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Зенит — Динамо Мх: хозяева забили с пенальти в матче 12 тура РПЛ 25 октября 2026

«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: Аугусто реализовал пенальти

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Филипе Аугусто открыл счет с пенальти в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора за то, что полузащитник махачкалинцев Кирилл Зинович потянул за футболку игрока сине-бело-голубых Нино, после чего вынес мяч. Аугусто на 63-й минуте реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперед.

Зинович также получил желтую карточку за этот эпизод.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Мх.«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо Мх
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Максим Глушенков

Зенит

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 8
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Иван Обляков

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П
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Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

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