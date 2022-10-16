Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав

Объясняем, на что стоит обратить внимание.

В воскресенье в РПЛ пройдет один из главных матчей осеннего отрезка — дерби ЦСКА и «Спартака». Обе команды находятся в очень приличной форме и претендуют на то, чтобы навязать «Зениту» конкуренцию в чемпионской гонке. Ниже — несколько аргументов в пользу того, почему в дерби победит банда Владимира Федотова.

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Статистика

Не будем углубляться в историю матчей между этими командами за последние годы, тем более обе они сильно изменились. Лучше сделаем фокус на текущих статистических выкладках.

ЦСКА — одна из лучших, если не лучшая команда РПЛ по доставке мяча в штрафную. 61% ударов армейцы наносят с ближней дистанции, это лучший показатель в сезоне. «Спартак» же, наоборот, после ударов из штрафной пропустил 59% голов, больше только у «Ростова» и «Нижнего Новгорода». При Федотове ЦСКА нарастил давление через фланги — латерали Мойзес и Гайич постоянно бомбардируют соперника подачами и прострелами. У «Спартака» же есть определенные проблемы на флангах обороны (переделанный из вингера Хлусевич больше нацелен на атаку, Денисов неопытен), а также в центре — ни Мевля, ни Литвинов не могут составить надежную пару с Джикией.

Есть у Гильермо Абаскаля причина побаиваться и стандартов. С них (не считая пенальти) красно-белые в этом сезоне РПЛ пропустили уже четыре мяча — больше только у «Динамо» и «Крыльев Советов». ЦСКА же, наоборот, со стандартных положений забил четырежды — чаще армейцев это делали только «Факел», «Краснодар» и «Ростов».

Владимир Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Удобный сценарий матча

В текущем сезоне ЦСКА не делает ставку на владение мячом — команда Федотова по этому показателю лишь 9-я в лиге. Более того, в домашних матчах армейцы контролируют его еще реже (12-е место). У «Спартака» обратная ситуация — команда Абаскаля больше владеет мячом именно в гостевых встречах.

Можно предположить, что и в дерби ЦСКА не будет навязывать сопернику инициативу. Но это не значит, что армейцы закроются и будут ловить исключительно контратаки. Выманивание соперника на свою половину — одна из фишек, которую Федотов применяет в ЦСКА. У армейцев есть проблемы с центром обороны (в последних турах левого центрального исполнял Щенников, справа играет 36-летний Набабкин), но по меркам лиги игроки на этих позициях неплохо оснащены технически.

Это позволяет ЦСКА уверенно контролировать мяч на своей половине, провоцировать прессинг и быстро забрасывать мяч в освободившиеся зоны, где один в один или на скорости могут разобраться Карраскаль, Медина или Чалов с Кучаевым. У «Спартака» как раз есть проблемы с переходом в оборонительную фазу, и для ЦСКА это удобный сценарий.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Домашнее поле

Голые цифры — в этом сезоне ЦСКА победил в семи из восьми домашних матчей (считая игры Кубка России). Лишь «Динамо» в 12-м туре РПЛ зацепило ничью. Армейцам удалось сделать из своего домашнего стадиона бастион, при обороне которого они чувствуют себя очень уверенно. «Спартак» же в последние месяцы на выездах не очень эффективен — проиграли «Динамо» и «Ростову», получили проблемы в Нижнем Новгороде, а также в первом тайме матча с «Факелом».

Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Хесус Медина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Атакующая палитра

Промес и Соболев проводят классный сезон. Прямо сейчас оба — одни из самых ярких и результативных игроков на осеннем отрезке. Но проблема «Спартака» в том, что помимо них кого-то в атаке выделить сложно. Игнатов по-прежнему сырой, Зиньковский после выходов со скамейки запоминается лишь эпизодами, Николсон проиграл конкуренцию. Кейта Бальде и его проблемы вообще оставим за скобками. Наконец, по атакующему потенциалу давно ударила травма Мозеса.

У Федотова, в отличие от Абаскаля, выбор среди игроков нападения более широкий. Карраскаль и Медина — две признанные звезды чемпионата, которые делают разницу при игре один в один. Недавно оба отправились играть за национальные сборные в Южную Америку, и ЦСКА приходилось обходиться без них. Армейцы справились как раз за счет качественного подбора исполнителей — особенно выделился Кучаев, за три игры набравший 1+3 по результативным баллам. Может сыграть под нападающим и универсал Обляков, в ротации принимают участие молодые Ермаков и Яковлев. Понятное дело, что эта троица не дает того же качества, что основная обойма, но и проблем с заменами у Федотова пока не возникало.

Плюс не забываем про центр атаки. Чалов реально хорош на старте сезона, нужно только прибавить в реализации. В дублерах у него сразу два «столба», с которыми можно упрощать игру, давить через верхние передачи и устраивать навалы. Заболотный и Гайч пока не блистают, но оба — качественные по меркам РПЛ форварды, способные решить эпизод.

Дерби — непредсказуемая вещь, которая может преподнести любой сюрприз. Но логика подсказывает, что фаворитом в матче будет ЦСКА.

Хотя часто именно логика обходит матчи такого накала и отдает все на волю случая.