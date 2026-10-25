Игдисамов о том, почему Бориско сыграл со «Спартаком»: «Тренер должен уметь резать мясо»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о тактическом плане команды на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).
— Абдулкадыров во время матча давал интервью на бровке — по его словам, вы сказали, что «Спартак» в первые 15 минут спит. В чем заключается сон?
— Все секреты выдал! Не могу сказать, что это ключевая установка, но это была одна из них. Мы проанализировали, что «Спартак» включается на полную где-то с 15-й или 20-й минуты, и решили это использовать это золотое время с пользой. Сделали ставку на быстрый гол.
— Что стало ключевым фактором, чтобы довериться Бориско впервые в этом сезоне РПЛ?
— Как сказал мэтр нашего футбола Романцев: «Тренер должен уметь резать мясо». Для меня это не было сложным решением. Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово сыграл.
— Что было с реализацией во втором тайме?
— На данный момент где-то уровень мастерства не позволил забить, где-то эмоции, где-то поспешили с решениями, где-то соперники здорово сыграли. И «Спартак» мог забить, и мы могли закончить игру гораздо раньше. Это футбол. Если бы здесь реализовывалось все, что создается, счета были бы крупнее. Когда Максименко сбивал Глебова... В каких-то играх за это назначают пенальти, в каких-то — нет. Это не претензия к судьям, а вопрос к трактовке.
После 12 туров ЦСКА с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) идет пятым.
Следующий матч армейцы проведут 29 октября против «Локомотива» в FONBET Кубке России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1