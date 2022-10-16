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Сегодня, 15:00

Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Объясняем, на что стоит обратить внимание.

В воскресенье в РПЛ пройдет один из главных матчей осеннего отрезка — дерби ЦСКА и «Спартака». Обе команды находятся в очень приличной форме и претендуют на то, чтобы навязать «Зениту» конкуренцию в чемпионской гонке. Ниже — несколько аргументов в пользу того, почему в дерби победит банда Владимира Федотова.

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Статистика

Не будем углубляться в историю матчей между этими командами за последние годы, тем более обе они сильно изменились. Лучше сделаем фокус на текущих статистических выкладках.

Гильермо Абаскаль. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат

ЦСКА — одна из лучших, если не лучшая команда РПЛ по доставке мяча в штрафную. 61% ударов армейцы наносят с ближней дистанции, это лучший показатель в сезоне. «Спартак» же, наоборот, после ударов из штрафной пропустил 59% голов, больше только у «Ростова» и «Нижнего Новгорода». При Федотове ЦСКА нарастил давление через фланги — латерали Мойзес и Гайич постоянно бомбардируют соперника подачами и прострелами. У «Спартака» же есть определенные проблемы на флангах обороны (переделанный из вингера Хлусевич больше нацелен на атаку, Денисов неопытен), а также в центре — ни Мевля, ни Литвинов не могут составить надежную пару с Джикией.

Есть у Гильермо Абаскаля причина побаиваться и стандартов. С них (не считая пенальти) красно-белые в этом сезоне РПЛ пропустили уже четыре мяча — больше только у «Динамо» и «Крыльев Советов». ЦСКА же, наоборот, со стандартных положений забил четырежды — чаще армейцев это делали только «Факел», «Краснодар» и «Ростов».

Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Удобный сценарий матча

В текущем сезоне ЦСКА не делает ставку на владение мячом — команда Федотова по этому показателю лишь 9-я в лиге. Более того, в домашних матчах армейцы контролируют его еще реже (12-е место). У «Спартака» обратная ситуация — команда Абаскаля больше владеет мячом именно в гостевых встречах.

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Можно предположить, что и в дерби ЦСКА не будет навязывать сопернику инициативу. Но это не значит, что армейцы закроются и будут ловить исключительно контратаки. Выманивание соперника на свою половину — одна из фишек, которую Федотов применяет в ЦСКА. У армейцев есть проблемы с центром обороны (в последних турах левого центрального исполнял Щенников, справа играет 36-летний Набабкин), но по меркам лиги игроки на этих позициях неплохо оснащены технически.

Это позволяет ЦСКА уверенно контролировать мяч на своей половине, провоцировать прессинг и быстро забрасывать мяч в освободившиеся зоны, где один в один или на скорости могут разобраться Карраскаль, Медина или Чалов с Кучаевым. У «Спартака» как раз есть проблемы с переходом в оборонительную фазу, и для ЦСКА это удобный сценарий.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Домашнее поле

Голые цифры — в этом сезоне ЦСКА победил в семи из восьми домашних матчей (считая игры Кубка России). Лишь «Динамо» в 12-м туре РПЛ зацепило ничью. Армейцам удалось сделать из своего домашнего стадиона бастион, при обороне которого они чувствуют себя очень уверенно. «Спартак» же в последние месяцы на выездах не очень эффективен — проиграли «Динамо» и «Ростову», получили проблемы в Нижнем Новгороде, а также в первом тайме матча с «Факелом».

Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Хесус Медина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Хесус Медина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Атакующая палитра

Промес и Соболев проводят классный сезон. Прямо сейчас оба — одни из самых ярких и результативных игроков на осеннем отрезке. Но проблема «Спартака» в том, что помимо них кого-то в атаке выделить сложно. Игнатов по-прежнему сырой, Зиньковский после выходов со скамейки запоминается лишь эпизодами, Николсон проиграл конкуренцию. Кейта Бальде и его проблемы вообще оставим за скобками. Наконец, по атакующему потенциалу давно ударила травма Мозеса.

У Федотова, в отличие от Абаскаля, выбор среди игроков нападения более широкий. Карраскаль и Медина — две признанные звезды чемпионата, которые делают разницу при игре один в один. Недавно оба отправились играть за национальные сборные в Южную Америку, и ЦСКА приходилось обходиться без них. Армейцы справились как раз за счет качественного подбора исполнителей — особенно выделился Кучаев, за три игры набравший 1+3 по результативным баллам. Может сыграть под нападающим и универсал Обляков, в ротации принимают участие молодые Ермаков и Яковлев. Понятное дело, что эта троица не дает того же качества, что основная обойма, но и проблем с заменами у Федотова пока не возникало.

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Плюс не забываем про центр атаки. Чалов реально хорош на старте сезона, нужно только прибавить в реализации. В дублерах у него сразу два «столба», с которыми можно упрощать игру, давить через верхние передачи и устраивать навалы. Заболотный и Гайч пока не блистают, но оба — качественные по меркам РПЛ форварды, способные решить эпизод.

Дерби — непредсказуемая вещь, которая может преподнести любой сюрприз. Но логика подсказывает, что фаворитом в матче будет ЦСКА.

Хотя часто именно логика обходит матчи такого накала и отдает все на волю случая.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

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Основные источники исследования

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П1

31%

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ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
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26%

1.93

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24%

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ТБ 3.5

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
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ФК Спартак (Москва)
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Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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