«Динамо» — «Факел»: Фомин удален правильно. Но за фол на воронежце, которого ошибочно не удалили

На 39-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» судья Кирилл Левников, занимавший хорошую позицию, увидел, что сделал Даниил Фомин, и правильно удалил его с показом красной карточки. Динамовец совершил серьезное нарушение правил, ударив открытыми шипами Ираклия Квеквескири. ВАР Андрей Фисенко в действия арбитра не вмешался.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Необычность ситуации в том, что Квеквескири к тому времени должен был покинуть поле, и фола на нем не случилось бы. На 28-й минуте воронежец отмахнулся правой рукой и ударил Диего Лаксальта в лицо. Он должен был получить за это предупреждение. Оно стало бы для Квеквескири вторым в этой игре — за ним последовало бы удаление.

Фото Скриншот трансляции