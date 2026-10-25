Тренер ЦСКА Игдисамов: «Команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о матче со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
— Перед матчем вы сказали, что рассчитываете на качества Мусаева. Насколько довольны Тамерланом и был ли с ним отдельный разговор?
— Никакой беседы не было. Он всегда тренируется хорошо. Вопросов по самоотдаче к нему не было никогда. Думаю, вы сами могли оценить качества Мусаева и Поповича сегодня. Из четырех длинных передач, когда вышел Попович, мы ни за одну не зацепились, потому что Матия не работает, как классический центральный нападающий. А Тамерлан оказывал давление, цеплял мячи, принимал, заставлял соперника выбивать неточно. Рад, что он забил. Это долго помочь ему обрести уверенность. Мы обсуждали с тренерским штабом, что Тамерлан выстрелит в самый нужный момент. Так и произошло.
— Предыдущая игра со «Спартаком» была первой для вас в ЦСКА. Насколько вы довольны прогрессом команды? Можно ли сказать, что армейцы повзрослели?
— В каком плане?
— Стали командой, которая умеет доводить результат до победы.
— Ну, если в этом плане, то да. Думаю, команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости. Такие матчи, как сегодня, не выигрываются, если ты не терпишь и не обороняешься. Ребята — молодцы. Рад, что они воплотили план на игру в жизнь.
— В стартовом составе, помимо замены вратаря, были изменения в линии обороны. Насколько довольны ими?
— Счет напомните?
— 2:0.
— Ноль в наши ворота. Значит, я очень доволен, тем как вышел Матвей Лукин сегодня. Хорошо сыграл, — сказал Игдисамов журналистам после матча.
ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.
В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1