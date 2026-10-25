Игдисамов — об участии воспитанников ЦСКА в матче со «Спартаком»: «В дерби играет даже мертвый»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что команда не рассматривала вариант без номинального центрального нападающего в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Было много разговоров о том, что ЦСКА может удивить и выйти без номинального центрального нападающего. Было ли такое?

— Мы такой вариант не рассматривали.

— За исключением матча с «Зенитом», у вас в этом сезоне легкие игры с топ-командами. Но с командами из второй восьмерки таблицы получается сложнее. Готовиться к топам вам проще?

— Если мы берем отсчет от игры с «Зенитом», не могу сказать, что игры были легкими. С топовыми командами легких матчей не бывает. Игра с «Динамо» по качеству была худшей после встречи с «Зенитом». Именно по качеству мы не действовали в свою силу. Не могу сказать, что нам тяжелее с командами из нижней восьмерки. Мы были в поиске лучшей структуры. Мы к каждому сопернику относимся с уважением. У каждого свои особенности. Мы все это учитываем. Понятно, что игры с первой пятеркой — накал, страсть, напряжение. Это заставляет полностью мобилизоваться. Такие игры футболистам нравятся больше. Но если хочешь быть победителем соревнований, то надо побеждать как прямых конкурентов, так и тех, кто ими не считаются.

— У вас есть любимая кричалка про «Спартак»?

— Все мои любимые кричалки — только про ЦСКА.

— Шесть воспитанников клуба вышли в старте. ЦСКА был невероятно заряжен. Как вы считаете, имеет ли это значение?

— Дерби есть дерби. Наши воспитанники участвуют в них, начиная с юного возврата. В дерби, как мы говорим, играет даже мертвый. Мы понимаем, насколько для всех этот матч важен. Не было даже никаких мотивационных речей на этой неделе. Все и так все понимают. Все сегодня бились за каждый метр пространства. Хотел бы отметить капитана, Ваню Облякова, который вел команду вперед.

— Кому бы вы отдали «Золотой мяч» за дерби? Фанаты предлагают Мусаеву.

— Ему бы и отдал, раз фанаты хотят, — сказал Игдисамов.

ЦСКА с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» (25 очков) по дополнительным показателям. В 13-м туре армейцы 1 ноября сыграют с «Оренбургом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max