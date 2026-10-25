Газзаев назвал уровень игры Кисляка европейским: «Такие футболисты сейчас на вес золота»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника армейцев Матвея Кисляка в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Прежде всего хочу отметить Кисляка. Он действует стабильно, демонстрирует высокий класс. Матвей — футболист современной формации. Это действительно серьезный европейский уровень.

Сегодня особенно ценятся центральные полузащитники, которые одинаково успешно играют в атаке и обороне. Кисляк прекрасно справляется с обеими задачами. Не только участвует в организации атак, но и выполняет большой объем черновой работы. Такие исполнители сейчас на вес золота», — сказал Газзаев «СЭ».

Также специалист согласился с мнением бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который назвал связку Кисляк — Обляков сильнейшей в Российской премьер-лиге.

«Обляков почти в каждом матче один из лучших в составе армейцев. Так что действительно образовалась мощная связка в центре поля», — подчеркнул Газзаев.

В матче со «Спартаком» Кисляк и Обляков вышли в стартовом составе ЦСКА. По мнению Газзаева, полузащитники армейцев контролировали середину поля и эффективно противодействовали Эсекьелю Барко.

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