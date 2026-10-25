«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: Аугусто реализовал пенальти

Нападающий «Зенита» Филипе Аугусто открыл счет с пенальти в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора за то, что полузащитник махачкалинцев Кирилл Зинович потянул за футболку игрока сине-бело-голубых Нино, после чего вынес мяч. Аугусто на 63-й минуте реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперед.

Зинович также получил желтую карточку за этот эпизод.