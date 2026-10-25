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Игдисамов о том, почему Бориско сыграл со «Спартаком»: «Тренер должен уметь резать мясо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о тактическом плане команды на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).

— Абдулкадыров во время матча давал интервью на бровке по его словам, вы сказали, что «Спартак» в первые 15 минут спит. В чем заключается сон?

— Все секреты выдал! Не могу сказать, что это ключевая установка, но это была одна из них. Мы проанализировали, что «Спартак» включается на полную где-то с 15-й или 20-й минуты, и решили это использовать это золотое время с пользой. Сделали ставку на быстрый гол.

— Что стало ключевым фактором, чтобы довериться Бориско впервые в этом сезоне РПЛ?

— Как сказал мэтр нашего футбола Романцев: «Тренер должен уметь резать мясо». Для меня это не было сложным решением. Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово сыграл.

— Что было с реализацией во втором тайме?

— На данный момент где-то уровень мастерства не позволил забить, где-то эмоции, где-то поспешили с решениями, где-то соперники здорово сыграли. И «Спартак» мог забить, и мы могли закончить игру гораздо раньше. Это футбол. Если бы здесь реализовывалось все, что создается, счета были бы крупнее. Когда Максименко сбивал Глебова... В каких-то играх за это назначают пенальти, в каких-то нет. Это не претензия к судьям, а вопрос к трактовке.

После 12 туров ЦСКА с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) идет пятым.

Следующий матч армейцы проведут 29 октября против «Локомотива» в FONBET Кубке России.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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