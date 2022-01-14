«Рубин» ведет Кучаева, Лисакович уйдет из «Локомотива», Сутормин не договорился о контракте с «Зенитом»
Люка Динь перешёл в «Астон Виллу»
Защитник «Эвертона» Люка Динь стал игроком «Астон Виллы». Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2026 года. До этого 28-летний француз выступал за «Барселону», «Рому» и «ПСЖ». В текущем сезоне футболист провёл в АПЛ 13 матчей и не отметился результативными действиями.
«Рубин» следит за Кучаевым
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» сделал предложение об аренде полузащитника Константина Кучаева с правом выкупа. В свою очередь, армейцы рассчитывают на продажу 23-летнего игрока. Хавбек уже договорился с казанцами по условиям личного контракта. Нынешний договор футболиста действует до июня 2023 года. В текущей кампании Кучаев провёл в чемпионате России 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Артур может уйти из «Ювентуса»
По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Артуром. 25-летний игрок уже дал согласие на трансфер. Теперь осталось договориться клубам. Пока итальянцы не приняли предложение «Арсенала», потому что не нашли футболиста на замену. Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Артур сыграл 7 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.
«Рубин» следит за Лисаковичем
Как сообщает «РБ Спорт», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович попал в сферу интересов «Рубина». Железнодорожники хотят получить за 23-летнего игрока 1,5 миллиона евро. Также форварда ведут «Крылья Советов», но самарцы склоняются к аренде футболиста. Контракт Лисаковича действует до июня 2024 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Сутормин может уйти из «Зенита»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин пока не достиг договоренностей о продлении контракта и еще не определился со своим будущем, утверждает инсайдер Иван Карпов. Источник уточняет, что повлиять на решение 28-летнего игрока может разговор с главным тренером Сергеем Семаком на сборах в Дубае. Футболистом уже интересовались «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. Transfermarkt оценивает латераля в три миллиона евро. В этом сезоне Сутормин принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7