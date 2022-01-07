Пришел в «Нью-Йорк» на место Пирло и учился у Вильи. ЦСКА подписывает чемпиона МЛС

Рассказываем о парагвайце Хесусе Медине, который в ближайшее время должен подписать контракт с армейским клубом.

Премьера в 15 лет

Карьера Хесуса Медины развивалась стремительно, и первую официальную игру за воспитавший его «Либертад» он провел в 15 лет и 69 дней. Впрочем, это был исключительный случай, а полноценным игроком основного состава он стал спустя несколько сезонов. Соответственно, титулов чемпиона Парагвая в его карьере не пять, как формально считают некоторые статистические ресурсы, а два. Зато это были действительно классные турниры, по ходу которых Медина провел за «Либертад» 73 матча и забил 17 мячей.

Заметной фигурой полузащитник был и в сборных различных возрастов. Самые яркие моменты — четыре гола на Кубке Южной Америки U-17 и дубль в ворота Бразилии на аналогичном турнире в категории U-20. За национальную команду Медина сыграл лишь раз — еще в 2017 году, а минувшим летом его в последний момент не включили в заявку на Кубок Америки.

В общем, к моменту переезда в МЛС репутацию себе полузащитник заработал, а интерес к его переходу в «Нью-Йорк Сити» подогревали два факта. Во-первых, американский клуб провернул первый трансфер 2018 года. Во-вторых, Медина занял в заявке вакансию, которая освободилась после выхода на пенсию не какого-то рядового игрока, а легендарного Андреа Пирло.

«В нападении Медина добавит нашей команде качество, которое сделает нас более опасными, — говорил в интервью New York Post занимавший пост спортивного директора «Сити» знаменитый в прошлом полузащитник сборной США Клаудио Рейна. — Он даст тренеру больше возможностей в атакующей тройке, потому что его можно использовать по-разному. Он очень мотивированный игрок».

Возглавлявший «Сити» Патрик Виейра тоже был преисполнен оптимизма, дав новому подопечному лестную характеристику. «У Хесуса есть талант, у него есть скорость, он действительно хороший дриблер, а также тот, кто может ассистировать и забивать голы. Для игрока столь юного возраста у него действительно сильный характер, и я думаю, что он станет отличным усилением», — говорил клубному сайту знаменитый француз.

Jes?s Medina Voted Alcatel MLS Player of the Week



READ ?? https://t.co/rii54eGH2H #NYCFC pic.twitter.com/RJBEhCe9XC — New York City FC (@NYCFC) July 17, 2018

Вера тренера

И американская премьера Медины удалась на славу. В первом же матче против «Канзас-Сити» он не только забил, но и классным пасом на Давида Вилью организовал другую результативную атаку. «Я не чувствую давления, а просто наслаждаюсь моментом», — признался тогда парагваец. А позднее уже в интервью Marca особое внимание уделил взаимоотношениям со знаменитым испанским форвардом, заметив: «Играть и тренироваться вместе с ним — привилегия. Вилья — игрок мирового класса, и мне нужно многому у него научиться».

Первый сезон в МЛС в целом сложился успешно, однако Виейра, который отмечал умение Медины сыграть на любом из флангов атаки и даже в центре поля, принял «Ниццу», и это сказалось на позициях парагвайца. Новый тренер «Сити» — многолетний ассистент Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент — на второй год резко сократил игровое время полузащитника, и ряд экспертов отмечали, что Медина — самый пострадавший от смены тренера футболист.

Некоторые даже ставили перспективы футболиста под сомнение, делая акцент на отсутствие прогресса, однако новая смена тренера оказалась на руку и «Сити» в целом, и Медине в частности. «На мой взгляд, он очень хороший футболист. Ему все еще нужно развивать уверенность. Он вкладывает силы в игру в обороне, а еще он хорош между линиями и забивает голы», — говорил о вере в парагвайца возглавивший «Сити» Ронни Дейла.

Сезон-2020 стал переломным в карьере Медины, а тренер из Норвегии вывел его на новый уровень. И слова про игру в обороне прозвучали не просто так, потому что критики порой упрекали парагвайца за слабые действия в единоборствах. Но эти же эксперты отмечали по ходу минувшего сезона умение Медины вести борьбу, а также серьезный прогресс в действиях в последней трети поля и максимальное за четыре сезона в МЛС влияние на командную игру.

Новый уровень

«Причина, по которой я люблю использовать Медину, заключается в том, что я точно знаю, что получу в каждой игре, — спустя несколько месяцев говорил Дейла в интервью NewsDay. — Он очень много работает, он всегда больше всех бегает. Он дисциплинирован, выполняет свою работу как в атаке, так и в обороне. Если он будет быстрее в своих решениях в последней трети, то он именно тот игрок, который нам нужен».

Тренер также отмечал качество, которое у нас принято называть обучаемостью игрока. В работе они двигались от простого к сложному, и это принесло результат. Помогло и расширение диапазона действий игрока, когда он какое-то время подменял на позиции атакующего полузащитника когда-то игравшего за «Москву» аргентинца Макси Моралеса.

Но все же более привычная позиция Медины — правый фланг в атакующей тройке. И примерно понятно, в какой роли видят парагвайца в ЦСКА. Это не альтернатива Николе Влашичу, а игрок, подходящий под выбранную Алексеем Березуцким модель с фланговыми форвардами. Слева уже есть Чидера Эджуке, а теперь справа появится исполнитель, умеющий обострить игру за счет индивидуальных действий, с поставленным ударом левой и хорошим завершением.

Медина, работавший под началом трех разноплановых европейских тренеров, видится более тактически обученным футболистом, нежели Эджуке. Однако нельзя забывать об адаптации к новой стране и новому турниру. В свое время парагваец отмечал, что в МЛС требуется иной уровень физической готовности, а игра более жесткая, чем в Южной Америке. РПЛ в этом плане предложит более высокие требования, но в США Медина поставленных целей добился. Помог «Сити» выиграть первый в истории чемпионский титул и стал более совершенным игроком. Теперь предстоит выйти на новый уровень и доказать, что ЦСКА не разучился находить большие таланты за разумные деньги.