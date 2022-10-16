Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав
В воскресенье в РПЛ пройдет один из главных матчей осеннего отрезка — дерби ЦСКА и «Спартака». Обе команды находятся в очень приличной форме и претендуют на то, чтобы навязать «Зениту» конкуренцию в чемпионской гонке. Ниже — несколько аргументов в пользу того, почему в дерби победит банда Владимира Федотова.
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Статистика
Не будем углубляться в историю матчей между этими командами за последние годы, тем более обе они сильно изменились. Лучше сделаем фокус на текущих статистических выкладках.
ЦСКА — одна из лучших, если не лучшая команда РПЛ по доставке мяча в штрафную. 61% ударов армейцы наносят с ближней дистанции, это лучший показатель в сезоне. «Спартак» же, наоборот, после ударов из штрафной пропустил 59% голов, больше только у «Ростова» и «Нижнего Новгорода». При Федотове ЦСКА нарастил давление через фланги — латерали Мойзес и Гайич постоянно бомбардируют соперника подачами и прострелами. У «Спартака» же есть определенные проблемы на флангах обороны (переделанный из вингера Хлусевич больше нацелен на атаку, Денисов неопытен), а также в центре — ни Мевля, ни Литвинов не могут составить надежную пару с Джикией.
Есть у Гильермо Абаскаля причина побаиваться и стандартов. С них (не считая пенальти) красно-белые в этом сезоне РПЛ пропустили уже четыре мяча — больше только у «Динамо» и «Крыльев Советов». ЦСКА же, наоборот, со стандартных положений забил четырежды — чаще армейцев это делали только «Факел», «Краснодар» и «Ростов».
Удобный сценарий матча
В текущем сезоне ЦСКА не делает ставку на владение мячом — команда Федотова по этому показателю лишь 9-я в лиге. Более того, в домашних матчах армейцы контролируют его еще реже (12-е место). У «Спартака» обратная ситуация — команда Абаскаля больше владеет мячом именно в гостевых встречах.
Можно предположить, что и в дерби ЦСКА не будет навязывать сопернику инициативу. Но это не значит, что армейцы закроются и будут ловить исключительно контратаки. Выманивание соперника на свою половину — одна из фишек, которую Федотов применяет в ЦСКА. У армейцев есть проблемы с центром обороны (в последних турах левого центрального исполнял Щенников, справа играет 36-летний Набабкин), но по меркам лиги игроки на этих позициях неплохо оснащены технически.
Это позволяет ЦСКА уверенно контролировать мяч на своей половине, провоцировать прессинг и быстро забрасывать мяч в освободившиеся зоны, где один в один или на скорости могут разобраться Карраскаль, Медина или Чалов с Кучаевым. У «Спартака» как раз есть проблемы с переходом в оборонительную фазу, и для ЦСКА это удобный сценарий.
Домашнее поле
Голые цифры — в этом сезоне ЦСКА победил в семи из восьми домашних матчей (считая игры Кубка России). Лишь «Динамо» в 12-м туре РПЛ зацепило ничью. Армейцам удалось сделать из своего домашнего стадиона бастион, при обороне которого они чувствуют себя очень уверенно. «Спартак» же в последние месяцы на выездах не очень эффективен — проиграли «Динамо» и «Ростову», получили проблемы в Нижнем Новгороде, а также в первом тайме матча с «Факелом».
Атакующая палитра
Промес и Соболев проводят классный сезон. Прямо сейчас оба — одни из самых ярких и результативных игроков на осеннем отрезке. Но проблема «Спартака» в том, что помимо них кого-то в атаке выделить сложно. Игнатов по-прежнему сырой, Зиньковский после выходов со скамейки запоминается лишь эпизодами, Николсон проиграл конкуренцию. Кейта Бальде и его проблемы вообще оставим за скобками. Наконец, по атакующему потенциалу давно ударила травма Мозеса.
У Федотова, в отличие от Абаскаля, выбор среди игроков нападения более широкий. Карраскаль и Медина — две признанные звезды чемпионата, которые делают разницу при игре один в один. Недавно оба отправились играть за национальные сборные в Южную Америку, и ЦСКА приходилось обходиться без них. Армейцы справились как раз за счет качественного подбора исполнителей — особенно выделился Кучаев, за три игры набравший 1+3 по результативным баллам. Может сыграть под нападающим и универсал Обляков, в ротации принимают участие молодые Ермаков и Яковлев. Понятное дело, что эта троица не дает того же качества, что основная обойма, но и проблем с заменами у Федотова пока не возникало.
Плюс не забываем про центр атаки. Чалов реально хорош на старте сезона, нужно только прибавить в реализации. В дублерах у него сразу два «столба», с которыми можно упрощать игру, давить через верхние передачи и устраивать навалы. Заболотный и Гайч пока не блистают, но оба — качественные по меркам РПЛ форварды, способные решить эпизод.
Дерби — непредсказуемая вещь, которая может преподнести любой сюрприз. Но логика подсказывает, что фаворитом в матче будет ЦСКА.
Хотя часто именно логика обходит матчи такого накала и отдает все на волю случая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1