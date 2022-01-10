О назначении в ЦСКА

«Была договоренность с Евгением Ленноровичем. В принципе ЦСКА продолжал искать тренера, я это знал. Была такая возможность, что я не буду готовить команду к сезону. Евгений Леннорович меня об этом предупредил. Не знаю, стоит ли этот вопрос сейчас. Как только ЦСКА найдет качественного, топового тренера и это будет необходимо, то без каких-либо вопросов может произойти легкий change. Зимой? Не знаю, я не интересовался».

Об отсутствии опыта

«Проблема отсутствия опыта у меня существует. Сейчас об этом легче говорить, когда прошло какое-то время и ты можешь оценить прошедшие игры, в чем ты ошибся. Ошибки есть и у опытного тренера. Много ли было у меня ошибок? Мне кажется, средненько. Были ли катастрофические ошибки? Наверное, нет. Тут даже вопрос не в том, кого я выпускал на поле. Все бывает в футболе. Больше говорю про глобальные ошибки, которые влияют на долгосрочную перспективу. Например, один раз я неправильно выстроил недельный цикл».

О задачах на сезон

«Цели и задачи всегда присутствуют, они максимальные. Цель на чемпионство всегда стоит. Возможно ли ее выполнить? Еще возможно, но не факт. Теоретически возможно».

«Я не вижу ни одного риска в его трансфере. Хороший российский футболист, который обладает определенными качествами. Не Левандовски — это нормально совершенно. Зарабатывает адекватные деньги, воспитанник ЦСКА. Его подписали, когда еще Олич был тренером. Он тоже давал добро на трансфер. Меня тоже спросили. Я ответил согласием».

О Чалове

«Ему перезагрузиться надо. Бывает такое. Где-то не везет. До сих пор думает о том, что мог уехать в Англию? И жалеет об этом. Поэтому слово «перезагрузиться» — оно здесь подходит. Если у него получится это сделать — все будет хорошо. Я с ним общаюсь. Пока глобальных изменений не произошло. Будем надеяться, что произойдут».

«Почему до сих пор не продлили контракт с Акинфеевым? Я не знаю. Для меня это не проблема, потому что Игорь — профессионал. На данный момент это никак не сказывается, не может сказываться и не будет на нем. Я уже подходил и просил его продлить. Он в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. В этом я не сомневаюсь. Если я пойду и еще скажу это пять-семь раз, ситуация не поменяется. Если я даже пойду и скажу ни в коем случае не продлевать Игоря, это вообще ни на что не повлияет. Игорь может легко до 50 лет играть, если здоровье позволит. Все зависит по-прежнему от его колена. Если оно позволит, до 42 сможет легко играть».

О трансферных планах на зиму

«Мне кажется, трех игроков будет достаточно».

О возможном возвращении Вагнера Лав

«Я не против, если Вагнер вернется. На полгода или даже больше, кто знает. Я за то, чтобы Вагнер был в команде. И я не раз об этом говорил. Почему нет? Вполне возможно».

О роли Гинера в клубе

«Раз шесть с лета общался с Гинером. Эти разговоры о разном, иногда просто о жизни. Мне тяжело говорить об управленческих решениях в клубе. Ранее Гинер каждый день приезжал на базу, перед каждой игрой нам что-то говорил, в раздевалку тоже заходил. Сейчас это происходит реже. Тогда он был вовлечен в процесс больше, чем на данный момент, но это случилось не вчера. Трудно оценивать, насколько он вовлечен в процесс, может быть, он сидит и думает постоянно. Но когда я был футболистом, команда видела его чаще».

Об интервью Олича

«Это интервью расстроенного человека, не более того. Здесь он, наверное, переборщил. Что касается его заявлений [обо мне], это просто невозможно. («Алексей почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстраненно», — говорил Олич в интервью «Чемпионату».) И даже не из-за того, что я в ЦСКА 20 лет и так далее. Я просто не понимаю, зачем в любой должности делать какую-либо работу, если ты не хочешь делать ее нормально. Был ли шокирован его словами? Я чуть-чуть офигел. От всего, в общем. Легко говорить такие вещи, но вопрос в том, что он про себя ничего не сказал. Это самое интересное. И это уже хуже. А ведь есть люди, которые могут это сделать. Он дал интервью, но ничего не произошло, никому не стало от этого ни холодно, ни жарко. А про себя он ничего не сказал. Зря! Я с ним после ухода не общался. Общаться тут тяжело. Судя по интервью, он сильно расстроен. О чем общаться?»

Об изменениях в ЦСКА

«Ощущения, что ЦСКА стал другой командой, есть не только у меня. Это совершенно нормально. Каждая команда проходит смену поколений. В 2018 году много игроков покинули клуб. В моем любимом клубе раньше было гораздо проще. Есть костяк из 10-11 человек, к ним никого не покупали лет шесть плюс-минус. Всем было понятно, что на костяк можно рассчитывать и добиваться какого-то результата. Результат — как минимум игра в еврокубках. Причем с закрытыми глазами. А если скажем более правдиво, то игра в Лиге чемпионов каждый год. А это и деньги, и все довольны условно в клубе. А клуб — это и есть отражение команды. То, что недооценили уход костяка в 2018 году, является управленческой ошибкой глобально и каждого. Сложно создать атмосферу и команду, где игроки остаются».