в перекладину. Не менее красивым был и выход один на один Захаряна, который в ближнем бою проткнул мяч мимо Лантратова, но угодил в штангу. Конечно, из этих моментов футболистам нужно было выжимать больше, однако не будем забывать, что 18-летний форвард и 17-летний полузащитник только в начале своего пути.

Хорошие возможности также были у Игбуна, Шиманьски, Грулева и Лесового — где-то не хватало точности, а в каких-то эпизодах хорош был вратарь.

И конечно, болельщики бело-голубых в «черный список» судей внесут Евгения Кукуляка и Сергея Иванова, работавшего ВАР. Как они совместными усилиями не назначили пенальти на Комличенко — не понял никто, включая эксперта «СЭ» по судейским вопросам Александра Боброва. Захват со стороны Филина был очевидным, защитник не пустил нападающего к мячу — такие нарушения обязаны караться 11-метровыми.

А в добавленное ко второму тайму время динамовцев настигла расплата за расточительство. Могилевец нашел на входе в штрафную Глушенкова, который сделал все классно, пробив точно в угол, — 0:1.

Болезненное поражение для «Динамо» при хорошей игре и массе моментов. Шансы на еврокубки для бело-голубых очень сильно снизились.