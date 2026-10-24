Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили

Петр Ян выиграл трилогию и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Противостояние Петра Яна и Мераба Двалишвили — история UFC. Их первый бой прошел в апреле 2023-го, Ян считался фаворитом, но Двалишвили убедительно выиграл единогласным решением, забрал каждый раунд. Показал бездонный функционал — Мераб давил до последнего, сделал невероятные 49 попыток перевести Петра вниз (реализовал 11). Позже выяснилось, что Ян перед боем травмировал ударную правую руку, из-за чего ею почти не бил.

За последующие 2,5 года Ян одержал три победы подряд и встретился с Двалишвили снова — уже в бою за титул, которым Мераб тогда владел. Грузин к декабрю 2025-го обрел ауру непобедимости — ломал всех, а бой с Яном стал для него пятым (!) за календарный год. К этому поединку Петр подошел здоровым и красиво взял реванш — тоже выиграл единогласным, тоже разгромно. Уже в начале боя Ян сломал ему нос (теперь у Мераба там заметная горбинка, искривленная). Бесконечной выносливости от Двалишвили мы тоже не увидели, о чем говорит и статистика — из 29 его попыток перевода вниз прошли лишь две (Ян же свалил Двалишвили пять раз).

Принципиальности добавляло еще и то, что Мераб открыто критикует российские власти — уже который год. На днях Даниэль Кормье спросил у Петра, возможно ли, что после боя они с Двалишвили станут друзьями, на что наш боец ответил: «Нет. Ты же слышал его высказывания, он привязывает какие-то войны, страны. Пытается на этом людей... Не особо спортивная история. Мы же маленькие люди, тихо живем, незаметно».

Мераб начал третий бой на челноке и хорошо попал правой. Затем пошел в ногу, Петр отбился, Мераб еще раз прошел, Петр снова отбился. Всего за раунд Двалишвили сделал около восьми попыток перевода, прошла одна. Но главное не это, а то, что Петр — из-за передвижений Мераба — никак не мог нащупать свою дистанцию. Первый раунд Ян проиграл, нанес за 5 минут лишь один хороший удар — левый прямой.

Петр Ян победил Мераба Двалишвили. Фото AFP

Во втором раунде Ян бился агрессивнее — попал двойкой, попал левым прямым. Но Мераб ничуть не сбавил — по-прежнему отлично двигался, угрожал переводами, набирая очки, выбросил точный хай-кик. Так Двалишвили выиграл и второй раунд. Интересно, что в их реванше Петр активно обрабатывал корпус Мераба. За 10 минут третьего боя мы этого не увидели. Зато увидели в третьем раунде — когда Ян начал выбрасывать мидл-кики. Раунд складывался для Петра тяжело, но мидл-кики, хорошие попадания с рук привели к тому, что российский боец этот раунд забрал. Порой даже казалось, что еще немного — и Петр финиширует Мераба, но тот спасся благодаря фирменному функционалу, футворку. Что еще любопытно — со второй половины третьего раунда грузин практически прекратил охотиться за тейкдаунами.

В четвертом раунде Двалишвили борьбой угрожал, но уже не так, как в первые 10 минут. Ударов он выбросил, на глаз, больше, чем Петр. Но главное — жесткость ударов. А жесткость была на стороне Петра. Таких опасных моментов, как в третьем раунде, не было, но все же раунд остался за Яном, без вопросов. А еще он разбил нос Двалишвили — поломанный им в декабре 2025-го. В решающем пятом раунде Мераб кружил вокруг Петра, работал в стойке, на борьбу уже почти не рассчитывал, пропустил куда больше акцентированных попаданий, чем довел. Особенно устрашающим у Яна получился удар коленом, но Двалишвили каким-то чудом устоял.

Итог: Петр выиграл три последних раунда и с ними и весь поединок — единогласным решением судей. Это был очередной выдающийся бой в исполнении Яна, исключительно одаренного в ММА человека. Мераб Двалишвили тоже заслуживает похвалы — он доказал свой высочайший уровень.

«Единственный сюрприз сегодня — я сам, — сказал грузинский боец в октагон-интервью. — Я не люблю отмазок, но я могу выступить лучше. Поздравления Петру Яну и его семье, хороший бой, он побил меня сегодня. Он был лучше, он победитель».

А вот слова Петра Яна: «Брат, я слушал свой угол, слушал тренера, он сказал: по раундам 2-2, забираешь 5-й раунд — забираем бой. Знаете, я часто медленно разгоняюсь, но тем самым я знал, что Мераб будет давать другой темп в этом бою, и мне нужно было потратить его силы. Мне очень приятна поддержка зрителей, которые собрались в этом зале. Я это очень ценю! Благодаря вам такие шоу организовываются. Что дальше? Брат, так как я являюсь чемпионом, я не выбираю соперников, я готов драться с любым, кого даст организация. Сонг Ядонг, Кинг Конг, пусть делает только вес, и все!»