Матч ЦСКА — «Спартак» стал самым посещаемым в истории «ВЭБ Арены»

Матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:0) стал самым посещаемым в истории «ВЭБ Арены», сообщает пресс-служба армейцев.

Встречу посетили 29 715 зрителей. Арена была открыта в 2016 году.

ЦСКА с 25 очками и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России красно-синие на выезде сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 1 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

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