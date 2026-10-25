Игдисамов о том, почему Бориско сыграл со «Спартаком»: «Тренер должен уметь резать мясо»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о тактическом плане команды на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).

— Абдулкадыров во время матча давал интервью на бровке — по его словам, вы сказали, что «Спартак» в первые 15 минут спит. В чем заключается сон?

— Все секреты выдал! Не могу сказать, что это ключевая установка, но это была одна из них. Мы проанализировали, что «Спартак» включается на полную где-то с 15-й или 20-й минуты, и решили это использовать это золотое время с пользой. Сделали ставку на быстрый гол.

— Что стало ключевым фактором, чтобы довериться Бориско впервые в этом сезоне РПЛ?

— Как сказал мэтр нашего футбола Романцев: «Тренер должен уметь резать мясо». Для меня это не было сложным решением. Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово сыграл.

— Что было с реализацией во втором тайме?

— На данный момент где-то уровень мастерства не позволил забить, где-то эмоции, где-то поспешили с решениями, где-то соперники здорово сыграли. И «Спартак» мог забить, и мы могли закончить игру гораздо раньше. Это футбол. Если бы здесь реализовывалось все, что создается, счета были бы крупнее. Когда Максименко сбивал Глебова... В каких-то играх за это назначают пенальти, в каких-то — нет. Это не претензия к судьям, а вопрос к трактовке.

После 12 туров ЦСКА с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) идет пятым.

Следующий матч армейцы проведут 29 октября против «Локомотива» в FONBET Кубке России.