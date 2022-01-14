«Рубин» ведет Кучаева, Лисакович уйдет из «Локомотива», Сутормин не договорился о контракте с «Зенитом»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Люка Динь перешёл в «Астон Виллу»

Защитник «Эвертона» Люка Динь стал игроком «Астон Виллы». Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2026 года. До этого 28-летний француз выступал за «Барселону», «Рому» и «ПСЖ». В текущем сезоне футболист провёл в АПЛ 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Рубин» следит за Кучаевым

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» сделал предложение об аренде полузащитника Константина Кучаева с правом выкупа. В свою очередь, армейцы рассчитывают на продажу 23-летнего игрока. Хавбек уже договорился с казанцами по условиям личного контракта. Нынешний договор футболиста действует до июня 2023 года. В текущей кампании Кучаев провёл в чемпионате России 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Артур может уйти из «Ювентуса»

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Артуром. 25-летний игрок уже дал согласие на трансфер. Теперь осталось договориться клубам. Пока итальянцы не приняли предложение «Арсенала», потому что не нашли футболиста на замену. Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Артур сыграл 7 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

«Рубин» следит за Лисаковичем

Как сообщает «РБ Спорт», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович попал в сферу интересов «Рубина». Железнодорожники хотят получить за 23-летнего игрока 1,5 миллиона евро. Также форварда ведут «Крылья Советов», но самарцы склоняются к аренде футболиста. Контракт Лисаковича действует до июня 2024 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Сутормин может уйти из «Зенита»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин пока не достиг договоренностей о продлении контракта и еще не определился со своим будущем, утверждает инсайдер Иван Карпов. Источник уточняет, что повлиять на решение 28-летнего игрока может разговор с главным тренером Сергеем Семаком на сборах в Дубае. Футболистом уже интересовались «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. Transfermarkt оценивает латераля в три миллиона евро. В этом сезоне Сутормин принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.