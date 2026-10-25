Тренер ЦСКА Игдисамов: «Команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о матче со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— Перед матчем вы сказали, что рассчитываете на качества Мусаева. Насколько довольны Тамерланом и был ли с ним отдельный разговор?

— Никакой беседы не было. Он всегда тренируется хорошо. Вопросов по самоотдаче к нему не было никогда. Думаю, вы сами могли оценить качества Мусаева и Поповича сегодня. Из четырех длинных передач, когда вышел Попович, мы ни за одну не зацепились, потому что Матия не работает, как классический центральный нападающий. А Тамерлан оказывал давление, цеплял мячи, принимал, заставлял соперника выбивать неточно. Рад, что он забил. Это долго помочь ему обрести уверенность. Мы обсуждали с тренерским штабом, что Тамерлан выстрелит в самый нужный момент. Так и произошло.

— Предыдущая игра со «Спартаком» была первой для вас в ЦСКА. Насколько вы довольны прогрессом команды? Можно ли сказать, что армейцы повзрослели?

— В каком плане?

— Стали командой, которая умеет доводить результат до победы.

— Ну, если в этом плане, то да. Думаю, команда стала более прагматичной. Это признак определенной зрелости. Такие матчи, как сегодня, не выигрываются, если ты не терпишь и не обороняешься. Ребята — молодцы. Рад, что они воплотили план на игру в жизнь.

— В стартовом составе, помимо замены вратаря, были изменения в линии обороны. Насколько довольны ими?

— Счет напомните?

— 2:0.

— Ноль в наши ворота. Значит, я очень доволен, тем как вышел Матвей Лукин сегодня. Хорошо сыграл, — сказал Игдисамов журналистам после матча.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.

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