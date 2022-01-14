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Сегодня, 08:15

«Рубин» ведет Кучаева, Лисакович уйдет из «Локомотива», Сутормин не договорился о контракте с «Зенитом»

Матвей Морозов
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Люка Динь перешёл в «Астон Виллу»

Защитник «Эвертона» Люка Динь стал игроком «Астон Виллы». Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2026 года. До этого 28-летний француз выступал за «Барселону», «Рому» и «ПСЖ». В текущем сезоне футболист провёл в АПЛ 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Рубин» следит за Кучаевым

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» сделал предложение об аренде полузащитника Константина Кучаева с правом выкупа. В свою очередь, армейцы рассчитывают на продажу 23-летнего игрока. Хавбек уже договорился с казанцами по условиям личного контракта. Нынешний договор футболиста действует до июня 2023 года. В текущей кампании Кучаев провёл в чемпионате России 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Артур может уйти из «Ювентуса»

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Артуром. 25-летний игрок уже дал согласие на трансфер. Теперь осталось договориться клубам. Пока итальянцы не приняли предложение «Арсенала», потому что не нашли футболиста на замену. Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Артур сыграл 7 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

«Рубин» следит за Лисаковичем

Как сообщает «РБ Спорт», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович попал в сферу интересов «Рубина». Железнодорожники хотят получить за 23-летнего игрока 1,5 миллиона евро. Также форварда ведут «Крылья Советов», но самарцы склоняются к аренде футболиста. Контракт Лисаковича действует до июня 2024 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Сутормин может уйти из «Зенита»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин пока не достиг договоренностей о продлении контракта и еще не определился со своим будущем, утверждает инсайдер Иван Карпов. Источник уточняет, что повлиять на решение 28-летнего игрока может разговор с главным тренером Сергеем Семаком на сборах в Дубае. Футболистом уже интересовались «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. Transfermarkt оценивает латераля в три миллиона евро. В этом сезоне Сутормин принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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