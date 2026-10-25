Игдисамов — об участии воспитанников ЦСКА в матче со «Спартаком»: «В дерби играет даже мертвый»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что команда не рассматривала вариант без номинального центрального нападающего в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
— Было много разговоров о том, что ЦСКА может удивить и выйти без номинального центрального нападающего. Было ли такое?
— Мы такой вариант не рассматривали.
— За исключением матча с «Зенитом», у вас в этом сезоне легкие игры с топ-командами. Но с командами из второй восьмерки таблицы получается сложнее. Готовиться к топам вам проще?
— Если мы берем отсчет от игры с «Зенитом», не могу сказать, что игры были легкими. С топовыми командами легких матчей не бывает. Игра с «Динамо» по качеству была худшей после встречи с «Зенитом». Именно по качеству мы не действовали в свою силу. Не могу сказать, что нам тяжелее с командами из нижней восьмерки. Мы были в поиске лучшей структуры. Мы к каждому сопернику относимся с уважением. У каждого свои особенности. Мы все это учитываем. Понятно, что игры с первой пятеркой — накал, страсть, напряжение. Это заставляет полностью мобилизоваться. Такие игры футболистам нравятся больше. Но если хочешь быть победителем соревнований, то надо побеждать как прямых конкурентов, так и тех, кто ими не считаются.
— У вас есть любимая кричалка про «Спартак»?
— Все мои любимые кричалки — только про ЦСКА.
— Шесть воспитанников клуба вышли в старте. ЦСКА был невероятно заряжен. Как вы считаете, имеет ли это значение?
— Дерби есть дерби. Наши воспитанники участвуют в них, начиная с юного возврата. В дерби, как мы говорим, играет даже мертвый. Мы понимаем, насколько для всех этот матч важен. Не было даже никаких мотивационных речей на этой неделе. Все и так все понимают. Все сегодня бились за каждый метр пространства. Хотел бы отметить капитана, Ваню Облякова, который вел команду вперед.
— Кому бы вы отдали «Золотой мяч» за дерби? Фанаты предлагают Мусаеву.
— Ему бы и отдал, раз фанаты хотят, — сказал Игдисамов.
ЦСКА с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» (25 очков) по дополнительным показателям. В 13-м туре армейцы 1 ноября сыграют с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1