«Зенит» начал сотрудничество с группой компаний «Алгоритм жизни»

«Зенит» объявил о сотрудничестве с группой компаний «Алгоритм жизни».

В торжественной церемонии приняли участие председатель правления клуба Константин Зырянов и бывший полузащитник сине-бело-голубых, обладатель Кубка УЕФА-2008, соучредитель группы компаний «Алгоритм жизни» Виктор Файзулин. Сотрудничество между сторонами будет направлено на укрепление статуса и привлечение новых клиентов для бренда, а также на создание крепкой эмоциональной связи с чемпионскими традициями и энергией побед «Зенита», сообщает пресс-служба невского клуба.

Группа компаний «Алгоритм жизни» — петербургский девелопер, работающий с 2014 года. Компания реализует проекты жилых комплексов и блокированной застройки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обеспечивая полный цикл работ — от проектирования и строительства до управления и эксплуатации.