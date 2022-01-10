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«Еще возможно взять чемпионство». Алексей Березуцкий — о ЦСКА, Оличе, Гинере и трансферах

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
Сегодня, 17:45
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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О назначении в ЦСКА

«Была договоренность с Евгением Ленноровичем. В принципе ЦСКА продолжал искать тренера, я это знал. Была такая возможность, что я не буду готовить команду к сезону. Евгений Леннорович меня об этом предупредил. Не знаю, стоит ли этот вопрос сейчас. Как только ЦСКА найдет качественного, топового тренера и это будет необходимо, то без каких-либо вопросов может произойти легкий change. Зимой? Не знаю, я не интересовался».

Об отсутствии опыта

«Проблема отсутствия опыта у меня существует. Сейчас об этом легче говорить, когда прошло какое-то время и ты можешь оценить прошедшие игры, в чем ты ошибся. Ошибки есть и у опытного тренера. Много ли было у меня ошибок? Мне кажется, средненько. Были ли катастрофические ошибки? Наверное, нет. Тут даже вопрос не в том, кого я выпускал на поле. Все бывает в футболе. Больше говорю про глобальные ошибки, которые влияют на долгосрочную перспективу. Например, один раз я неправильно выстроил недельный цикл».

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

О задачах на сезон

«Цели и задачи всегда присутствуют, они максимальные. Цель на чемпионство всегда стоит. Возможно ли ее выполнить? Еще возможно, но не факт. Теоретически возможно».

Джон Кордоба, Клаудиньо, Антон Заболотный. Клаудиньо, Кордоба и еще 8 лучших трансферов сезона в РПЛ

О Заболотном

«Я не вижу ни одного риска в его трансфере. Хороший российский футболист, который обладает определенными качествами. Не Левандовски — это нормально совершенно. Зарабатывает адекватные деньги, воспитанник ЦСКА. Его подписали, когда еще Олич был тренером. Он тоже давал добро на трансфер. Меня тоже спросили. Я ответил согласием».

О Чалове

«Ему перезагрузиться надо. Бывает такое. Где-то не везет. До сих пор думает о том, что мог уехать в Англию? И жалеет об этом. Поэтому слово «перезагрузиться» — оно здесь подходит. Если у него получится это сделать — все будет хорошо. Я с ним общаюсь. Пока глобальных изменений не произошло. Будем надеяться, что произойдут».

21&nbsp;ноября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Игорь Акинфеев. Век Акинфеева. Вратарь стал первым игроком за всю историю нашего футбола, кто сыграл 500 матчей в высшем дивизионе

Об Акинфееве

«Почему до сих пор не продлили контракт с Акинфеевым? Я не знаю. Для меня это не проблема, потому что Игорь — профессионал. На данный момент это никак не сказывается, не может сказываться и не будет на нем. Я уже подходил и просил его продлить. Он в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. В этом я не сомневаюсь. Если я пойду и еще скажу это пять-семь раз, ситуация не поменяется. Если я даже пойду и скажу ни в коем случае не продлевать Игоря, это вообще ни на что не повлияет. Игорь может легко до 50 лет играть, если здоровье позволит. Все зависит по-прежнему от его колена. Если оно позволит, до 42 сможет легко играть».

О трансферных планах на зиму

«Мне кажется, трех игроков будет достаточно».

О возможном возвращении Вагнера Лав

«Я не против, если Вагнер вернется. На полгода или даже больше, кто знает. Я за то, чтобы Вагнер был в команде. И я не раз об этом говорил. Почему нет? Вполне возможно».

О роли Гинера в клубе

«Раз шесть с лета общался с Гинером. Эти разговоры о разном, иногда просто о жизни. Мне тяжело говорить об управленческих решениях в клубе. Ранее Гинер каждый день приезжал на базу, перед каждой игрой нам что-то говорил, в раздевалку тоже заходил. Сейчас это происходит реже. Тогда он был вовлечен в процесс больше, чем на данный момент, но это случилось не вчера. Трудно оценивать, насколько он вовлечен в процесс, может быть, он сидит и думает постоянно. Но когда я был футболистом, команда видела его чаще».

Роман Бабаев, Игорь Акинфеев, Олег Малюков и&nbsp;Алексей Березуцкий (слева направо). ЦСКА больше не семья. Армейцы пошли по пути «Спартака»

Об интервью Олича

«Это интервью расстроенного человека, не более того. Здесь он, наверное, переборщил. Что касается его заявлений [обо мне], это просто невозможно. («Алексей почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстраненно», — говорил Олич в интервью «Чемпионату».) И даже не из-за того, что я в ЦСКА 20 лет и так далее. Я просто не понимаю, зачем в любой должности делать какую-либо работу, если ты не хочешь делать ее нормально. Был ли шокирован его словами? Я чуть-чуть офигел. От всего, в общем. Легко говорить такие вещи, но вопрос в том, что он про себя ничего не сказал. Это самое интересное. И это уже хуже. А ведь есть люди, которые могут это сделать. Он дал интервью, но ничего не произошло, никому не стало от этого ни холодно, ни жарко. А про себя он ничего не сказал. Зря! Я с ним после ухода не общался. Общаться тут тяжело. Судя по интервью, он сильно расстроен. О чем общаться?»

Об изменениях в ЦСКА

«Ощущения, что ЦСКА стал другой командой, есть не только у меня. Это совершенно нормально. Каждая команда проходит смену поколений. В 2018 году много игроков покинули клуб. В моем любимом клубе раньше было гораздо проще. Есть костяк из 10-11 человек, к ним никого не покупали лет шесть плюс-минус. Всем было понятно, что на костяк можно рассчитывать и добиваться какого-то результата. Результат — как минимум игра в еврокубках. Причем с закрытыми глазами. А если скажем более правдиво, то игра в Лиге чемпионов каждый год. А это и деньги, и все довольны условно в клубе. А клуб — это и есть отражение команды. То, что недооценили уход костяка в 2018 году, является управленческой ошибкой глобально и каждого. Сложно создать атмосферу и команду, где игроки остаются».

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