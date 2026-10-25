«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: нулевая ничья после первого тайма

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» не открыли счет в первом тайме матча 12-го тура чемпионата России — 0:0.

На 16-й минуте нападающий махачкалинцев Миро не смог реализовать пенальти.

В первом тайме «Зенит» нанес 3 удара в створ ворот соперника, у «Динамо» ни одного удара в створ.