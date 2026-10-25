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Тренер ЦСКА Игдисамов: «Команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о матче со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— Перед матчем вы сказали, что рассчитываете на качества Мусаева. Насколько довольны Тамерланом и был ли с ним отдельный разговор?

— Никакой беседы не было. Он всегда тренируется хорошо. Вопросов по самоотдаче к нему не было никогда. Думаю, вы сами могли оценить качества Мусаева и Поповича сегодня. Из четырех длинных передач, когда вышел Попович, мы ни за одну не зацепились, потому что Матия не работает, как классический центральный нападающий. А Тамерлан оказывал давление, цеплял мячи, принимал, заставлял соперника выбивать неточно. Рад, что он забил. Это долго помочь ему обрести уверенность. Мы обсуждали с тренерским штабом, что Тамерлан выстрелит в самый нужный момент. Так и произошло.

— Предыдущая игра со «Спартаком» была первой для вас в ЦСКА. Насколько вы довольны прогрессом команды? Можно ли сказать, что армейцы повзрослели?

— В каком плане?

— Стали командой, которая умеет доводить результат до победы.

— Ну, если в этом плане, то да. Думаю, команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости. Такие матчи, как сегодня, не выигрываются, если ты не терпишь и не обороняешься. Ребята — молодцы. Рад, что они воплотили план на игру в жизнь.

— В стартовом составе, помимо замены вратаря, были изменения в линии обороны. Насколько довольны ими?

— Счет напомните?

— 2:0.

— Ноль в наши ворота. Значит, я очень доволен, тем как вышел Матвей Лукин сегодня. Хорошо сыграл, — сказал Игдисамов журналистам после матча.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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