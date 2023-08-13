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Сегодня, 12:00

Стать «Зенитом». О чем говорит спад команды Семака на старте сезона

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Дуглас Сантос и Вильмар Барриос после ничьей с «Ростовом».
Фото ФК «Зенит»
Самое время учиться у чемпиона.

У «Зенита» худший старт за многие годы, и это будоражит болельщиков. От версий, почему это случилось, и до гаданий на нового чемпиона — каждый развлекается как может. Но главное почему-то упускается — «Зенит», оказывается, не машина по набору титулов и побед. Он тоже может впасть в кризис и начать терять очки.

За пять лет доминации многие привыкли, что сине-бело-голубые — постоянная величина, стена, за которую не перепрыгнуть; и это было как бы само собой разумеющееся. Но случилась осечка, питерцы забуксовали, и стало ясно — они обычные люди и не всесильны, когда недорабатывают.

Но раз этот «Зенит» делали не небожители, тогда для его конкурентов есть плохие новости. Получается, предыдущие пять сезонов — дело рук обычных футболистов и управленцев. Просто тогда у них получалось, а сейчас нет. В таком случае возникает вопрос: а где были все остальные? Почему у них есть результат, а у вас — нет? И почему вы сами не вышли на уровень «Зенита»?

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Многие скажут, что все дело в деньгах, и будут неправы. У питерцев действительно солидный бюджет — но это же только половина дела. Даже меньшая его часть, ведь самое главное — правильно потратить. А с этим в РПЛ всегда были проблемы: конечно, никто не может себе позволить Малкома за 40 миллионов евро, зато отдать 18 миллионов за Гуса Тиля, 20 — за Максимилиана Филиппа или выделить космический бюджет Ральфу Рангнику — без проблем! Но ладно Малком — тот же Барриос обошелся «Зениту» в 15 миллионов евро, Сантос — в 14. Дело не только в деньгах, но и в умении их грамотно инвестировать. Питерцы последний раз крупно просчитывались на трансферном рынке в 2017 году — с Мамманой и Дриусси. С тех пор — в основном попадания, пока конкуренты везут непонятно кого.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

Так что не говорите, что это нереально. И вообще, если откинуть клубные пристрастия и посмотреть на питерский проект трезво, то невозможно не признать — это одна из самых эффективных структур в истории российского футбола. Сине-бело-голубые грамотно тратят деньги, охраняют информационное спокойствие вокруг клуба, искусны в дипломатии, имеют прочные связи за границей.

Если вы болеете не за «Зенит», то ваш любимый российский клуб точно не обладает этими четырьмя параметрами. Но, признайтесь, очень бы хотелось, чтобы обладал хотя бы половиной. И все это, повторюсь, работа обычных людей — тех самых, которые вот сейчас привели «Зенит» к самому блеклому старту за очень долго время и уронили команду на середину таблицы. А до этого пять лет держали высочайший уровень.

Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Я осознанно не упомянул ничего про админресурс и прочее мифотворчество. Во-первых, это как минимум недоказанные вещи. Во-вторых, даже если бы они имели место, их влияние на доминацию явно переоценено. Наконец, уже имеющихся у «Зенита» сильных сторон хватает, чтобы править в РПЛ. С нормально подобранным составом даже лояльное судейство ни к чему.

Летний спад «Зенита» (который, вероятно, скоро закончится) — это отличный повод для конкурентов не только сжав зубы рвануть за чемпионством, но и посмотреть на их проект. Понять, в чем была реальная сила команды Семака. И попробовать так же — стать «Зенитом».

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ против &laquo;Зенита&raquo;. Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Во-первых, грамотно распоряжаться деньгами. Пусть не такими большими, как у питерцев, но главное — с умом. Потому что, опять-таки, иной раз в РПЛ могут так потратить скромные средства, что большую сумму было бы страшно доверить. Во-вторых, оберегать себя от скандалов. В последнее время с этим все лучше, но желательно растянуть дзен лет на пять. В-третьих — прокачать дипломатию. В Питере приструнили своего Норманна (Вендел вернулся, извинился и уже играет), а одного Альберто разменяли на вагон бразильцев, пока конкуренты теряли футболистов бесплатно. В-четвертых, попробовать наладить связи с заграницей. У «Зенита» прикормлены Бразилия, Сербия, Турция — чем остальные хуже?

Скучать по еврокубкам — это хорошо, но у тех, кто в них обычно метит, есть неразрешенная задачка. Питерцы не дают поднять головы — может, пора дорасти до их уровня? Или хотя бы попытаться. Ведь этот монструозный «Зенит», как выяснилось, рукотворен — и если он может упасть, то остальные точно в состоянии подняться. Самое время понять это и начать. Или потом не удивляться шестому кряду чемпионству.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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ФК Зенит
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