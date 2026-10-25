Газзаев удивлен решением Карседо оставить Даку в запасе на матч с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал решение главного тренера «Спартака» Хуана Карседо не выпускать нападающего Мирлинда Даку с первых минут московского дерби.

«До сих пор не понимаю, почему Даку остался в запасе. Даже за те десять минут, которые ему предоставили, у него возникло несколько моментов. Это сильный для нашей лиги нападающий, который прекрасно проявил себя еще в Казани. Не использовать такого футболиста с первых минут в дерби... Странное решение. Карседо опять почему-то решил сыграть осторожно, перестраховался.

На мой взгляд, «Спартаку» стоило с самого начала действовать с двумя нападающими — Угальде и Даку. Думаю, это было бы идеальное сочетание. Оба находятся в хорошей форме. А здесь я не совсем понял первоначальный план. Команда играла осторожно. ЦСКА быстро забил, и стало очевидно, что такой подход не работает. Красно-белым не хватало мощи впереди, особенно в чужой штрафной. Нужен был таран в лице Даку.

По манере игры Даку напоминает Кордобу. Оба мощные, умеют бороться, оказывать давление на защитников. Такие форварды очень полезны. Поэтому, повторюсь, связка Угальде — Даку могла бы стать идеальным вариантом для «Спартака». Особенно в таком матче», — сказал Газзаев «СЭ».

25 октября ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России. Армейцы забили оба мяча в первой половине встречи.

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