Игрок ЦСКА Глебов: «Со «Спартаком» всегда одна мотивация — очень хочется победить»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

Глебов забил гол на 33-й секунде встречи.

— С каким настроем вышли на матч?

— У нас был настрой на первые 10-15 минут, потому что нам сказали, что «Спартак» неактивен в этот период. Во время матча со «Спартаком» всегда одна мотивация, очень хочется победить.

— Что ты можешь сказать о своих стычках?

— Эмоции вызывали только действия арбитра. Наверное, не надо трогать арбитра. Это неправильно. Но это был порыв эмоций.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.

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